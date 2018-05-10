Nokia 7 Plus İnceleme ve Karşılaştırma: Markanın en iyilerinden

Nokia, eski popülaritesinin geri dönmeye çabalıyor. 3310 viralindan sonra Nokia 3-4-5-6 gibi serileri sunan firma, her seferinde daha iyisini hedefliyor.

Qualcomm Snapdragon 660 işlemci seti ve Oreo 8.1 ile yola çıkan ürün orta sınıfta rakiplerinden daha iyi gözüküyor. 4GB RAM ve 64GB flaş bellek ile bakalım Nokia 7 Plus ve rakipleri arasında ne farklar var.

Nokia 7 Plus Özellikleri ve karşılaştırmalar. Karşılaştırmadaki telefonlar Honor 9, Asus Zenfone 5 ve Xiaomi Mi Mix 2 oldu.

Ekran

6 inç, 2160 × 1080px ekran çözünürlüğü, 401ppi parlaklık sunan cihaz rakipleri ile aynı çizgide diyebiliriz. Honor 9, 5.15 inç ekrana sahip iken diğer rakipler 6 inç civarında bir büyüklük sunuyor.

Cam Koruyucu

Corning Gorilla Glass 3 model koruma sunan cihazın rakiplerindeki ekran koruyucu modeli bilinmiyor.

İşlemci

Nokia 7 Plus: Qualcomm Snapdragon 660 (sekiz çekirdek Kryo 260, frekans 2.2 GHz)

Honor 9: HiSilicone Kirin 960 (dört çekirdek ARM Cortex-A73, frekans 2.4 GHz + dört çekirdekli ARM Cortex-A53, frekans 1.8 GHz)

Asus Zenfone 5: Qualcomm Snapdragon 636 (sekiz çekirdek Kryo 260, frekans 1.8 GHz)

Xiaomi Mi MIX 2: Qualcomm Snapdragon 835 MSM8996 (dört Kryo çekirdeği, 2.45 GHz frekans + dört Kryo çekirdeği, 1.9 GHz frekans)

Grafik denetleyici

Adreno 512, 850 MHz grafik denetleyicisi bulunan cihazın rakipleri Adreno 540, 710 MHz kullanıyor. Mali kullanan Honor 9 ise ARM Mali-G71 MP8, 850 MHz grafik denetleyicisine sahip.

RAM

4GB RAM ile gelen cihazın rakipleri, Honor 4 ve 6, Zenfone 5 sadece 6GB, Xiaomi ise 6 veya 8GB RAM seçeneği sunuyor.

Dahili Hafıza

Bütün cihazlar minumum 64GB dahili bellek sunuyor.

Hafıza kartı desteği

Sadece Xiaomi hafıza kartı desteği sunmuyor.

SIM

Bütün cihazların çift sim kart desteği bulunuyor.

Bluetooth

Sadece Honor 9 Bluetooth 4.0 desteği verirken rakipleri ise Bluetooth 5.0 sunuyor.

Parmak İzi

Bütün cihazlarda parmak izi sensörü bulunuyor.

Ana kamera

Nokia 7 Plus: Çift modül, 12 Mp, ƒ / 1.75 + 13 Mp, ƒ / 2.6, faz otofokus, çift LED flaş

Honor 9: Çift modül, 20 + 12 Mp, ƒ / 2.2, hibrit otofokus, çift LED flaş

Asus Zenfone 5: Çift modül, 12 Mp, ƒ / 1.8 + 8 Mp, ƒ / 2.0, faz otofokus, LED flaş

Xiaomi Mi MIX 2: 12 Mp, ƒ / 2.0, faz otofokus, optik stabilizasyon, çift LED flaş

Ön kamera

Nokia 7 Plus: 16 Mp, ƒ / 2.0, sabit odak

Honor 9: 8 Mp, ƒ / 2,4 sabit odak

Asus Zenfone 5: 8 Mp, ƒ / 2.0, sabit odak

Xiaomi Mi MIX 2: 5 Mp, sabit odak

İşletim Sistemi

Sadece Nokia 7’de ve Zenfone 5 üzerinde Android Oreo bulunmakta. Diğerleri halen Android 7 kullanıyor.

Tasarım, ergonomi ve yazılım

Nokia amiral gemileri gibi sonsuz ekran yerine çerçeveli ve 2.5 D kavisli ve kasalı bir ekran tercih ediyor. Üreticisinin sermaik adını verdiği bir malzeme ile kaplı. Malzeme yumuşak dokunuşlu. Cihazın iki renk versiyonu bulunmakta. Siyah ve Beyaz.

Ekran 18 formatında olmasına rağmen ekran oranı %77.2. Telefonun ölçüleri 158,4 × 75,6 × 9,55 mm. Biraz büyük diyebiliriz. Cihazın arka panelinde parmak izi koruyucu bulunmakta.

Ekran hem polarize hem de oleofobik kaplamalarla donatılmıştır. Bu sayede sürekli parmak izini silmenize gerek kalmıyor.

Şimdilik Nokia 7 Plus hakkında bilgiler bu kadar. Cihaz hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.