PAPARA NET TAVSİYE SKORU’NDA ZİRVEDE

Türkiye’de finans hizmetlerini teknoloji ile dönüştürerek sektörde öncü rol oynayan Papara, araştırma şirketi Estima tarafından hazırlanan ‘Ekim 2021 Dijital Finansal Hizmetler Marka Bilinirlik ve Algı Araştırması’nın sonuçlarında zirveye oturdu. Papara, kullanıcıların tavsiye ettiği markalar değerlendirmesinde %76’lık orana sahip olurken, Net Tavsiye Skoru (NPS) ise 72 olarak gerçekleşti. Papara bu skor ile, aralarında banka ve elektronik para firmalarının yer aldığı rakiplerinin önünde yer alıyor.

Kullanıcıların bir markayı veya ürünlerini diğer kullanıcılara ne kadar tavsiye ettiğini gösteren Net Promoter Score (Net Tavsiye Skoru) ölçümlerinde başarısını tescilleyen Papara, aynı zamanda etkili reklam ve tanıtım yapan markalar arasında yer aldı.

Elektronik para hizmetlerinde hızla büyüyerek 11 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Papara, geleneksel finans ürünleri ve finansal hizmetler karşısında getirdiği çözümleri, nakdin dijitalleşmesini sağlayan yenilikçi uygulamaları ve ‘Banka değil, Papara!’ temasını işleyen reklam kampanyası ile kullanıcısının gönlünde taht kurmayı başardı.

Papara’nın bu başarısı, araştırma şirketi Estima tarafından Papara için gerçekleştirilen ‘Ekim 2021 Dijital Finansal Hizmetler Marka Bilinirlik ve Algı Araştırma’nın sonuçlarıyla da teyit edildi. 15-55 yaşları arasında, ABC1C2 sosyo-ekonomik sınıfa mensup, son 1 ay içerisinde mobil finansal hizmetlerden yararlanan kişilerle yapılan markaların tavsiye değerlendirme araştırmasının sonucuna göre Papara, ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

Yılın üçüncü çeyreğinde, memnuniyet skorlarının tümünde anlamlı bir artış gösteren Papara, aralarında banka ve elektronik para firmalarının yer aldığı araştırmada, Net Tavsiye Skoru en yüksek marka oldu. Tüm memnuniyet skorlarında artış gösteren Papara’nın ‘Banka değil, Papara!’’ temasını işlediği reklamlarının da beğeni düzeyi, yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti.

Ahmed F. Karslı: “Kullanıcı deneyimine odaklanarak büyüyoruz”

Hayata geçirdikleri her yeniliğin, attıkları her adımın kullanıcılarda karşılık bulduğunu söyleyen Papara Kurucusu ve CEO’su Ahmed Faruk Karslı, “Bugün sayısı 11 milyonu aşan kullanıcımıza, finansal hizmet ve ürünlerde çağın gerektirdiği deneyimi yaşatıyoruz. Geleneksel bankacılığın kanıksanmış kısıtları arasına sıkışmadan, hayatı teknoloji ile kolaylaştıracak ürün ve hizmetler üzerinde duruyoruz. Tüm bu çabamızın karşılığını, Estima tarafından hazırlanan araştırmanın sonuçlarından okumak çok keyif verici.” diye konuştu.

Papara Hakkında

Papara, KPMG tarafından Global Fintech 100’de listelenen ve VISA tarafından “En iyi Fintech girişimi” ödülüne layık görülen, Türkiye’nin lider Fintech şirketidir. Türkiye’den seçilen 68’inci Endeavor girişimi olma başarısını gösteren Papara, 2016 yılında geleneksel bankacılığın kısıtlamalarına karşı basit, adil, hızlı ve kullanıcı dostu hizmet ve ürünleri ile geleceğin bankacılık hizmetlerini kullanıcılarına sunma amacıyla kuruldu. 2021 yılı itibari ile 11 milyondan fazla bireysel kullanıcıya sahip olan Papara’nın aralarında Uber, Yandex gibi şirketlerin de bulunduğu 1000’i aşkın kurumsal kullanıcısı var. 300’den fazla çalışanı olan Papara, ürün ve hizmetlerini daha geniş coğrafyalara yayarak bölgenin lider ve rekabetçi bankası olmayı hedefliyor.