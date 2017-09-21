Philips Hue beşinci yaşını yeniliklerle kutluyor

Philips Hue, yeni yaşıyla birlikte tüm eğlence içerikleriyle mükemmel şekilde senkronize olmasını ve oyun oynarken, film seyrederken veya müzik dinlerken nefes kesen, sürükleyici deneyimler yaşanmasını sağlayacak, yeni ve kapsamlı özelliklere kavuşuyor. Dünyanın en popüler akıllı ev aydınlatma sisteminin beşinci doğum gününü kutlayan marka, Apple HomeKit için daha gelişmiş akıllı ev işlevlerinin yanı sıra yeni ampulleri, çoklu paketleri ve başlangıç kitleriyle ilgili son gelişmeleri IFA Fuarı’nda tüm dünya ile paylaştı.

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Philips Hue Entertainment - sürükleyici ‘surround ses’ şimdi gözlere de hitap ediyor

Philips Aydınlatma, eğlence sektörüyle yakın işbirliği içinde geliştirilen ve Philips Hue ürünlerini, internet yayınları da dahil olmak üzere tüm film, oyun ve müzik içerikleriyle senkronize ederek ev eğlence sistemlerini yeni bir seviyeye çıkaran yazılım güncellemesi Philips Hue Entertainment’a yönelik planlarını açıkladı. Bu yenilik, The Voice, Syfy ve Live Nation ile gerçekleştirilen başarılı pilot yayınların ardından kullanıcılarla paylaşılıyor. Mevcut Philips Hue V2 köprülerini ve diğer tüm renk özellikli Philips Hue aydınlatma ürünlerini kullanan Philips Hue müşterileri, kablosuz olarak indirilecek bu ücretsiz güncellemeyle Aralık ayında yeni özelliklere erişebilecekler.

Philips Aydınlatma Ev Sistemleri Grup Lideri Chris Worp, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Philips Hue Entertainment hızlı, senkronize ve kurulumu kolay olacak. Philips Hue’nun, ekrandaki aksiyona eşlik etmesini, oyun, film ya da ses deneyimini yeni bir mekansal yoğunluk seviyesine taşıyarak, bu deneyimin doğal bir bileşeni olmasını istiyoruz. Bunu, göze hitap eden bir surround ses sistemi gibi de düşünebiliriz. Philips Hue Entertainment’ı iş ortaklarımız ve lider markalarla birlikte daha da geliştirmeye kararlıyız ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren şirketleri de bize katılmaya davet ediyoruz. İş ortaklarımızın platformun becerilerini ve eğlence geliştirme kitimizi deneyimlemeleri için Ekim ayında bir erken erişim programı başlatıp, 2017 Aralık ayındaki lansmanımıza kadar platformun işlevlerini daha da geliştireceğiz. Birlikte, sürükleyici eğlence deneyimleri sunan yeni nesil bir eğlence sistemi yaratacağız.”

Daha fazla bilgi almak veya Philips Hue Entertainment ile ilgili gelişmelerin bir parçası olmak için Meethue.com üzerindeki geliştiriciler sayfasını inceleyin: https://developers.meethue.com /entertainment

Genişleyen akıllı ev kontrolü

Ekim ayı itibariyle, Philips Hue köprü sayesinde, Philips Hue kulaklık, Philips Hue hareket sensörü ve Philips Hue kablosuz parlaklık ayarlama anahtarı da dahil olmak üzere çeşitli aksesuarları da kapsayacak olan Philips Hue’nun Apple HomeKit uyumluluğu daha da genişleyecek. Bu genişleme sayesinde, bir düğmeye basarak veya bir vücut hareketiyle, en sevdiğiniz Apple Home dekor uygulamalarını aktif hale getirebileceksiniz. Örneğin, izlediğiniz film bitip yatma vaktiniz geldiğinde, Philips Hue’ya bir dokunuşla ışıkları kapatıp Apple Home uygulamasındaki ‘İyi Geceler’ dekorunu etkinleştirebilirsiniz. Diğer akıllı ev aletleriyle entegre edildiğinde, mükemmel bir uyku vakti düzenlemesi sağlamak için panjurları kapatabilir, kapıları kilitleyebilir ve termostatı gece sıcaklığına ayarlayabilirsiniz.

Mekanlarınızı güçlendirecek yeni lambalar

Philips Aydınlatma, beyaz ambiyans spot aydınlatmaya dahil ettiği yeni Philips Hue beyaz ambiyans Buckram spotlar ve Philips Hue beyaz ambiyans Buratto spotlarla, Philips Hue beyaz ambiyans serisine yeni lambalar ekledi. Oturma odası veya yatak odasına yerleştirilebilecek bu göz alıcı lambalar, günün her anına en uygun ambiyansı sağlıyor. Uykuya dalmak ve uyanmak için mükemmel ışığı sağlayan Philips Hue beyaz ambiyans Felicity masa lambası da komodin üzerinde yerini almak üzere yeni geliştirildi. Bu seriye eklenen son yenilik ise, günlük bakım rutinini desteklemek için ışık ayarını değiştirmeye olanak tanıyan bağlantılı banyo lambası Philips Hue beyaz ambiyans Struana, makyaj veya tıraş için yüksek parlaklık, ya da evde spa deneyimi yaşayarak dinlenmeniz için mükemmel bir ortam sağlıyor. Tüm Philips Hue lambaları, önceden ayarlanmış dört farklı aydınlatma seçeneğiyle, lambayı kutudan çıkarır çıkarmaz açıp kapamanıza veya kısmanıza olanak tanıyan kablosuz bir parlaklık anahtarıyla birlikte satılıyor (yalnızca Avrupa’da). Bu lamba ve anahtarı, Philips Hue köprüsüne bağlayarak Philips Hue ekosisteminin tüm avantajlarını kullanabilirsiniz.

Her ortama uygun bir ışık seçeneği

2017 sonbaharında Avrupa’da piyasaya sürülecek yeni Philips Hue beyaz ambiyans Işık Seçenek Kiti, bir E27 Philips Hue beyaz ambiyans ampul ve bir kablosuz parlaklık anahtarından oluşuyor. Kutusundan çıkarır çıkarmaz hemen kullanmaya başlayabileceğiniz bu kit ile bir köprü veya internet bağlantısına gerek duymadan önceden ayarlanmış dinlenme, okuma, konsantrasyon ve canlanma olmak üzere toplam dört ışık alternatifinden birini seçip kullanmanız mümkün. Canlanma seçeneğiyle, çocuklarınızı okula hazırlayabilir veya ev ödevi yapma saati gelince konsantrasyon seçeneğini tercih ederek ailenizde günlük işlerin daha kusursuz hale gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Işık seçenek kiti, Philips Hue kullanmaya başlamak veya mevcut sisteminizi genişletmek için mükemmel bir yol. Dilediğinizde, tam bir Philips Hue deneyimi yaşamak için bir köprü eklemeniz yeter.

Daha da fazla Hue! – yeni başlangıç kitleri ve paketleri

Philips Hue’ya geçmeyi kolaylaştırmak veya ekosisteminizi genişletmek için bu sonbahar, çeşitli yeni başlangıç kitleri ve çoklu paketler piyasaya sürülecek. Nisan ayında piyasaya çıkan E14 Philips Hue beyaz ambiyans ve Philips Hue beyaz ve renkli ambiyans mum, Eylül ayında Avrupa’da ikili paket halinde satışa sunulacak. Philips Hue beyaz ve Philips Hue beyaz ambiyansın yanı sıra, E27 ve B22 Philips Hue beyaz ve renkli ambiyans ampulleri çoklu paketleriyle Eylül ayında Avrupa’ya gelecek. Yeni başlangıç kitleri, Avrupa’da ekstra bir anahtar ve Kuzey Amerika'da ekstra bir ampulle satışa sunulacak.

Philips Hue ve Zigbee 3.0 uyumluluğu

Philips Hue, piyasaya çıktığından beri, Zigbee Light Link bağlantı standardını kullanarak birlikte çalışabilirlik sunuyor. Bu standart, üçüncü taraflarca yaratılan cihazların Hue ekosistemi içinde tescilli Philips Hue ürünleriyle birlikte çalışmasını sağlıyor. Philips Aydınlatma, 2018 yılının ilk çeyreğinden itibaren, Philips Hue ürün portföyü için yeni standart olarak Zigbee 3.0’a geçmeyi planlıyor.

Yeni Philips Hue beyaz ambiyans lambaları, 2017 Sonbahar itibariyle Avrupa ve Kuzey Amerika’daki raflarda yerini alacak; şu anda Kuzey Amerika’da satışta olan Philips Hue beyaz ambiyans Işık Seçenek Kiti ise Sonbaharda Avrupa’da satışa sunulacak. 2017’nin ilerleyen günlerinde, Philips Hue Entertainment ile ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak.