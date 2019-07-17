OPPO İLE FC BARCELONA’NIN BAŞARILI İŞ ORTAKLIĞI YENİLENDİ. Barcelona kulübüne özel, sınırlı sayıda yeni bir akıllı telefon üretildi

Dünya lideri akıllı telefon markası OPPO, FC Barcelona ile olan üç yıllık iş birliği ortaklığını yeniledi. Barcelona kulübünün Camp Nou stadyumunda yapılan etkinlikte yenilen iş birliği ile birlikte “Limited Edition FC Barcelona Reno 10x Zoom” modelinin de piyasaya çıktığı duyuruldu.

OPPO ve FC Barcelona, yol arkadaşlığına devam ediyor. Çin menşeli bir marka ile dünyaca ünlü bir Avrupa futbol kulübü arasında imzalanan başarılı ortaklık anlaşması yeni bir döneme başladı.

OPPO Uluslararası Yurtdışı Başkan Yardımcısı Alen Wu şunları söyledi: “FC Barcelona ile olan iş birliğimizi devam ettirmekten gurur duyuyoruz. Yaptığımız anlaşma, Barça’nın neden bir kulüpten daha fazlası olduğunu ve OPPO’nun neden bir akıllı telefon şirketinden daha fazla anlamlar taşıdığını gözler önüne seriyor. İspanya’da ve Avrupa pazarında büyüme hedefiyle müşterilerimizle güçlü bağlar kurmak istiyoruz.”

Heyecan verici yeni bir dönem başlıyor

Yenilenen iş ortaklığı kapsamında stadyum içi tabela konumlamasının yanı sıra, eğitim kampları, hayranlar için atölye çalışmaları, taraftarların katılabileceği yaratıcı çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlikler yapılacak.

OPPO Global Pazarlama Direktörü Derek Sun, “İş birliği kapsamında yapacağımız çalışmalarla, Barça hayranlarına ilham vermeyi, onları kulübe ve OPPO ürünlerine daha yakın hale getirmeyi hedefliyoruz. İki tarafın da ortak tutku, yaratıcılık, yenilik ve mükemmellik değerlerini artıracak çalışmalar yapacağız” dedi.

Her iki organizasyonun da felsefeleri yenilenen ortaklık ile daha da belirginleşiyor. Barcelona’nın dünyaca ünlü “güzel oyun” tutkusu futbolu bir sanata dönüştürürken, aynı şekilde OPPO da kullanıcıların yaratıcılığını açığa çıkaran üstün cihazlar aracılığıyla insanların hayatlarında güzellik yaratmayı hedefliyor. Her iki ortak da, yeniliklere ve mükemmelliğe yayılan değerleri paylaşıyor.

OPPO, 5G ve yapay zekâ gibi teknolojileri, teknoloji inovasyonunu ve araştırma kabiliyetlerini geliştirmek için dünya çapında enstitüler açarken, Barcelona da futbol sahasında yeni teknolojilerin kullanılmasını araştıran Barça İnovasyon Merkezi’ni hayata geçiriyor. Camp Nou anlaşma sayesinde, 5G kapsama alanındaki Avrupa’da ilk stadyum haline geliyor; böylece bu ikonik stadyum taraftarlara daha sürükleyici bir deneyim sunma kabiliyetine kavuşuyor.

Dünyanın en büyük beşinci akıllı telefonu markası olan OPPO, dünya çapında 40’tan fazla pazarda faaliyet gösteriyor ve Avrupa’nın en gözde akıllı telefon markası olmayı hedefliyor. Barça’nın dünya genelinde 200 milyondan fazla taraftarına ulaşmayı başaran OPPO, söz konusu iş ortaklığını farklı pazarlarda markalaşma stratejisinin kritik bir unsuru olarak görüyor.

Teknoloji sanatla birleşiyor

OPPO’nun yeni “Limited Edition FC Barcelona Reno 10x Zoom” modeli,marka ve kulüp arasındaki iş ortaklığını kutluyor. “Teknolojiyi sanatla birleştirmek” mantığının altında, OPPO’nun Reno 10x Zoom telefonunun bu hatıra basımı, takımın ünlü garnet ve mavi renklerini donanım ve yazılımla harmanlayarak kulübün geçmişinden, bugününden ve geleceğinden gelen parçaları birleştiriyor. OPPO’nun bu özel modeli, Barça taraftarları arasında global çapta yankı yapacak bir sanat eseri niteliği taşıyor.

Camp Nou’da sallanan kulüp bayraklarından ilham alan telefonun tasarımında, kulübün renklerinden yapılan özel bir çalışma göze çarpıyor. Bu eşsiz gradyan efektini yaratmak için yenilikçi, endüstride ilk olan bir ısı presi tekniği kullanıldı ve taraftarlara FC Barcelona’nın futbol tutkusunu içeren taze bir görsellik sunuldu. Bu çarpıcı görsellik üst üste binen iki Barça logosu ile yaratıldı. Kulübün şanlı tarihine saygı içeren daha büyük flu bir logo ve altta kulübün bugününü ve parlak geleceğini temsil eden daha küçük bir altın takım logosu bir araya geldi.

Ayrıca, özel duvar kağıtları, futbol topları, garnet – mavi kitler ve daha pek çok farklı simge özel yazılımlarla donatıldı. Taraftarlar, kulüp marşı ve stadyum sesleriyle yapılan özel zil sesleri sayesinde Barça’nın gittikleri her yerde yanlarında olduğunu hissediyor.

OPPO “Limited Edition FC Barcelona Reno 10x Zoom” modeli, futbol taraftarlarına mükemmel fotoğraflar çekme imkânı sunuyor. Modelin, 10X zoom ve aksiyon çekim yetenekleri, taraftarların standart bir biletle oturdukları koltuktan adeta VIP bilet perspektifi ile oyunun tadını çıkarmasını sağlıyor. Üründeki atış dengeleme yazılımı, büyütüldüğünde bile çekimlerin net bir şekilde ortaya çıkması anlamına geliyor. Taraftarlar böylece mükemmel bir Barça deneyimi yaşıyor. Ultra Gece Modu 2.0, Camp Nou’da taraftarların gece boyunca tüm aksiyonlarını çekmelerini sağlarken, panoramik ekran daha rahat bir izleme deneyimi yaratıyor. Ayrıca, yenilikçi VOOC 3.0 teknolojisi, cihazı kesintisiz olarak hızlıca şarj edebildiğinden, düşük pil konusunda fazladan zaman harcamaya gerek kalmıyor.

OPPO sporu destekliyor

OPPO ve FC Barcelona’nın 2015 yılında başlattıkları ortaklık, bir Çinli marka ile bir Avrupa futbol kulübü arasındaki ilk derinlemesine iş birliği oldu. OPPO, “Smartphone’un Şampiyonu” sloganı altında aynı yıl R7 Plus’ın “FC Barcelona Sürümü”nü yayınladı. Bu ilk başarının ardından OPPO’dan sınırlı sayıda, R7 Plus (2015), R9 (2016), F3 (2017) ve R11 Plus (2017) cihazları geldi. Ayrıca TV reklamları, stadyum LED işaretleri ve fan buluşmasını içeren bir dizi aksiyon ve etkinlik yapıldı.

Hem online platformda hem hayatın içinde mucizevi anlar yaratma hedefi olan OPPO’nun 2016’da yaptığı “Pass it on” kampanyası da yoğun ilgi gördü. Maçlarda futbolcuların en yaratıcı top becerilerinin fotoğrafını çeken taraftarlar, hayranı oldukları futbolcularla buluşma fırsatı yakaladı.

OPPO, stratejik olarak sporu destekliyor. İngiltere’deki Wimbledon Tenis Turnuvası’nın ilk Asya sponsoru, Fransa’daki bir diğer prestijli tenis turnuvası Roland-Garros’un ilk Çin sponsoru olan OPPO, Hindistan Ulusal Kriket Takımı’nı da destekliyor. OPPO spor organizasyonları ve kulüplerle iş birliği yaparak, genç ve yenilikçi teknolojisini dünya çapında sporseverlerle buluşturuyor.