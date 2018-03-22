Netmarble’ın Yeni Oyunu Fishing Strike Kullanıma Açıldı

Balık tutma oyunu Fishing Strike dünyada oynanmaya başlamadan önce Türkiye’de oynanmaya başlıyor. Oyun kısa bir süre sonra ise resmi açılışı yapılarak, tüm dünyada oynanmaya açılacak.

Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun firması olan Netmarble Games Corp., mobil balıkçılık oyunu Fishing Strike’ın Türkiye, Kanada, Danimarka, Singapur ve Malezya’da Apple App Store ve Google Play üzerinden indirilerek oynanabileceğini duyurdu.

Fishing Strike, dünyanın dört bir yanından gerçek dünya balıkçılık alanlarına seyahat ederken ve avcıların benzersiz yetenek ve ekipman seti ile balıklarla stratejik ve canlandırıcı savaşlar yapabildiği, avcı balık arasında dinamik bir oyun vaat eden, tamamen yeni bir mobil balıkçılık deneyimi sunuyor. Oyunda yakalanabilecek 500 farklı balık, aralarında seçim yapılabilecek 30 avcı, araştırılacak 6 farklı bölge ve çeşitli oyun modları olacak.

Android için indir

iOS için indir

Oyunda, temiz sularda balık avlamak için eşsiz bir Smart View sistemi ile desteklenen böylece oyuncular avlamak istedikleri balıkları seçmesine olanak verecek dinamik su altı görüntüleri bulunmakta. Sanal gerçeklikte ve artırılmış gerçeklik teknolojisiyle balık avlama seçeneğini sunan ilk balık tutma oyunu olan Fishing Strike’ta oyuncular, yakaladıkları balıkları kendi akvaryumlarında 360 derece kamera açılarıyla görmenin tadını çıkarabilecek ve mobil cihazlarının kameralarıyla balıklarını gerçek dünyada çekecekleri şeylere dahil edebilecekler.

Fishing Strike şu anda App Store® ve Google Play™ Türkiye mağazalarından, çok yakında da dünyanın her yerinden indirilip oynanabilecek.

Netmarble Games Corporation Hakkında

Netmarble Games Corp. muhteşem bir mobil oyun tecrübesi sunarak dünya çapında her yaştan kitleleri eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore’de kurulan Netmarble, Asya’daki en hızlı büyüyen mobil oyun şirketidir ve sürekli olarak küresel düzeyde en üst geliştirici ve yayıncılardan biri olarak listelenmektedir. 4.000’in üzerinde çalışanıyla Netmarble, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Seven Knights ve Paramanya’nın aralarında bulunduğu en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretip sunmaktadır. MMO oyunların dünya çapında zirvedeki geliştiricilerinden biri olan Kabam’ın ana şirketi ve önde gelen gündelik (casual) oyun geliştiricisi Jam City’nin en büyük ortağı olan Netmarble’ın aynı zamanda Asya’nın en büyük eğlence şirketi CJ E&M Corporation, Asya’nın en büyük Internet şirketi Tencent Holding ve lider MMO şirketlerinden NCsoft ile stratejik bir işbirliği vardır.