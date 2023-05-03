PC için ücretsiz sıra tabanlı savaş oyunları listesi

Sıra tabanlı oyunlar oyuncuların hamlelerini sırayla yaptığı düşündüren strateji oyunlarından biridir ve son zamanlar da en çok tercih edilen oyunların başında gelmeye başladı. Bu kadar tercih edilmesini fark eden firmalar yeni çıkardıkları oyunları bu türde piyasaya sunuyor.

Oyunların fiyatları günden güne artış gösterirken oyun severler bu fiyatlardan dolayı zorlanıyor. Online olmayan oyunları satın alanlar platformlarda oyunlarını satışa çıkarabiliyor veya takasa giriyor. Piyasanın bu denli zamlanması da oyuncuları ücretsiz oyunlara sevk edebiliyor.

Sizler için birbirinden eğlenceli ve popüler olan en iyi sıra tabanlı savaş oyunlarını derleyerek bir liste çıkardı. Bu listenin en önemli özelliği PC’de ücretsiz oynanan oyunlar olması. Bu listede mutlaka kendinize uygun bir oyun bulacaksınız. İşte hazırladığımız en iyi sıra tabanlı strateji oyunlar;

-Megamek

Bu bir Harp oyunudur. Bunda, taburunuzun lideri sizsiniz. Ordusuyla bir rakibiniz var ve diğer tarafta robot ordunuzla sizsiniz. Taburunuza rakiplerin üzerine yürüme emri verme konusunda kontrole sahipsiniz. Bu oyunları çevrim içi olduğu gibi çevrim dışı da oynayabilirsiniz. Çevrimdışı modda bir bota karşı savaşmalısınız. Çevrimiçi modda, dünyanın her yerinde savaşabilirsiniz. Gerçek taktik operasyon kuralları ekleyerek size gerçekçi bir deneyim sunmak için zaman zaman kuralları güncelliyor. Bu, en iyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunlarından biridir ve en önemlisi, indirmesi ve oynaması ücretsizdir.

-RISK: Global Domination

Temelde indirmesi ve oynaması ücretsiz olan bir tahta oyunudur. Çeşitli farklı Coğrafi haritalara sahiptir ve bu haritalardaki yerleri işgal etmeniz gerekir. Diğer oyuncuları yenmeli ve bölgelerini işgal etmelisiniz. Bu oyunu oynayan birçok güçlü rakip ve büyük topluluk bulabilirsiniz. Oyuncunun deneyimini geliştiren zombiler, fantezi, bilim kurgu ve daha birçok haritaya sahiptir.

-Remnants of Precursor

Burada olmak istediğiniz bir uzaylı türü seçmeli ve ardından kozmosa hakim olmalısınız. Çeşitli farklı alanları keşfetmeli ve kolonileşecek yerler bulmalısınız. Oyun, uzay araştırmalarında size iyi bir şekilde rehberlik ediyor ve oyun oynamak o kadar da zor değil. Ücretsiz olarak indirilebilir ve oynanabilir.

-Unity of Command 2

Bu bir taktiksel savaş oyunudur. Geride kalanları topluyorsunuz, savaş sırasında hasar gören birim başıboş olarak kalıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın tarihini yeniden yazabilirsiniz. Düşmanınızın mevzilerini başıboş kalanlardan alın, avlayın ve onları yenin. Sever hatlarını kullanarak düşman üslerini kendi hatlarının ötesinde planlayabilir ve vurabilirsiniz. Bu oyunları oynamak, tarihle birlikte ilerlediği için harika bir deneyim.

-Battle Brothers

Burada bir paralı asker birliğinin liderisiniz. Sözleşmeler yapmalı ve insanlarla savaşmalısın. Birliğini eğitebilir ve becerilerini yükseltebilirsin. Dünya haritası üzerinden dünyayı dolaşabilir ve sözleşmeler yapabilirsiniz; yerleri yağmalayabilir ve düşmanları öldürebilirsiniz. Yolculuk boyunca müttefiklerinizi bulmalı, kardeşinizle savaşmalı ve düşmanlarınızı yenmelisiniz. Farklı amaçlara ve güçlü saldırı yöntemlerine sahip çeşitli silahlar alabilirsiniz.

-Battle For Wesnoth

Ücretsiz bir strateji oyunudur. Buradaki savaş taht için, kral olmak içindir. Topluluk tarafından oluşturulan kampanyaları ve haritaları indirebilir ve onlarla oynayabilirsiniz. Siz de kendi haritanızı geliştirebilir ve topluluk için yayınlayabilirsiniz. Oyunda çeşitli görevler var ve bunları tamamlamak büyük beceri ve eğlence. Hem tek hem de çevrimiçi çok oyunculu desteği destekler, böylece dünyanın her yerinden oyuncularla savaşabilirsiniz.

Ücretsiz olan oyunları sıraladık. Eğer bu oyunları beğenmediyseniz belli bir ücret karşılığında oynayabileceğiniz en iyi sıra tabanlı oyunlara bakabilirsiniz. İşte ücretli olan en iyi sıra tabanlı oyunlar;

-Total War: Medieval II – Definitive Edition

-Warhammer 40,000: Battlesector

-Marvel’s Midnight Suns

-Divinity: Original Sin

-The Banner Saga

-Darkest Dungeon

-Civilization 6

-XCOM 2