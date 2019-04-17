OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro arasındaki ayrım beklenenden daha büyük olabilir. Şimdiye kadar Pro'nun bir gözyaşı damlası yerine açılır bir selfie kamerasıyla daha büyük bir ekrana (6.64 ”vs. 6.4”) olacağını duyduk . Ancak en son söylenti, bunun şirketin ilk QHD ekranı olacağını iddia ediyor.

Daha da iyisi, ekran 90Hz'de çalışacak. OnePlus 7 Pro'nun 4.000mAh büyük bir pili olacak. Bu daha iyi bir dayanıklılık anlamına gelebilir (oyun telefonu için bir zorunluluktur) veya QHD + 90Hz ekranın ekstra güç çekişini dengelemek için yeterli gözüküyor.

Pro aynı zamanda 30W Warp Charge özelliği de sunacak, ancak vanilya modelinin de alıp almayacağı ya da eski 20W şarj cihazına takılıp takılmadığı belli değil. Ayrıca, Pro model nihayet USB 3.1 bağlantısına geçiş yapacaktır (bunun muhtemelen günlük kullanım üzerinde büyük bir etkisi olmayacaktır).

OnePlus 7, 48MP ana sensöre sahip çift bir kameraya sahip olacak. Şirket ayrıca muhtemelen Pro model için 5G destekleyen versiyon üzerinde de çalışıyor.