OPPO 5G ve Kayıpsız 10x Zoom Teknolojisini Tanıttı

OPPO ilk global İnovasyon Etkinliği’ni 23 Şubat’ta İspanya'nın Barselona kentinde düzenledi.

Dünyadaki en iyi 5 akıllı telefon markasından biri olarak gösterilen OPPO, 2019 yılındaki mobil teknolojilerle ilgili heyecan verici yenilikler paylaştı. Dünyadaki ilk 10x kayıpsız zoom teknolojisi ile 5G teknolojilerini tanıtan OPPO, mobil iletişim alanındaki yenilikçi konumunu daha da güçlendirdi.

OPPO markası, gelişen müthiş olanaklardan ilham alıyor. Ayrıca insanlara çevrelerindeki güzellikleri anlamaları yönünde yardımcı oluyor. Tüketici iç görülerinden yola çıkan OPPO, AR-GE'ye büyük büyük yatırım yapıyor. Bu yatırımlar sayesinde OPPO; görüntü güzelleştirme teknolojisi, 5G, AI, AR / VR gibi veya diğer yeni mobil teknolojiler aracılığıyla sektörde "ilk" olan yenilikleri gerçekleştiriyor.

OPPO'nun İnovasyon Etkinliği'nde konuşan OPPO Başkan Yardımcısı Anyi Jiang, şunları söyledi: “Bugün medya ve ortaklarımız için ilk İnovasyon Etkinliğimizi düzenlemekten gurur duyuyoruz. İnovasyon bizim önceliğimizdir. Geleceğin teknolojilerini tüketicilere sunmak için birçok yenilikçi çalışma yaptık. Bu vizyonumuza devam etmeyi, özellikle de 5G teknolojisi ve mobil fotoğrafçılık alanlarında daha fazla gelişme kaydetmeyi hedefliyoruz.”

Akıllı telefon endüstrisinin geleceği olan 5G teknolojisi, yaratıcılık, hayal gücü ve daha yakın bağlantı kurmak için sınırsız olanakları beraberinde getiriyor. OPPO düzenlediği İnovasyon Etkinliği’nde, ilk 5G akıllı telefonunu ve "OPPO 5G Landing” projesini duyurarak 5G dönemini daha da yakınlaştırdı. OPPO, 5G ürün ve hizmetlerin uygulanmasını teşvik etmek için Swisscom, Telstra, Optus gibi taşıyıcı ortaklar ve Singtel gibi potansiyel ortaklarla derinlemesine iş birliğini hayata geçiriyor.

Etkinlikte konuşan Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon ise OPPO’nun 5G alanında sunduğu yeniliklerle ilgili şunları söyledi: "OPPO'nun 4G çağındaki liderliğini göz önüne aldığımızda, markanın 5G’ye geçiş konusunda da lider konumda olacağını söyleyebiliriz. 5G döneminde daha fazla inovasyon için muazzam fırsatlar görüyoruz. Qualcomm Technologies olarak; X50 5G modem, entegre RF alıcı-verici ve RF Ön-Uç çözümlerini sunan amiral gemimiz Qualcomm® Snapdragon ™ 855 Mobil Platform ile bu süreci destekleyeceğiz. İlk 5G akıllı telefonların piyasaya sürülmesini ve bu konuda OPPO ile yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

OPPO, 2015 yılından bu yana 5G'nin geleceğini öngördü ve bu alanda çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda OPPO, 5G ayrıcalıklarını sunan bir telefon üretmek için tasarıma ve teknolojiye önemli yatırımlar yaptı. İlk 5G akıllı telefon; 4K, 8K video indirme / yükleme / bulutta oynatma, 3D görüntülü arama, 5G bulut oyunu ve çok oyunculu AR / VR oyunu, mağaza içi navigasyon gibi özelliklerle tüketicilerin yaşamlarında devrim yaratmaya hazırlanıyor. Ayrıca entegre AR shopping ile her yerde sürükleyici eğlence sunan özellikler ve daha fazlası 5G telefonla hayatımıza giriyor.

OPPO İnovasyon Etkinliği’nde ayrıca, dünyanın ilk 10x kayıpsız zoom teknolojisini tanıttı. OPPO, endüstride bir başka "ilk"i gerçekleştirerek, kullanıcılara herhangi bir kalite kaybından olmadan profesyonel tarzda fotoğraf çekme fırsatı sunuyor.

10x kayıpsız zoom teknolojisi; telefoto lens, ultra geniş açılı lens ve ana kameradan oluşan üçlü lens kamera yapısı da dahil olmak üzere endüstri lideri özelliklere sahip yeni bir teknolojidir. 10x kayıpsız zoom teknolojisi ile daha ayrıcalıklı bir fotoğraf çekme deneyimi sunan OPPO, kullanıcıları çevrelerinde kaydetmek, görüntülemek istedikleri şeylere yaklaştırıyor.. OPPO çekim sırasında titremeye karşı daha yüksek hassasiyet elde etmek için hem ana kameradaki hem de telefoto lensinde Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğini de kullandı.

İnovasyon Etkinliğine katılanlar 5G teknolojisi ile gelen, hologram çağrısından AR shopping'e kadar heyecan verici uygulamaların galasına tanıklık etti. Ayrıca 10x kayıpsız zoom teknolojisi ile yaratılan mükemmel senaryoları da yakından görme fırsatı buldular.

OPPO, MWC Barcelona'da Ericsson ve Qualcomm standlarında bulunacak. Bu standları ziyaret edenler OPPO'nun, önde gelen yüksek performanslı bulut oyun şirketi Shadow ile ortaklaşa geliştirdiği bulut oyunu SoulCalibur6'nın canlı bir demosunu deneyimleyebilecek.