NVIDIA, işlemci üreticisi ARM’ı Satın Aldığını Duyurdu

Nvidia Pazar günü yaptığı açıklamada yonga üreticisi Arm’ı SoftBank’tan 40 milyar dolara satın aldığını söyledi. Arm, Nvidia’nın bir bölümü olarak faaliyet gösterecek ve genel merkezi Birleşik Krallık’ta kalacak ve şirket, “küresel müşteri tarafsızlığını korurken diğer yandan açık lisanslama modelini kullanmaya devam edecek” dedi. Ancak anlaşmanın hala yoğun bir düzenleyici incelemeyle karşı karşıya kalması muhtemel.

SoftBank, 2016’da Arm’ı 31 milyar dolara satın aldı . İngiliz şirketin fikri mülkiyeti, Apple, Samsung ve Qualcomm gibi şirketler için mobil cihaz işlemcilerini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Nvidia, Arm’ın da tasarladığı GPU’ların önde gelen üreticisi konumundaydı.

Forbes’a konuşan Nvidia CEO’su Jensen Huang, satın alma işleminden sonraki ilk önceliğinin “Nvidia teknolojisini Arm’ın geniş ağı üzerinden getirmek” olacağını söyledi. Ancak bu, Arm’ın mevcut lisanslama modelini değiştireceği anlamına gelmez. Yani Apple, Wualcomm, Samsung gibi ARM işlemci kullanan markaların zaten ömür boyu lisansları bulunuyor.

Belki de Arm’ı kısa vadede tarafsız bir teknoloji sağlayıcısı olarak tutma niyetinde olduğunun altını çizmek için, anlaşma Arm’ın Cambridge, İngiltere merkezli olmaya devam edeceğini vurguluyor ve Nvidia orada yeni bir AI araştırma merkezi inşa etmeye yatırım yapacağını söylüyor. Nvidia, satın almayı yapay zeka hesaplamasının bir sonraki aşamasını oluşturacak şekilde konumlandırıyor. Hem Nvidia hem de Arm, küçük akıllı telefonlardakilerden büyük sunuculara kadar Arm’ın yongalarında çalışabilen AI yazılımını etkinleştirmede büyüme fırsatları görüyor.

Nvidia’nın bir zamanlar telefonlar için CPU yapma konusunda büyük hedefleri vardı, ancak çok az başarılı oldu. Bu satın alma açıkça bunu değiştirebilir, ancak en azından başlangıçta odak noktasının veri merkezleri olacağı anlaşılıyor.

Haberler, Nvidia’nın son beş yılda ne kadar başarılı olduğunun altını çiziyor ve GPU’lar, otonom arabalar ve AI gibi alanlara odaklanıyor.

NVIDIA bu satın alma ile 300 milyar dolarlık bir şirket haline geldi.