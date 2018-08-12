One Punch Man 2. Sezon Duyuruldu

Büyük bir hayran kitlesi olmasına rağmen sadece 1 sezon yayınlanan One-Punch Man, nihayet Nisan 2019 tarihinde 2. sezonu ile karşımızda olacak.

Bu duyurudan önce 2 kere iptal haberleri alan serinin bu sefer kesin yayınlanması bekleniyor. Önce manga olarak yayınlanan süper kahraman One Punch Man, sonrasında 1 sezon olarak yayınlanmıştı.

Saitama'nın Kısa hikayesi

Bir gencin (Saitama) iş ararken kötülerden birisi ile karşılaşması ve çalışmak yerine süper kahramanlığı tercih etmesi ile hikaye başlıyor.

Bilinen süper kahraman ekolünden farklı bir karakter olan One Punch Man, süpermarket indirim günleri takip edecek kadar mütevazidir. Kahraman olma kararını verdikten sonra hedefine ulaşmak için o kadar ok çalışır ki saçları dökülür.

Sonunda o kadar güçlü olur ki bütün rakiplerini tek yumrukta devirmeye başlar. Rakipsiz kalınca heyecanını kaybeder. Bu heyecanını kaybettiği için kahramanları ile karşılaştığında yüzünde duygusuz bir ifade yer alır. Ok..

İlk sezon hikayesi, bu duyguda bir kahramanın düşmanları ile kapışmasını ve süper kahraman sıralaması hakkındaki yeri anlatır.

2. Sezon

2. sezon duyurusu ise aşağıdaki video ile beraber yapıldı.