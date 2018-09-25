Panik Yok Whatsapp Eski Sürüm iOS Desteği 2020’ye Kadar Sürecek

Bugün ulusal medya ve sözde büyük teknoloji sitelerine düşen haberlere göre, Whatsapp kullanıcılarına kötü haber başlığı ile click bait adı verilen tıklama tuzakları hazırlandı.

Whatsapp, eski model iPhone kullanıcılarına Whatsapp desteğini çektiğini açıkladı şeklinde haberin aslı 2020'ye kadar desteğin verileceği şeklindedir. Whatsapp blog üzerinden verilen açıklama ve detaylar haberimizde.

Whatsapp destekleyen iPhone telefonlar

WhatsApp, iOS 8 veya daha yenisini kullanan iPhone'ları desteklemektedir. iOS 7.1.2'de artık yeni hesap oluşturamaz veya mevcut hesapları yeniden doğrulayamazsınız. WhatsApp şu anda iOS 7.1.2 cihazınızda aktifse, 1 Şubat 2020'ye kadar kullanabilirsiniz. İOS 6 ve üstü artık desteklenmemektedir.

Uygulama deneyiminizin en üst düzeyde olması için en son iOS yazılımını kullanmanızı öneririz. iPhone yazılımını güncellemekle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bu Apple Destek web sitesini ziyaret edin.

Jailbreak uygulanmış veya kilitli olmayan cihazların kullanımını kısıtlamıyoruz. Bununla birlikte, bu değişiklikler cihazınızın işlevselliğini etkileyebileceği için, iPhone işletim sisteminin değiştirilmiş sürümlerini kullanan cihazlar için destek sağlayamıyoruz.