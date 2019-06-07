Oyu Klasiği “Quake 2 RTX” Ücretsiz Erişim Başladı

Quake II RTX 6 Haziran’dan itibaren Steam ve nvidia.com platformlarından ücretsiz indirilebiliyor.

Quake II RTX, sevilen PC oyun klasiğinin ilk üç tek oyunculu seviyesini içeriyor. Hâlihazırda Quake II’ye sahip olan oyuncular, “multiplayer deatmatch” ve “cooperative multiplayer” modlarını da içerecek şekilde, tüm oyunu tamamıyla ışın izlemeli olarak deneyimleyebilecek.

Quake II RTX, gölgeler, yansımalar, kırılmalar gibi tüm ışık efektlerini tek bir ışın izleme algoritmasında birleştiren, tamamıyla iz takipli tekniğe sahip dünyanın ilk oyunu olma özelliğini taşıyor. NVIDIA da sonuç olarak, id Software’in 1997 yılında piyasaya sürdüğü, dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Quake II’ye çarpıcı bir yeni bakış açısı getiriyor.

NVIDIA Quake II RTX’in 6 Haziran’dan itibaren GeForce.com platformundan ücretsiz olarak indirilebileceğini duyurdu.

Quake II RTX, gölgeler, yansımalar, kırılmalar gibi tüm ışık efektlerini tek bir ışın izleme algoritmasında birleştiren, tamamıyla iz takipli tekniğe sahip dünyanın ilk oyunu olma özelliğini taşıyor. NVIDIA da sonuç olarak, id Software’in 1997 yılında piyasaya sürdüğü, dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Quake II’ye çarpıcı bir yeni bakış açısı getiriyor. Quake II RTX, çok sevilen oyunun “tek oyunculu” modunun ilk üç seviyesini içeriyor. Quake II’ye sahip olan oyuncular, “multiplayer deatmatch” ve “cooperative multiplayer” modlarını da içerecek şekilde, tüm oyunu tamamıyla ışın izlemeli olarak deneyimleyebilecek.

NVIDIA GeForce Pazarlama Müdürü Matt Wuebbling, “Quake II RTX, PC oyunlarına duyduğumuz sevgi ve tutkunun bir ifadesidir” diyerek, “Bu PC klasiğini, yeni nesil ışın izlemeli grafik teknolojilerini uygulayıp Vulkan API’sini kullanarak, yeni jenerasyon oyuncuların ücretsiz indirebileceği ve oynanabileceği şekilde paylaşabiliyoruz.” diye konuştu.

id Software Stüdyo Direktörü ve orijinal Quake oyunu yapımcılarından Tim Willits de “Bir bilgisayar oyununun Quake II gibi böylesine etkili ve uzun ömürlü olması nadir görülen bir durumdur ve bu oyunun 20 yıl sonra ışın izleme teknolojisiyle yeniden yaratıldığına tanık olmak benim için çok özel bir şey. Aynı zamanda ‘first-person shooter’ türünün ilk günlerinden beri birlikte çalıştığımız NVIDIA’nın bu klasik oyuna modern özellikleri nasıl entegre ettiğini görmek de gerçekten çok heyecan verici ve özel bir durum.” dedi.

Aynı Harika Oyun, Çarpıcı Yeni Görünüm

Klasik oyunun görsel olarak çarpıcı yeni görünümü, tüm aydınlatma efektlerini tek bir ışın izlemeli algoritma ile birleştirecek şekilde sahne boyunca ışık ışınlarını (yolları) izleyen, İZ takibi olarak bilinen ışın izleme tekniğiyle elde ediliyor. Bu zarif görüntü oluşturma biçimi, daha önceleri filmlerde bilgisayar grafiklerinde kullanılırken oyunlar için çok maliyetli bulunuyordu.

Quake II RTX’teki ışıklandırma efektleri o kadar gelişmiş boyuta ulaşıyor ki; ışın izleme teknolojisi kullanılan gerçek zamanlı oyun deneyimi için Turing mimarisinde bulunan özel RT Çekirdekleri ve NVIDIA GeForce RTX GPU’lar gibi donanım desteğine ihtiyaç duyuluyor. Oyuncuların Quake II RTX’i gerçek zamanlı olarak çalıştırabilmeleri için en az bir GeForce RTX 2060 GPU’ya sahip olmaları gerekiyor.

Quake II RTX’te görülen yeni gerçekçilik farklı bir seviyeye ulaşıyor; yüksek ışık yelpazesi ve dolaylı aydınlatma ile günün her saatinde doğru güneş ışığı seviyeleri ve fiziki öğeler doğru şekilde yansıtılıyor. Örneğin, su ve camda ışık doğru bir biçimde kırılıyor, geniş yüzeylerde çarpıcı yumuşak ışıklandırma efektleri görülüyor ve ışık kaynakları çevreledikleri nesneleri aydınlatıyor. Diğer taraftan oyunda silah modellerinin grafik detayları ve dokuları da artırılmış ve görüntü kalitesini artırmak için de gelişmiş bir dengeleyici eklenmiş durumda.

Quake II RTX, Vulkan API’sini kullanan herhangi bir geliştiricinin oyunlarına ışın izlemeli efektler eklemesine izin veren bir uzantı olan NVIDIA VKRay™ kullanıyor. Christoph Schied tarafından açık kaynaklı Quake II oyun motoru kullanılarak yaratılan oyunun bir sürümü olan Q2VKPT üzerine inşa edilen Quake II RTX, Linux desteği olan bir Vulkan Renderer’de çalışan, kusursuz bir ışın izlemeli oyundur.

Khronos Grubu Başkanı ve NVIDIA Geliştirici Ekosistemleri Başkan Yardımcısı Neil Trevett, “Quake II RTX şunu gösterdi ki, oyun geliştiriciler, gerçek zamanlı ışın izlemeli Vulkan API’sinin en gelişmiş görüntü oluşturma tekniklerini çarpıcı oyun deneyimleri tasarlamak için kullanabilir. Quake II RTX için ücretsiz indirme imkânı sunmak, oyunun dünyanın her yerindeki hem Windows hem de Linux oyuncuları için erişilebilir olmasını sağlıyor.” dedi.