Nokia 3310’dan Yeni Özellik Resmen Uçuyor Ebay’de 40 Dolar Türkiye’de 550 TL

Nokia geçmişe özlem duruyor olmalı ki Nokia 3310'u yeniden üretip satmaya başladı. Nasıl özlem duymasında ki? Her sene aynı telefonları abuk şekillere sokarak şimdiki amiral gemisi telefoların fiyatına rakipsiz olarak yıllar satabildi. Neyse ki Apple, iPhone ile devrim yaparak akıllı telefonların kaderini değiştirdi. Bayrağı Apple'dan başarıyla alan Google ise Android ile dünyayı değiştirmeye başladı.

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O günleri unuttuk derken Nokia'nın adını Microsoft'un mobil telefon üretme hevesi ile adını tekrar duyurdu. Nispeten başarısız Windows telefonlardan sonra bu hikayede sona erdi.

Android'e geçmedi

Şirket, söylenen dedikodulara göre Android telefon üretimi için Google'ı seçseydi her şey farklı olabilirdi. Yıllar sonra 8 ocak 2017'de çin pazarı için Nokia 6 isimli telefonu duyurdu. Telefona olan aşırı ilgi şirketin elini güçlendirdi ve şirket telefonu global olarak satışa sunacağını duyurdu. 26 ocak 2017 'de MWC'de 3 farklı orta segment akıllı telefon (3,5,6) ve efsane olarak kabul edilen 3310'un yenilenmiş halini tanıttı.

NOKIA 3310 HEPSİBURADA FİYATI

Bu tanıtımda 3310'un yer alması şirketin çok konuşulmasına yol açtı. Nostaljiyi çok seven bizler bu retro telefona sahip olmadık istedik. Ve nihayet Nokia 3310 ülkemizde de satılmaya başladı.

Ama ne satış! Tam 549 lira fiyattan satışa girdi. Symbian Os kullanan bu telefon 3G ile interenete bağlanamıyorken bu fiyattan satılması tam anlamıyla facia. Daha bitmedi. Telefon Ebay üzerinde 40$ civarında satılıyor.

NOKIA 3310 EBAY FİYATLARI

Bu fiyatlara alınabilecek Android telefonlar ise mevcut. Bu telefonlarla Google mail kullanabilir, ücretsiz fotoğraf depolayabilirsiniz, 3g bağlantı ile internete rahatça girebilirsiniz, fotoğraf veya video çekebilir hatta oyunlar ve uygulamalar indirip kullanabilirsiniz.

Nokia 3310 yerine alınabilir 500 lira civarında satılan android telefonlar

Samsung Galaxy J1 2016 Edition Cep Telefonu

Vestel Venus V3 5040 2GB

Samsung Galaxy J2

Bu telefon akakçe'de şu an en çok satanlar sırasında 9. sırada.

ZTE Blade V6