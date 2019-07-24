Overwatch’ın Yeni Kahramanı Sigma Test Sunucularında

Oyuna eklenecek 31. kahraman olan Sigma ile yerçekimine meydan okuyun

23.07.2019 – Yer çekimini dilediğiniz gibi kontrol etme yeteneğiniz olsa ne yapardınız? Blizzard Entertainment’ın sevilen aksiyon oyunu Overwatch’a eklenecek 31. kahraman Sigma ile bu sorunun cevabını dilediğiniz gibi verebilirsiniz.

Sigma son derece nazik ve bir o kadar da zeki bir bilim adamıyken ters giden bir deney sonrasında geri döndürülemez bir değişim geçiriyor ve yer çekimini kontrol edebilme özelliği kazanıyor. Bu trajik deney sırasında Sigma’nın psikolojisi alt üst olduğu için insanlık için bir tehdit olduğu kanısına varılarak hükümete ait gizli bir tesiste tecrit altına alınıyor. Nihayet Talon sayesinde özgürlüğüne kavuşan Sigma, örgüt tarafından canlı bir silah olarak kullanılmaya başlanıyor. Sigma’yı ve güçlerini keşfetmek isteyen oyuncular bu yeni kahramanı bugünden itibaren test sunucularında deneyebilir.

Sigma temelde düşmanlarınızdan gelen saldırılara karşı sağlam bir kalkan görevi görüyor ama sadece bu işe yarıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Onu zorlamaya kalkanlar bedelini ağır ödüyor.

Sigma köken hikâyesi için: https://www.youtube.com/watch?v=onplsJSdp4A

Sigma Geliştirici Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=E1oMCfY9ymo

Sigma’nın kısa biyografisi ve yetenekleri şöyle:

Kısa Biyografi

Gerçek İsim: Siebren de Kuiper

Yaş: 62

Meslek: Astrofizikçi/Profesör

Uyruk: Hollanda

Bağlantılı Olduğu Örgüt: Talon

Yetenekler

Hyper Spheres

Sigma iki yerçekimsel küre atışı gerçekleştirir; bu küreler kısa bir süre sonra patlayarak bölgeye ciddi miktarda hasar verir.

Experimental Barrier

Sigma seçtiği konumda bir bariyer kurar. Dilediğinde bu bariyeri geri çekebilir.

Kinetic Grasp

Sigma üzerine gelen mermileri yarı yolda durdurup onlardan kalkanlar oluşturur.

Accretion

Sigma bir çöp yığınını rakibinin üzerine fırlatarak onu yere serer.

Gravitic Flux (Ultimate)

Sigma yer çekimini kontrol ederek yakındaki düşmanları havaya kaldırır ve yere savurur.