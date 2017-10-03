Philips EverPlay Bluetooth Hoparlör Özellikleri

Philips Sound ekibi yeni hoparlörleri Philips EverPlay Bluetooth Hoparlör sahneye çıktı.

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Şık bir tasarıma sahip EverPlay hoparlörler yüksek ses kalitesi vaat ediyor. DuraFit kumaş ile hoparlör sağlam yapısı ile su, toz ve darbelere karşı dayanıklı. 30m’ye kadar Bluetooth desteği sunan cihaz hem şarj kablosu hem de taşıma askısı olarak kullanılabilen USB şarj kablosuyla EverPlay serisi hoparlörler, müziğini gittiği her yere götürmek isteyenler için tasarlandı.

Dayanıklı olduğu kadar güçlü, güçlü olduğu kadar zarif

EverPlay serisindeki tüm Bluetooth hoparlörler DuraFit kumaş kaplaması kullanıyor. Örgü deseniyle hoparlöre modern bir tarz katan bu kumaş, toza ve darbeye karşı da yüksek koruma sağlıyor. Ancak Everplay serisinin en dikkat çeken özelliklerinden biri, dayanıklı yapısının getirdiği IPX7 su geçirmezlik. Hatta Everplay serisinin üyeleri suya karşı o kadar dayanıklı ki, 30 dakika boyunca 1 metre suyun altında kalabiliyorlar. Serinin tüm hoparlörlerinde ortak olan bir diğer kullanışlı özellik ise hem şarj için hem de taşıma askısı olarak kullanılabilen portatif USB şarj kablosu. Bu kablo, hem EverPlay Bluetooth Hoparlörü taşımak için askı olarak hem de hoparlörün şarj edilmesi gerektiği durumlarda USB şarj kablosu olarak kullanılabiliyor. Böylece fazladan şarj kablosu taşıma derdi de ortadan kalkıyor.

10 saate kadar kesintisiz müzik sunuyor

Everplay serisinin uzun süreli pil ömrüyle müzik hiç durmuyor. Everplay BT3900 8 saate kadar, BT7900 ve BT6900 ise 10 saate kadar kesintisiz müzik sunuyor. Üstelik BT7900 ve BT6900 Bluetooth hoparlörler, Android telefonlarda yaygın olarak kullanılan Qualcomm Quick-Charge adaptörüyle şarj süresini daha da kısa hale getirebiliyor.

Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan ve 30 metreye kadar uzaklıklarda dengeli ve güçlü Bluetooth bağlantısı sunan EverPlay hoparlörler, yüksek sesle müzik çalındığında ses bozulmasını engelleyen teknolojilerle donatılmış.

Şarjı hiç düşünmeyin, müziğin keyfine devam edin!

Serinin bir diğer kullanışlı özelliği ise müzik keyfinin tam ortasında şarjsız kalmamak için kolaylık sağlayan şarj göstergesi. Hoparlörün ne kadar şarjı kaldığını görüntülemek için ise güç düğmesine basmak yeterli oluyor. Şarjın azaldığı durumlarda ise taşıma askısı olarak da kullanılabilen USB şarj kablosu kullanıcının imdadına yetişiyor. Her koşulda ve her ortamda yüksek dayanıklılığı ile kullanıcısının yanında yer alan EverPlay Bluetooth Hoparlörler, en güzel anlara müzikle eşlik ediyor.

EverPlay Bluetooth Hoparlör serisinin üyeleri BT3900, BT7900 ve BT6900 hakkında detaylı bilgiye https://www.philips.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.