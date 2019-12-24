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Oyunfor Kış İndirimleri

Yazar Ara 24, 2019

Türkiye’de 65 oyunun yetkili satıcısı olan Oyunfor.com, Origin, Uplay ve Steam oyunlarını da kapsayan “Oyunfor Kış İndirimleri” dönemini başlattı. Ocak ayının başına kadar sürecek olan ve yüzde 81’e varan indirimler arasında Türkiye’de milyonlarca oyuncusu bulunan FIFA ve PUBG’nin “en hesaplı” fiyatları dikkat çekiyor.

BASIN BÜLTENİ ­- “Oyunun vazgeçilmez adresi” Oyunfor.com, kış indirimi ile oyun severleri sevindirecek. 20 Aralık tarihinde başlayan indirimlerde Origin ve Uplay oyunlarındaki fırsatlar 2 Ocak 2020 tarihinde son bulurken, Steam oyunlarındaki indirim 3 Ocak’ta sonlanacak.

YILBAŞINDA OYUN ALACAKLAR BUNLARA DİKKAT ETMELİ

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, milyonlarca oyuncuya hizmet veren dijital platformlarının Türkiye’de 65 oyunun yetkili satıcısı olarak, oyunları ve içerikleri ilk kaynaktan satın aldığını söyledi.

Stok sorunu yaşanmaması için özel olarak çalıştıklarını belirten Dumanoğlu, “Oyun ve oyun içerikleri satın alanların anlık teslimata dikkat etmesi gerekiyor. Anlık teslimat yapmayan, stok tutarak hareket eden yerlerden oyun içeriği satın aldığınızda, elinize ne zaman ulaşacağını bilmeniz mümkün değil. Ayrıca satış sonrası destek de çok önemli. Herhangi bir sorun yaşandığında firma ile doğrudan temas kurabilmek önem taşıyor. Bunun için Oyunfor’da haftanın 7 günü saat 10.00-02.00 arasında canlı destek ve telefon desteği sağlıyoruz, oyuncuların sorularını anlık cevaplıyoruz. Satış sonrası oyun anahtarları ve e-pin’lerin nasıl kullanılacağı konusunda da destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

PUBG VE FIFA 2020, EN HESAPLI FİYATLARLA SATIŞTA

Oyunfor Kış İndirimleri’nde şirketin geçen ay açıkladığı “2019 yılında Türkiye’de en çok oynanan oyunlar” verilerinde 1. sırayı alan PUBG, Steam satışlarında tüm zamanların en uygun fiyatı olan 38 TL etiketle satışa çıktı.

Aynı çalışmada üçüncü sırayı ise FIFA serisi almıştı. Oyunun güncel sürümü FIFA 20 de 165 TL ile Türkiye’deki en düşük fiyat seviyesine indi. Sıralamada 5. sırayı alan popüler oyun League of Legends (LOL) ise %15 indirime sahip pin’leriyle Oyunfor Kış İndirimleri’nde yerini aldı.

OYUNFOR KIŞ İNDİRİMLERİ’NDE EN ÇOK SATAN OYUNLAR LİSTESİ

# Oyun Sistem Platform İndirim oranı Fiyat
1 FIFA 20 PC Origin %58 165 TL
2 Battlefield V PC Origin %79 81,30 TL
3 Battlefield 1 PC Origin %80 25,50 TL
4 PUBG PC Steam %56 38 TL
5 Star Wars Battlefront II PC Origin %53 121,90 TL
6 Need for Speed Payback PC Origin %80 25,50 TL
7 Anthem PC Origin %77 91,50 TL
8 Need for Speed Heat PC Origin %47 206,50 TL
9 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PC Uplay %75 38,50 TL
10 Assassin’s Creed Origins PC Uplay %80 48,75 TL
11 Far Cry 5 PC Uplay %77 72 TL
12 For Honor PC Uplay %69 47,50 TL
13 Watch Dogs 2 PC Uplay %81 58,50 TL
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