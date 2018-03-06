Nokia Tarafından Hayat Kurtarıcı Akıllı Ceketler Geliyor

Finlandiya’da bulunan Nokia şirketi Barselona’daki Mobile World Congress 2018 sergisi sırasında sergideki insanları şaşırtacak bir sunum yaptı.

Nokia sergiye akıllı ceketi sunuma koyarak bütün insanların dikkatini çekmiş oldu.

CHASE LifeTech FR adlı cihazın amacı ise emniyet bakımını sağlamak için tasarlanmış durumda. Yani özetle ceket ilk yardım ceketi olarak geçiyor. Ceketin kolları ve yakalarında kalp atış hızını, sıcaklığı, motor aktivitesini izleyen sensörler bulunuyor. CHASE LifeTech FR tarafından toplanan bilgiler, verilerin gerçek zamanlı olarak işlendiği özel bir veritabanına iletilir. Herhangi bir anormal gösterge görüntülenirse, ekipman derhal tepki verecektir.

Engadget tarafından ceketin denemesi yapıldı ve twitter üzerinden paylaşıldı.

Nokia made a smart, fashionable jacket for first responders: https://t.co/Lca10uwPMI pic.twitter.com/xzF6T9uecf — Engadget (@engadget) February 28, 2018