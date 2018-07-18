Nokia X5 Helio P60 İşlemci ve Çift Kamera ile Geliyor

11 Temmuz'daki başarısız girişimden sonra Nokia'nın sahibi HMD Global, nşhayetinde yeni telefonu Nokia X5'i (Nokia 5.1 Plus) duyurdu. Telefonun özellikleri hakkında bir çok söylenti vardı ve bir çoğu doğru olduğu ortaya çıktı. Fakat ana ekranda bulunan çentik hayal kırıklığı oldu.

Nokia X5, kenarlarında 2.D kavisli cam ile 5.86 inç HD + (720x1520 piksel) ekran (19: 9 en boy oranı) ile tasarlanmış. %84 ekran oranı bulunmakta. Bu fiyatlarda satışa sunulan bir telefon için çok bir iyi oran olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazda MediaTek Helio P60 işlemci,3GB RAM ve 32GB / 4GB RAM ve 64GB genişletilebilir hafıza seçenekleri de bulunuyor.

Arka kısmı cam olan cihazın parmak izi okuyucusu mevcut. 13 MP f / 2.0 ana kamera ve ikincil 5MP bir ile birlikte gelir. Ön bakan sensör, f / 2.2 diyafram, 80 derece geniş görüş açısı ile 8MP ve AI portreleri ve güzellik modunu destekler.

Android 8.1 Oreo sürümü ile gelecek olan cihazı 3060 mAh batarya çalıştırıyor. HMD Global, işletim sisteminin son sürümü çıktığında Android P için hızlı güncelleme vaat ediyor.

Nokia X5, 3GB / 32GB model için 999 CNY (148 $) fiyatla Siyah, Beyaz ve Mavi renkte geliyor. 4GB / 64GB modelinde fiyat 1,399 CNY (208 $) seviyesine çıkıyor.

Suning, JD, Lynx ve Nokia'nın kendi resmi web sitesi gibi online mağazalarda 19 Temmuz itibari ile Çin'de satışa çıkıyor.Telefon Çin dışında Nokia 5.1 Plus olarak da satışa sunulabilir.