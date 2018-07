90'lı ve 2000'li yılların efsane cep telefonu markası Nokia neden başarısız oldu? Symbian işletim sistemi ile sunduğu Nokia 5110 ile 1998 yılında büyük çıkış yakalayan firma 2000'li yılların sonlarına doğru iPhone ve Android devrimi sonrasında düşüşe geçmişti. Quora'da yapılan tartışmadan Bikram Biswas bu düşüşün nedenleri ile açıklama da bulunmuş.

Hata 1: Tüm ağırlık donanıma verildi, yazılım geliştirmesi başarısız

Özünde, Nokia daha fazla pazarlama bilincine sahip bir firma oldu. Şirketin ilk yıllarında iyi organize edilmiş pazarlama taktikleri ile mobil telefonları şık bir aksesuar haline getirmeyi başardılar. Pazarlama konusunda da en büyük silahları tasarım ve donanım gücü oldu. Her yeni telefon modelinde kamera kalitesi sürekli yükseliyordu fakat bu durum yazılım konusunda konsantrasyon eksikliğine sebep oldu. Belki de Nokia yazılımın önemini tahmin edemiyordu.

Hata 2: Telefonlar yenilik getiremedi

iPhone'un getirdiği tam ekranlı telefonlar ve dokunmatik klavye büyük bir devrim olurken, Android telefonlarda kullanıcı dostu ve çok yönlü olarak kullanılabiliyordu. Nokia ise rakipleri ile aynı özellikleri göstermiyordu. Son bir hamle olarak donanım yükseltmelerini anlatan yoğun bir reklama girdiler fakat her şey için çoktan geç kalınmış ve iPhone'da bu sıralarda seçkin bir telefon olduğunu ispat etmişti. iPhone telefonlar günümüzde de halen seçkin bir telefon markası olarak hayatını sürdürürken, 2. elde bile değeri güçlü telefonlardan.

Bu duruma örnek olarak Lumia telefonları örnek gösterebiliriz. Ne yazık ki özel bir telefon olarak gelmedi ve her akıllı telefonun zaten yapabildiği özelliklerle piyasaya girdi.

Hata 3: Tutarsız pazarlama

Nokia reklamlarına tam hızıyla devam ediyordu fakat Apple ve Samsung gibi yenilikçi rakiplerinin karşında yeni bir özellik veya ilgi çekici kullanışlı mesajlar veremiyordu.

Samsung 2012 yılında telefon satışlarında Apple'ı bile geride bırakan bir marka haline gelmişti. Güney Koreli elektronik üreticisi, 2012'nin ilk çeyreğinde 3.65 milyar $ 'lık bir ciroya sahip oldu. Bu rakam, 2011'in ilk çeyreğindeki gelirden% 22 daha fazla satış anlamına geliyordu.

O sırada Nokia, şirketin geleceğini nasıl etkilediğini görmek için sadece rastgele mesajlar deniyordu. TV reklamları bir işe yaramadı. Apple ve diğer büyük akıllı telefon üreticileri, bunu büyük bir şekilde değerlendirmek için çabuk davranıyorlardı.

2012 yılının sonlarında iPhone 5 "Forward Thinking" sloganı ile piyasaya çıktığında bir önceki model iPhone 4s'in "The biggest thing to happen to iPhone since iPhone" sloganını destekliyordu. Nokia'nın "Connecting People" sloganı ise bunlara çok fazla dayanamadı.

Hata 4 : Pazarları yok sayma

Nokia ABD pazarı için özelleştirilmiş telefonlar yapmakta yavaş kaldı ve yerel satıcılarla entegre olamadı. Zaten azalan pazar payı rakamlarını bu durum hızlandırdı.

2009 yılında Nokia pazarda iyi bir para sahipti. Küresel mobil cihaz hacmi 1.14 milyar adete ulaşmıştı. Apple 20 milyon adet satış yaparken Nokia 432 milyon adet satış yapıyordu.

Çin'de pazarın %35'ine, Hindistan'da %54'e sahip olan Nokia global pazarın %34'üne hakimdi.

ABD mobil taşımacılık sektöründe diğer firmalar ile arkadaş olurken, Nokia, sadece dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olmaktan gurur duyuyor. Afrika ve bazı Avrupa ülkelerinde büyük bir hayran kitlesi vardı ama zamanla kazançların gerilemesi kaçınılmaz olmuştu. 2012 yılında 335 milyon adet satışa düşmüş, iPhone ise o yıl 125 milyon adet satışa çıkmıştı. Nokia'nın pazar büyüklüğünü anlatmak için 2017 yılındaki iPhone satışlarının 216 milyon adet olduğunu söylemek yetecektir.

Samsung, Apple, LG ve Blackberry gibi markalar, Nokia'nın hatalarından hızlı bir şekilde ders aldılar. Bu durum Nokia'nın batan teknesine bir kaç delik daha eklemiş oldu.

Hata 5: Symbian'da ısrar etmek

Symbian işletim sistemi Nokia'nın yazılımıdır ve uzunca bir süre bu yazılıma takılı kalmıştır. 2007 yılında piyasa sürülen iPhone ile Nokia'nın işletim sisteminde bulunan eksikliklerde ortaya çıkmış oldu. Sonuç olarak, Symbian mühendisleri değişimi benimsemeye ve iPhone'un işletim sisteminin bazı özelliklerini sunmaya gönülsüzdüler. iOS'un özelliklerini Symbian'a eklemek için yeterli vakit kalmamıştı.

Belki de Nokia, biraz daha alçakgönüllü olsaydı halen pazardaki yerini koruyacaktı. Kullanıcıların ve geliştiricilerin sitediği özellikler her zaman bir süre sonra gerçekleştirildi. Bu onların en büyük başarısızlığıydı. Son çivi ise iOS'un çapraz platformu Android açık kaynak kodu ile telefon üreticilerine sunulması tabuta çakılan son çivi oldu.

Hata 6: Microsoft ile ortaklı

Nokia'nın düşüşü devam ederken gelişim yerine ortaklığa gitmesi ve Microsoft'un mobil cihaz projesine dahil olması. Lumia serisinin kendini ispatlayamaması, hayata geçirilemeyen Mobil Windows projesi Nokia için son hüsran oldu.

Nokia telefon markası şimdi Çinli HMD Global isimli bir firmada. Uzun yıllarda önce Google'ın Android ile çalışma teklifini reddeden marka, satışı yapıldıktan sonra Android işletim sistemine gecikmelide olsa kavuştu.

HMD'nin emin adımlarla yükselişte olduğunu da söylemek isteriz.