Penta Teknoloji halka arz ediliyor

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji’nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye’deki dağıtıcısı Penta Teknoloji’nin halka arzı için SPK’ya yaptığı izahname başvurusu sonuçlandı. Penta Teknoloji halka arzında, fiyat aralığı 32,00 TL – 38,00 TL olarak belirlendi. Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda çeyrek asrı aşkın tecrübesiyle önemli bir kilometre taşı olan Penta Teknoloji, ülkemiz genelindeki yaklaşık 9 bin müşterisiyle Türkiye’nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketleri arasında yer alıyor ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılara uçtan uca teknoloji çözümleri sunuyor.

Mürsel Özçelik: “Türkiye’nin dijital dönüşümüne güç katmak istiyoruz”

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, halka arz kararıyla ilgili değerlendirmesinde şunları ifade etti: “Penta Teknoloji’nin bilişim dünyasındaki yolculuğu 1990 yılında üniversite arkadaşlarının kurduğu küçük bir ofiste başladı. Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji olarak müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön veriyoruz. Dünyanın önde gelen teknoloji markaları da dâhil olmak üzere 40’tan fazla küresel ve yerli teknoloji markasının ürünlerini tüm Türkiye’yle buluşturarak büyümemizi sürdürüyoruz. Üretimden inşaat ve mimariye, sağlıktan finans, turizm, tekstil, medya-eğlenceye kadar birçok sektöre teknoloji ürünleri tedarik ederek dijitalleşmedeki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Teknoloji, pandemi döneminde en hızlı büyüyen sektörlerden biri oldu. Biz de bu sektörün gelecek vaat eden bir oyuncusu olarak, teknoloji ürünleri pazarında önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığımıza inanıyoruz. Halka arz ile birlikte, güçlü finansal altyapımız ve yatırımcılarımızın da desteğiyle Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz.”