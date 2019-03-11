OPPO’nun MediaMarkt’taki Deneyim Alanı Yoğun İlgi Gördü

OPPO’NUN MEDIAMARKT’TAKİ DENEYİM ALANI AÇILIŞINA YÜZLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

OPPO, müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla MediaMarkt Meydan İstanbul AVM mağazasının içinde bir Deneyim Alanı açtı. 9 Mart’ta yapılan açılış etkinliği teknoloji severlerden yoğun ilgi gördü.

Dünyanın öncü telefon markası olan ve kısa süre önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan OPPO, teknoloji severlerle ilişkisini güçlendirecek hamleler yapmaya devam ediyor.

OPPO, elektronik perakende mağazaları zinciri MediaMarkt'ın Meydan İstanbul AVM mağazasında bir Deneyim Alanı oluşturdu. OPPO’nun Türkiye’de satışa sunduğu modellerin sergilendiği Deneyim Alanı için 9 Mart Cumartesi günü yapılan açılış etkinliğine OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou’nun yanı sıra, şirketin iş ortaklarından İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, MediaMarkt COO'su Hulusi Acar ve MediaMarkt CPO'su Faruk Kocabaş da katılım gösterdi. Yöneticiler OPPO Deneyim Alanı’nın açılış kurdelesini birlikte kesti.

“En iyi deneyimi sunmak istiyoruz”

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, OPPO’nun yeni girişimi hakkında şunları söyledi: "OPPO olarak kullanıcılarımıza en iyi telefon ve en iyi mobil fotoğrafçılık deneyimini yaşatmak istiyoruz. Yenilikçi ürünlerimizi müşterilerle buluşturmak için geniş bir ağa sahip olan iş ortaklarımızla birlikte hareket ediyoruz. Elektronik perakende alanında lider mağazalar arasında yer alan MediaMarkt da değerli iş ortaklarımızdan biri. MediaMarkt Meydan İstanbul AVM’de hizmete açtığımız yeni deneyim alanı sayesinde teknoloji severler ürünlerimizi daha yakından inceleme ve merak ettikleri konular hakkında bilgi alma fırsatı bulacaklar. MediaMarkt’la böyle bir iş birliğine girdiğimiz için mutluyuz.”

Açılışa özel indirimler

MediaMarkt Meydan İstanbul AVM mağazasındaki OPPO Deneyim Alanı’nda, OPPO'nun RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modelleri tüketicilerin beğenisine sunuldu. OPPO standına ayrıca OPPO'nun Automobili Lamborghini ile ortaklık kurarak hazırladığı özel Find X modelini de sergilendi. Açılışa özel olarak 9 Mart Cumartesi günü OPPO modelleri alan kişilere de özel indirimlerle, hediyeler sunuldu.

Youtuber etkinliği yapıldı

OPPO Deneyim Alanı’nın açılışında bir Youtuber etkinliği de yapıldı. Youtuber etkinliğine katılmak ve sürpriz hediyelerin sahibi olmak isteyen yüzlerce kişi mağazaya akın ederek OPPO standının önünde uzun bir kuyruk oluşturdu.