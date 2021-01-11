Pandemide 10 Milyondan Fazla Yeni Sosyal Medya Hesabı Açıldı

Pandemide Türk kullanıcı sayısını Instagram 6 milyon, Snapchat 2 milyon, Twitter 1,6 milyon, Linkedin de 1,1 milyon artırdı.

Pandemide sosyal medya kullanımı artarken, Türkiye 10 milyonu aşkın yeni sosyal medya kullanıcısıyla Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaya başladı.

Londra merkezli sosyal medya kuruluşu We Are Social’ın pandemiyle geçen Ocak-Eylül 2020 dönemi araştırmasına göre, Türkiye’de en fazla kullanıcısı olan sosyal medya mecrası Instagram. Ocak-Eylül 2020 döneminde Instagram hesabı sayısı 6 milyon artarak 44 milyona çıktı. Türkiye, ABD’nin lider olduğu Instagram dünya sıralamasında altıncı, Avrupa’da da Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Instagram’ın ardından Türkler en fazla ilgiyi Facebook’a gösteriyor. Son dönemde gençler tarafından çok fazla tercih edilmediğinden birçok ülkede üye kaybı yaşayan Facebook, Türkiye’de üye sayısını korudu. Türkiye, 2020’nin ilk 9 ayında değişmeyen 37 milyon Facebook kullanıcısı ile dünya sıralamasında onüçüncü, Avrupa’da ise İngiltere’nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Facebook dünya sıralamasında lider Hindistan.

2020’nin ilk üç çeyreğinde Twitter kullanıcısı Türklerin sayısı da 1 milyon 650 bin artarak 13 milyon 450 bine çıktı. ABD’nin lider olduğu dünya sıralamasında Türkiye altıncı sırada yer alıyor. Avrupa sıralamasında ise İngiltere’nin ardından ikinci sırayı Türkiye alıyor.

SNAPCHAT, LINKEDIN’İ GEÇTİ

Snapchat, pandemi döneminde 2 milyon yeni kullanıcı kazanarak Türkiye’de Linkedin’i geçti. Türkiye, 9,7 milyona ulaşan üyesiyle dünya Snapchat sıralamasında onuncu sırada yer aldı. Dünya listesinde lider ABD. Avrupa’da ise Türkiye’nin önünde Fransa, İngiltere ve Almanya bulunuyor.

We Are Social’ın araştırmasına konu ettiği bir diğer sosyal medya mecrası ise Linkedin. Türkiye’de Linkedin kullanıcısı sayısı pandemide 1,1 milyon artarak 9,5 milyona ulaştı. ABD’nin lider olduğu dünya sıralamasında Türkiye ondördüncü, Avrupa sıralamasında ise İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya’nın ardından altıncı sırada yer alıyor.

İLK KEZ DÜNYA NÜFUSUNUN YARISINI GEÇTİ

We Are Social, söz konusu araştırmasında Youtube, Whatsapp, Messenger, Tiktok gibi popüler sosyal medya mecralarında sadece dünya genelindeki kullanıcı sayılarını paylaştı, ülkeler ayrıntısına yer vermedi.

Araştırmaya göre, 2020’nin ilk 9 aylık sürecinde dünyadaki toplam sosyal medya kullanıcısı sayısı 453 milyon artarak 4,14 milyara ulaştı. Bu dönemde sosyal medya kullanıcı sayısı ilk kez dünya nüfusunun yarısını geçerek yüzde 53’e çıktı. Youtube ve Whatsapp’ın kullanıcı sayısı 2’şer milyar, Messenger’ın 1,3 milyar, Tiktok kullanıcısı da 689 milyon oldu.

TÜRKİYE E-TİCARETTE DÜNYA ORTALAMASINA YAKLAŞTI

16-64 yaş grubunu kapsayan araştırmada, son bir ay içinde online alışveriş yapanların oranları da ortaya konuldu. Türkiye’de bu oran yüzde 71 olarak belirlendi.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmayı değerlendirirken, kısıtlamalarla geçen, evden çalışmanın yaygınlaştığı pandemi döneminde insanların uyku dışında neredeyse günün tamamını bilgisayar ve televizyon başında geçirdiğine dikkati çekti.

Pandeminin alışveriş alışkanlıklarını da büyük ölçüde değiştirdiğini anlatan Kayral, “E-ticaret yapanların dünya ortalaması yüzde 74. Türkiye’de 2019 sonunda yüzde 60 civarı olan bu oran pandemide yüzde 71’e çıkarak dünya ortalamasına yaklaştı. E-ticaretin yaygınlaşmasında sosyal medyanın da büyük rolü var. Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bu kişiler her gün ortalama 2-3 saat sosyal medyadalar. E-ticaret siteleri bu potansiyeli kullanmak için sosyal medya reklamlarını yoğunlaştırdılar. Artık birçok şirket, sosyal medyayı doğrudan satış aracı olarak da kullanıyor” diye konuştu.