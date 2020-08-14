OPPO A31 ve A52 Türkiye’de Satışa Sunuldu

OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi’nin A31 ve A52 modellerini Türkiye’de satışa sundu.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi’nin A31 ve A52 modellerini Türkiye’de tüketicilerle buluşturdu. 6.5 inç genişliği ve 1600×720 ekran çözünürlüğü bulunan A31 modeli, 256 GB’a kadar genişletilebilen saklama kapasitesi ve günlük yaşamda tüketicinin karşılaşacağı senaryolar için optimal değer sağlayan üç kameralı düzenlemesiyle kendi kategorisinde son derece rekabetçi bir ürün seçeneği oluşturuyor. Akıllı telefonun arka kısmında bulunan 12MP üçlü kamera düzeni farklı sahnelerde muhteşem portreler çekmenizi mümkün kılıyor. A31, gövdenin ortasına konumlandırılan bir parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor.

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Serinin bir diğer modeli A52 ise, neo-tasarıma sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Böylece hem oyun oynarken hem de video izlerken daha net ve daha etkileyici bir izleme deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. 6.5 inç genişlik ve 2400×1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan A52’nin, yapay zeka dört kamerası bulunuyor. Bu özellik, ultra net videolar, kusursuz bir gece görüşü ya da bir güzellik selfiesi çekmenize olanak sağlıyor. A52’nin parmak izi okuyucusu ise cihazın yan tarafında yer alıyor.

A31 ve A52 Modelleri Teknik Özellikleri