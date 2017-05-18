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OnePlus 5 Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

PetaBayt 18 Mayıs 2017 Haberler Yorum Yazın

OnePlus 5 Tasarımı ve Özellikleri muhteşem gözüküyor.

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Yükselen Çin'in son dönem satışları yüksek olan telefon üreticisi OnePlus firmasının yeni telefonu OnePlus 5 tasarım detayları ortaya çıkmaya başladı.

OnePlus 3T modeli ile yüksek satış rakamları yapan firma OnePlus 5 ile bu satışi grafiğini arttırmayı planlıyor. ANTUTU testlerine göre Snapdrgon 835 işlemci ile gelecen olan OnePlus 5, 6GB veya 8GB RAM ve 64GB dahili depolama ile gelebilir.

Paylaşılan sızıntı görseller ise bribirinden farklı diyebiliriz. Bazı görsellerde dikey kamera, bazılarında ise yatay kameralar bulunuyor.

OnePlus 5 Özellikleri

Cihazın sızdırılan özelikleri ise 23MP kamera, 16MP ön kamera, 5.5 inç QHD ekran, 6GB veya 8GB RAM, Snapdrgon 835 işlemci. OP5 USB Tip C şarj cihazıyla birlikte 4.000 mAh pil taşıması bekleniyor. Bir önceki model OnePlus 3T ise 3.400mAh pil kullanıyor.

OnePlus 5 Tasarımı

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