Ofset kuşe kağıda baskı yapabilen ilk dijital baskı sistemine sahip Xerox Trivor 2400

Xerox dijital baskıyı, ofset baskı hız ve maliyetlerine bir adım daha yaklaştıran bir yeniliğe daha imza atıyor. Xerox geliştirdiği yeni mürekkep teknolojisi High Fusion Ink ile ilk defa ofset kuşe kağıdı üzerine inkjet dijital baskı yapılmasını sağlıyor.

Sponsorlu Bağlantılar...

Yeni buluş mürekkeple ofset kuşesine dijital baskı

Ofset kuşe kağıda baskı yapabilen ilk Xerox injket dijital baskı sistemi olan Xerox Trivor 2400 ile kullanılacak High Fusion Mürekkep, dijital baskı sistemlerinin ofset hızlarını aratmayan bir baskı hızına ve maliyetine ulaşmasını sağlıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, geliştirdiği inovatif bir mürekkep teknolojisi ile yüksek kapasiteli renkli inkjet dijital baskı sistemlerini ofseti aratmayan yüksek hızlara ve baskı maliyetlerine ulaştırıyor. Xerox’un ofset kuşe kağıda baskı yapan ilk makinesi Xerox Trivor 2400 ile kullanıma sunulan yeni nesil High Fusion Mürekkep teknolojisi, ofset kağıda tek aşamada, daha hızlı ve ekonomik inkjet dijital baskı yapmayı sağlayarak, değişken veri baskı alanında yeni bir dönemi başlatıyor.

Xerox Trivor 2400 ile kullanıma sunulan Xerox’un yeni mürekkep seçeneği High Fusion Mürekkep, baskı işletmelerine değişken veri ile doğrudan postalama, katalog, dergi gibi satış ve pazarlama materyallerini dijital inkjet baskının esnekliği ve ofset baskının hız ve maliyetlerinde ofset kuşe kağıda basma imkanı sunuyor.

Xerox’un yeni mürekkebi High Fusion Mürekkep sayesinde ofset kuşesine doğrudan yüksek kaliteli baskı yapabilen Xerox Trivor 2400 High Fusion inkjet baskı sistemi, ara kaplama ve astarlama gibi süreçleri yapmadan doğrudan baskı yapma imkanı sunuyor. Mat, ipek ve parlak da dahil olmak üzere her tipte ofset kaplamaya en iyi şekilde baskı yapmak üzere özel olarak geliştirilmiş High Fusion Ink ile desteklenen Xerox Trivor 2400, High Fusion mürekkep ile, 60 gramdan 250 grama kadar kağıt ağırlıklarına dakikada 76 metreye kadar baskı yapabiliyor. Özellikle ofset kuşe kağıtlar için geliştirilmiş olmasına rağmen pek çok kaplamasız materyal üzerinde de kullanılabilen High Fusion Ink, baskı işletmelerine maliyet avantajı ve üretim esnekliğini bir arada sunuyor.

Zwang & Co. Başdanışmanı David Zwang, Xerox Trivor 2400 High Fusion inkjet baskı sistemi ile ilgili “Hızı, geniş renk yelpazesi ve tek aşamada ofset kuşe kağıda baskı yapabilme özelliği Xerox Trivor 2400 High Fusion inkjet baskı sistemini inkjet baskı üretiminde bir dönüm noktası haline getiriyor.” sözlerine yer verdi.

Kişiselleştirilmiş ve yüksek kaliteli doğrudan posta baskı ürünlerini injket baskının özel kağıtlarının maliyeti olmadan yüksek hacimde üretebilmenin bir yolunu arayan Belçikalı baskı sağlayıcısı VPrint, aradığı çözümü Xerox Trivor 2400 High Fusion inkjet baskı sisteminde bulduğunu, High Fusion Mürekkep teknolojisi ile ofset kuşe kağıda herhangi bir özel ara işlem olmadan doğrudan tek seferde baskı yapma özelliği, bize doğrudan posta işlerimizi tam renkli ve kişiye özel olarak yapabilme imkanı veriyor. Piyasada Xerox Trivor 2400 High Fusion inkjet baskı sisteminin sunduğu esneklik, etkileyici baskı kalitesi ve baskı hızına rakip olabilecek herhangi bir alternatif yok” dedi.

10-14 Eylül 2017 tarihleri arasında Chicago’da gerçekleştirilen PRINT 17 Fuarı’nda kesinlikle görülmesi gereken ürünlere verilen PRINT 17 MUST SEE ‘EMS ödülüne layık görülen Xerox Trivor 2400 High Fusion inkjet baskı sistemi, Ekim ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.