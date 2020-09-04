Overwatch Ligi Playoffları Bugün Başlıyor

Yeni Taraftar Etkileşimi Özellikleri Duyuruldu

04.09.2020 – Sezon sonrası döneme hoşgeldiniz! İki hafta sürecek çevrimiçi maçlardan oluşacak ve iki bölgesel gruba ayrılacak Overwatch Ligi 2020 Playoffları, Kuzey Amerika’da 13 ve Asya’da 7 takıma ev sahipliği yapacak. Sezon sonrası dönem tanıtım videomuzu buradan izleyebilirsiniz.

Playofflar, en alt sıradan yerleşen takımlar arasındaki tekli eleme usulünde gerçekleşecek ön eleme maçlarıyla başlayacak. Bu takımlar, ikili eleme usulünde oynanacak playoff gruplarına yerleşmek için mücadele edecek. İki hafta sürecek playoffların ardından, geriye kalan dört takım 8-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 2020 Büyük Finallerinde kozlarını paylaşacak.

ÖNE ÇIKAN TAKIMLAR:

Bariyerlerin zayıflatıldığı ve tank oyuncularının hata payının artık çok daha düşük olduğu yeni bir meta içindeyiz. Bugün saat 00.00’da, Washington Justice (4-17), Vancouver Titans (6-15) maçını izleyeceğiz. Overwatch Ligi sezon sıralamalarının en altlarında yer alan bu iki takımdan Vancouver 11. Washington’sa 12. sıradan turnuvaya yerleşti. Dolayısıyla hangi takımın playofflara kalacağını, hangi takımınsa 2021 yılında geri dönüş yapmak için antrenmanlara başlayacağını tekli eleme usulünde bir maç belirleyecek. Bu takımların sıralamalardaki yerleri daha üst sıralardaki takımların yüreklerine korku salmasa da kısa süre önce hasar oyuncusu “Decay”i (önceden Dallas Fuel’daydı) kadrosuna katan Washington Justice’i yabana atmamak gerek. İki takımın da playoff umutlarını yaşatmaya çalışacağı perşembe günkü maçın tam bir heyecan fırtınası olmasını bekleyebiliriz.

Pazar günüyse en iyi dört Kuzey Amerika takımı için ikili eleme usulünde oynanacak maçlar başlayacak. Philadelphia Fusion, San Francisco Shock’u 3-0 yenerek sezonu muazzam şekilde bitirmiş ve grubun seri başı olmuştu. Fusion baştan aşağı bir yıldızlar karması durumunda. Hasar oyuncusu “Carpe” ve çaylak destek “Alarm” MVP adayları konumunda. Ayrıca eski All-Star ikinci tank oyuncular “Poko” ve “Fury” yeni metada kendilerine yer bulabilir. Philadelphia ilk maçını cumartesi günü oynayacak ve rakibini perşembe ve cuma günkü tekli eleme turlarından çıkan takımlar arasından seçebilecek.

TARAFTAR EĞLENCESİ:

Overwatch Ligi 2020 Playofflarıyla gelen yeniliklerle birlikte taraftarlar da en sevdikleri takımları daha önce hiç görülmemiş şekilde destekleyebilecek. Bu haftanın playoffları boyunca taraftarların dijital olarak yapabilecekleri şöyle:

Taraftar Tweet Kamerası: #crunchtimecam hashtag’ini + bir takım adı kısaltmasını kullanan taraftarlara seçilen takımın ve rekabet ettikleri alanın bir fotoğrafı gönderilecek. Örneğin, #crunchtimecamATL şeklinde bir tweet gönderdiğinizde Atlanta Reign’in bir fotoğrafını elde edeceksiniz. #crunchtimecam hashtag’ine ekleyebileceğiniz tüm takım kısaltmalarıysa şöyle:

ATL, BOS, CHD, DAL, FLA, GZ, HAN, HOU, LON, LAG, LAV, NY, PAR, PHI, SF, SEO, SHD, TOR, VAN ve WAS.

Taraftar Tweet Kamerası toplamda dört maçla sınırlı. Bunlar: 12-13 Eylül’de oynanacak üç Kuzey Amerika maçı ve şampiyonluk maçı.

Yayın Arayüzleri: Sadece overwatchleague.com adresine özel olarak, canlı yayın sırasında bazı ek işlevsellikler de izleyicilerin beğenisine sunulacak. Taraftarlar en sevdikleri takıma dijital olarak tezahürat yapabilecek, maç tahminlerinde bulunabilecek, takım istatistiklerini görüntüleyebilecek ve OWL Mağazası’na erişebilecek. Ülkemizden de bu özelliklere erişim sağlamanız mümkün.

Fikstür Yarışması

Playoffların nasıl sonuçlanacağını tahmin edebileceğini düşünen taraftarlar Fikstür Yarışması (Bracket Challenge) için kayıt olarak 100.000 $ değerindeki ödülü kazanma şansı yakalayacak.

Taraftarlar İçin İndirme Merkezi: 20 takımın tamamı için masaüstü arka planları, simgeler ve afişleri ücretsiz olarak indirebileceksiniz!

Lig Sembolleri: Taraftarlar sezon sonrası dönem maçlarını YouTube’dan izleyerek Overwatch Ligi takım kostümlerini almakta kullanabilecekleri Lig Sembollerini kazanabilecek!