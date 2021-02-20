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Petabayt.com’dan İzinsiz İçerik Alan Websiteleri İçin Duyuru

PetaBayt 1 gün önce Blog Yorum Yazın

petabayt.com tüm hakları ile saklıdır. Kod, haber, resim, röportaj gibi her türlü içeriğinin tüm telif hakları petabayt.com’a ve ilgili markalara aittir. petabayt.com sitesinde yer alan bütün yazılar, materyaller, resimler, ses dosyaları, animasyonlar, videolar, dizayn, tasarım ve düzenlemelerimizin telif hakları 5846 numaralı yasa telif hakları korunmaktadır.

Bunlar petabayt.com’un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz.

Bu tür izinsiz kopyalama eylemleri yapan kişi ve kurumlara maddi ve manevi dava açma hakkımız saklıdır, ilanen duyurulur.

Hakkında PetaBayt

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