PHILIPS TELEVİZYON UYDU KANAL KURULUM VE KANAL SIRALAMA KILAVUZU

Yazar: · Yayımlanmış · Güncellendi

philips televizyon uydu kanal ayarlari

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PetaBayt

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77 Cevaplar

  1. Fevzi Yıldız dedi ki:
    12 Ağustos 2016, 21:39

    Kardeşim çözünürlüğü iyi olabilir ama menüsü kanal araması ve sıralaması bir rezalet tez zamanda umarım bu içeriğini değiştirir yoksa sefilleri oynar ben teknik bir elamanım bana danışan herkese başka markaları oneriyorum

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  2. burak çelik dedi ki:
    05 Eylül 2016, 10:11

    feyzi kardeşim haklı tek kelimeyle rezalet ötesi böyle menümü olur ya 2 saate yakın arama yaptım zor buldum şimdide dünden beri sıralama yapmaya çalışıyorum bir türlü düzeltemedim. yazıklar olsun markasınada televizyonunada

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  3. fatih dedi ki:
    06 Eylül 2016, 13:35

    ismim fatih gerçekten menüsü rezalet 3 günde zor ayarladım bundansonra pilips televizyonu evime sokmam yazıklar olsun bunu yapan mühendislere.

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  4. hami dedi ki:
    08 Eylül 2016, 12:11

    philips 43PUS6401 aldım . kasasında imalat hatası var. düzeltmiyorlar. telefonda kendizi kurabilirsiniz diyorlar. sonra siz açmışsınız diyorlar rezalet. servis ilgisiz. sakın almayın ben pişman oldum. gerçek ekran tazeleme 200 hz. diye aldım 100hz. çıktı. uzaktan kumandanın üstünde size mal satmak için yapılmış bir düğme yapmışlar öküz gibi sırıtıyor.

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  5. d.ali akkaya dedi ki:
    10 Eylül 2016, 21:53

    rezaletin’de ötesinde birtelevizyon kanal ayarlası bir rezalet çok yavaş eve sokulacak bir marka deyil yarı fiyatına alsalar geri vereceğim cağın gerisinde kalmış

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  6. metin dedi ki:
    18 Eylül 2016, 22:32

    Abi iki gündür uğraşıyorum tam bir kafa yedirme işi bu nedir yahu çektiğim haram olsun verdiğimiz paralar birdaha eve dahi sokmam

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  7. PetaBayt dedi ki:
    18 Eylül 2016, 22:46

    Arkadaşlar yazıda müşteri hizmetleri telefon numarası bulunuyor. Destek istediniz mi?

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    • Nurcan madan dedi ki:
      03 Şubat 2017, 20:27

      Merhaba philips 40 inch televizyon aldım güncelleme gerektirmez dediler internetsiz aldım ama hiç tat vermedi şuanda bütün kanallar yok oldu servisi aradık onların talimatıyla sadece iki kanal geldi ve saatlerdir uğraşıyoruz çok karışık menüsü çok sorunlu çok pişman oldum yani daha 3 ay oldu alalı kackere sorun çıkardı ne yapabilirim yardimci olurmusunuz

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      • PetaBayt dedi ki:
        03 Şubat 2017, 23:11

        Televizyonunuzun tam modelini aratarak destek alabilirsiniz. Detaylı kurulum bilgisi verecek olan kılavuzu televizyon ile gelir. Ona da bakabilirsiniz. Kanal kurulumları bir çok insan için karışıktır. Semtinizin televizyoncusu ile anlaşın ve ona yaptırın kanal kurulumlarını. En azından tekrar bozulduğunda size durumu anlatabilir. Ona göre gerekeni yaparsınız. Tabi esnaf var esnaf var, seçim sizin.

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  8. ERDEM dedi ki:
    29 Eylül 2016, 19:35

    menü tam bir rezalet… kolay kullanıma dair hiçbişi yok 4k gzel ama yayın yok hd olmayan kanallar iğrenç gösteriyor

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  9. CANER dedi ki:
    30 Eylül 2016, 10:32

    GÖRÜNTÜ İNANILMAZ KÖTÜ ARKADAŞLAR philips 40PFDK5500/12 HD OLSUN OLMASIN İĞREN GÖSTERİYOR KESİNLİKLE BU MODELLERİ ALMAYIN

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  10. ekif kozan dedi ki:
    06 Ekim 2016, 00:49

    philips tv alacaklar kesinlikle almasin menu kanal kurulum cok karisik kanal gecisleri cok yavas ve donuyor kendi kendine kanal siliyor kanal ekleme yok arada bir ses tusuna art arda basinca kendi kendine kapaniyor yani anlayacagiz adamin sinirini ziplatan bir tv tam bir muhendislik rezaleti tecrubeli ve kullanmis biri olarak philips pismanliktir almayin

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  11. sedatbas dedi ki:
    09 Ekim 2016, 06:38

    arkadaşlar philips pfk 4101 dahili uydu alıcılı led tv aldım.söylenenlerin aksine kanal değiştirme hızı benim tvde fena değil.görüntü kalitesi tasarım vs.iyi de bu kanal listesi şeması farklı bir hale getirilemez mi? ekranda çok yer kaplıyor ve istediğim kanalı rahat bulamıyorum.philips bununla ilgili yeni bir yazılım güncellemesi yaptı mı? yada dahili uydu alıcısı yerine merkezi uydu alıcısını kullansam kanal listesi ekranda standart alt alta olacak şekilde düzelir mi?

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  12. ibrahim dedi ki:
    30 Kasım 2016, 17:36

    tek bir kanalı nasıl ekliyoruz ?

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  13. serdar dedi ki:
    06 Aralık 2016, 11:19

    Arkadaşların tüm olumsuz görüşlerine katılıyorum artı bir şey ilave etmek istiyorum.Garantisi bitti anında anakart arızası verdi 300 tl anakarta gitti.6 senelik samsung hala taş gibi çalışıyor.Bir daha philips mi, ASLA !

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    • Pomak efe dedi ki:
      25 Mart 2017, 19:14

      Aynen bende de 40pfl 8606 serisi mevcut;tamam görüntü felan süper ancak televizyon çok nadir kullanmama rağmen garanti süresi bittikten 6 ay sonra arıza yaptı;servisi Anakart yanmış dedi tamiratla beraber 670 fiyat verdi;bunu nasıl ayarlıyorlar bilmiyorum ama biz tüketicinin salak olduğunu sanmasınlar

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  14. Yusuf dedi ki:
    11 Aralık 2016, 20:55

    Önceki favori listemi geri almak istiyorum mümkün mü ?

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    • PetaBayt dedi ki:
      11 Aralık 2016, 21:14

      Tv modeli müsade ediyorsa kanal listesi harici bir belleğe kaydedilir. Yedek almadıysanız internet üzerinde araştırın, size uygun belki bulabilirsiniz.

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  15. Gürsel dedi ki:
    14 Aralık 2016, 17:53

    Benimkinden menü çıkmıyor neden

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  16. Seray dedi ki:
    15 Aralık 2016, 15:06

    Slm;
    Philips marka tv aldım doğru düzgün kanal yok. Kanal ayarı için yetkili servisi aradım ama garanti dahilinde olmasına rağmen 50tl ücret talep ettiler. Bu diğer markalarda da böyle mi?

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    • PetaBayt dedi ki:
      15 Aralık 2016, 15:11

      Televizyon satıcısı ile kanalların bir alakası yok. Servis ücreti almaları doğaldır. Garanti dahili arızalarda servis ücret talep etmez. Özel hizmet almışsınız. Muhtemelen Google da “philips yetkili servis” aratıp çıkan siteyi aradınız. Böyle durumlarda önce markanın destek sayfalarına ulaşın ve onlarla görüşün. http://www.philips.com.tr/c-m/tuketici-urunleri-destek

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  17. Yeşim Polat dedi ki:
    19 Aralık 2016, 12:06

    Bıktım valla resmen ben beğendim zorla aldırdım eşime çok suçluluk duyuyorum hem çok yavaş hem anında tüm kanallar siliniyor yine silindi uğraşıyorum kimseye tavsiye etmem kesinlikle satarken hiç birinden bahsetmediler hakkım kalsın ne diyim

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  18. Yiğit emre dedi ki:
    25 Aralık 2016, 22:26

    Kanalları güncelleyip kaydettim sonra bir güzel sıraladım sabah kalktığımda bütün sıralama değişmiş karman çorman. Tekrar tekrar 3 kere yaptım ancak yine bozuldu sıralama kafayı yedirtcek az kaldı

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    • PetaBayt dedi ki:
      25 Aralık 2016, 23:02

      Samsung var bende de, kanal listesini usb ye kaydediyorum. Öyle bir özellik var mı bir bak istersen.

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  19. Sdtseker dedi ki:
    26 Aralık 2016, 19:23

    Kanal kurulumunda, uydu sadece eutelsat 7e çıkıyor (merkezi sistem). Kanal aramasını yaptıktan sonra tüm kanallar geliyor ama sadece trt yi açıyor. Diğerleri şifreli kanal diyor. Ne yaptıysam duzelmedi

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  20. su dedi ki:
    02 Ocak 2017, 13:16

    bizim philips 8000 model tv türsatı bulmuyo ne yapabilirim yardımcı olabilir miiniz?

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  21. Devran dedi ki:
    03 Ocak 2017, 22:23

    Mrh benim phılıps 2014 model tv var kanallar silinmis kanal yüklü deyil diyor nasil tekrar yükleye bilirim.bu konuda yardimcı olabilirmisiniz.

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  22. tuğçe dedi ki:
    04 Ocak 2017, 18:25

    merhaba tv kanallarım silindi uydu arayı seçtiğimde kanalları yeniden ayarlayı seçtiğimizde sıralanan bir paketten ve hiçbir kanal sıralanmaış diye iki seçenek çıkıyor burada ne yapmamız gerekiyor ? Daha önce sıralanan paketten seçeneğini seçip arama yaptığımda DİSEqC 1.0(3-4 LNB)yi seçerek devam ediyorum ekranda LNB1 arıyor çıkıyor yalnız kanal bulmuyor sinyal zayıf uyarısı çıkıyor sorun tam olarak nedir acaba bilen varsa yardımcı olsun lütfen

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  23. Necdet dedi ki:
    05 Ocak 2017, 22:09

    1 yıldır philipsin 6008 modelini kullaniyorum..Aklimda hep sony vardı…Eşşek likk yapıp teknosadaki satış elamanina uydum philis aldim..Her gün kendisini aniyorum….Anlarsiniz…boyle bir rezalet tv görmedim..kanal gexislerinden tutun..ekranin donmasi..kanal sıralaması taşıması. Ekranin kendiliginden açılıp kapanması….en soninda harici uydu alicsi taktım…Goldmaster…Ancak huzurum yerine geldi…Bir daha philips mi Allah düşürmesin…Verdigim paranın 1 kuruşunu haketmiyor..

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  24. Süleyman yıldız dedi ki:
    08 Ocak 2017, 21:30

    Haram olsun aldığı para allahım düşman başına vermesin

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  25. Metin dedi ki:
    09 Ocak 2017, 21:57

    Karıştırılmış program nasil duzelticez philips 👎

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  26. aydın dedi ki:
    14 Ocak 2017, 21:34

    LG kurulumu kolay sıralama yapması kolay

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  27. Ebru Altaş dedi ki:
    21 Ocak 2017, 00:22

    Arkadaşların tüm söylediklerine katılıyorum tv nin garantisi bitti ekran kartı arıza verdi 300 tl ödedim kanallar kayboluyor o kadar dandik bir sistemi var ki 2 gündür kanallar gitti gelmiyo satarken öyle böyle övüyolar sattılar mı herkez kendi yoluna ben bu markayı cevremdekilere önermiyorum

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  28. adnan özdemir dedi ki:
    21 Ocak 2017, 17:35

    2016 yılında 3.800 aldığım tv de HD yayını izleyemiyorum servisi arıyorum 50 tl istiyor

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    • PetaBayt dedi ki:
      21 Ocak 2017, 18:12

      Televizyon modeliniz ile yardim talep edin. Bilgisi olan yardim edecektir. Tv yi 10 bine de alsaniz servis ayni parayi ister.

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  29. Cüneyt dedi ki:
    21 Ocak 2017, 22:45

    Merhaba

    Bende lg alıyordum satıcıya kandım aldım çok kötü değil menü olayına katılıyorum birde ses sistemi bağlanmıyor o çok kötü oldu

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  30. kemal dedi ki:
    24 Ocak 2017, 23:52

    Arkadaşlar aldığınız Philips marka televizyonlar çok iyi.Televizyonlar içinde en iyi görüntü Philipte vardır.şikayetler genellikle kanal sıralamasında olmuş,şunu unutmayın Philipste mevcut listede kanal silemezsiniz sıralayamazsınız,Philips sizin kanallarınızı saklı tutuyor bu sizin için avantaj.Yapmanız gereken kanalları fovoriye atın ordan sıralayın bu kadar basit.

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  31. Doğan şahin dedi ki:
    30 Ocak 2017, 16:31

    Eskiden phillips kullanirdik tuplulerde cok iyidi. Ama lcd de kesinlikle samsung alin benden demesi. Kardesimde 2 tane samsung var biri 84 ekran biri 106 ekran. Uydu alici smart vs akıyor o derece. Bizim phillips sorunlarim ise. Bu modelde herkes ayni seyi soluyor modeli suan yazamicam neyse.
    1 kanal gecisi kanser eder
    2 uydu alicisi kanal bulamiyor dandik 101-a dan aldigim ht 1010 la izliyorum
    3 smarti dandik ve tam ekran bise izleyemiyorsun sitede filmler vs
    Neyse kesinlikle samsung alin en kotu lg 🙂

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  32. fuat gökçe dedi ki:
    01 Şubat 2017, 16:30

    philips bitmiş artık eskisi gibi kaliteli zannettik aldık aynı çin malı kumandası çok kalitesiz kanallar kayboluyo tüplü tv den kalitesiz birdaha bende almam servise telefon ettik 37 gün oldu ne gelen ne giden

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    • Ahmet dedi ki:
      16 Şubat 2017, 18:13

      Bütün kumandalae Çin’de Üretiyor Niye desen ? Çünkü Kumandalardaki Kızıl Sinyal Verici Tek Çin’de Var Maliyeti Ucuz oldu İçin Bütün Televizyon Firması Kendi Kumandasini Üret miyor Çin’de Üretiyor Hemen Philips Suç Atmayin Karalama Yqpmayin. Philips Şuan Dunyada 3 Sırada En İyi Kaliteli Saglam Kullanışlı Üretti için.. Philips Çin’de Üretilmiyor .. Malasef .. PHİLİPS kullandi Malzeme Hepsi Germany .. Belki sizin Cihaz Fabrikasal hata Vardır O yüzden Olabilir.

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  33. orhan dedi ki:
    02 Şubat 2017, 20:06

    1 aydır Turksat ı arıyorum.buluyor ,kanalları da buluyor,daha sonra hepsi kayboluyor.
    Hantal,menüsü rezalet bir TV. buna 2 sene önce 2000 TL vermiştim. ama emin olun 500 lira etmez bir tv.sakın philips almayın.
    Yeni awox aldım 950 tl ye102 ekran. Görüntü harika ,bu philips uyuzuna on basar.

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  34. ÖMER ALTUN dedi ki:
    04 Şubat 2017, 14:55

    Merhaba öncelikle phılıps 43 PUS 6201/12 televiyonum var aldığıma alacağıma pişman oldum. Nasil bir menü nasıl bir kanal sıralama tam bir zeka oyunu bunu yapan mühendislere sesleniyorum. herkez sizin gibi zeki olmayabilir bunun için biraz kısa net ve kolay bir menü tercih edin. Yerli markamız VESTEL teden biraz örnek alın yav bi televizyon bu kadar kötü olamaz inanın bana.

    birde bir sorum olacak tek bir edet kanalı nasıl ekleyecegiz.

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    • PetaBayt dedi ki:
      04 Şubat 2017, 15:17

      Manuel kanal güncellemesi
      Kanal güncellemesini her zaman kendiniz
      başlatabilirsiniz.
      Kanal güncellemesini manuel olarak başlatmak için…
      1 – AYAR (çark simgesi) tuşuna basın, ardından Anten/kablo
      kurulumu’nu seçip Tamam’a basın.
      2 – Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
      3 – Kanal ara’yı seçin ve Tamam tuşuna basın.
      4 – Şimdi başlat seçeneğini belirleyin ve Tamam’a
      basın.
      5 – Kanalları güncelle’yi seçin ve Tamam’a basın.
      6 – Menüyü kapatmak için  BACK tuşuna basın.

      66. SAYFADA ANLATILIYOR.

      https://www.download.p4c.philips.com/files/4/43pus6101_12/43pus6101_12_dfu_tur.pdf

      Cevapla
  35. Cicek dedi ki:
    15 Şubat 2017, 20:57

    Mrb philips let tv kullanıyorum yeni aldım ekranda usb bağlı değil diye bir seçenek çıkıyor 30 sn de bir onu nasıl kapatabilirim.

    Cevapla
    • PetaBayt dedi ki:
      15 Şubat 2017, 21:01

      TV’nizi kapatın.
      USB cihazınızı TV’nin yanındaki USB konektörüne takın.
      Televizyonunuzu açın.
      TV USB flaş aygıtı tanıyorsa, ana menüde BROWSE USB simgesi görüntülenir.
      Yine aynı hata varsa tekrar deneme yapın

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  36. Ahmet dedi ki:
    16 Şubat 2017, 16:02

    Philips Aldim..! Servis Hızlı Hizmet Harika Güzel Memnun Oldum Bu yönden Bir Bir Anlattilar Anlamadim Yerleri Tekrar anlattilar Müşteri Memnun Etmek için Caba Gösteriyor.. Kanall Menü Ayari Karışık Diyenler Acemi Kullanmayi Bilmeyemler İçin Karışık Olabilir. Menü Kolayı Kanall Düzenleme Kolay.. Ürün Güzel Philips Teşekkür ederim.. Canlı Net Görüntü Veriyor Kusursuz Tavsiye ederim

    Philips Hem Sağlam Hemde Kullanışlı. Verdin Paraya Değer Hemen Bozulmaz Bu Ürün İki Büyük Şirket Üretiyor.. Kolay Kolay Arıza vermez.. Verdin Paraya Değer Fazlasiyla.. Kalite Diyorsan Philips Kolaylık Diyorsan Philips Paraya Değsin Diyorsan Philips Diyom.. 43 inc 109 ekran Var bende

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  37. Yuksel dedi ki:
    17 Şubat 2017, 09:13

    Kanallat Silindi Diyenler İçin Diyom. Bunu Yaptınız Zaman Bundan Sonra Artık Kanallariniz Silinmiyecek. Bende Hepsi Acıkmış Kapalı Yaptim. Sizlerde Yapınca Artık Silinmez

    Ayarlar>uydu kurulumu>otomatik Kanal Güncelleme ( girin Kapalı yapin)>Kanal Güncelleme mesajı ( Tıklayın Kapali Yapin)

    Bunu Yapin Yeterli. Philips Şuan Beyaz eşyada En Kaliteli Sağlam Ürün Üretiyor. Bizler Eskiden Kolay şeylere Alıştık Vestel Menusu Kolaydi. Arçelik Menusu Kolaydi Samsung Menüsü Kolaydı. Ama Philips Simeins Bir Ayrıcalıktır Her Evde Philips kolay Kolay Girmez. Philips Hem Pahali Hemde Kalitede Üstün Kolay Kolay Ariza Vermez. Kolay Kolay Servis Çağırmaz. Menü Karışık Olabilir. Sen Sağlam Mj Ona Bak Paraya Değer mi Ona Bak. bir Çok Firmanin Çıkardı Televizyon PHİLİPS Test aşamasına Tuttular Philips Üstün Çıktı Kalite Bakimi. Ve Müşteri Memnun mu O yönden.. Hepiniz Kolay şeylere Alıştı için Philips Zor gelir en basta zamanla Alışırsınız

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  38. ozgur dedi ki:
    17 Şubat 2017, 11:19

    Kesinlikle philips almayın pişmanlıktır.

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  39. murat akin dedi ki:
    17 Şubat 2017, 17:11

    Kesinlikle almayin tam bir rezalet otesi piyasadaki en dandik tv yi al ama PHILIP si alma eski prestij yok ….
    Philipsi oneren kisiler bence philips saticisi cunku hicbir kullanici memnun degil.

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  40. Ahmet dedi ki:
    18 Şubat 2017, 10:45

    Murat Akin…! Philips Önerdim Diye Philips Demi? Çalışıyorum Güldürme Beni 😂😂. Ben 43 inç 109 ekran Var Bende 2016 son serisi Çıkan Philips Çalışan Biri değilim.. Philips Ufak Hatasi Görsem Kendisine İletirim Burdan Ve Çağrı Merkezine İletirim Ben Bu zamana Kadar Philips Bir Ufak Hatasini Gormedim. Tek sorun Menüsü Biraz Karışık O kadar. Gerisi Harika 3 Bin Tl Cihaz olsa Gözü Kapalı Philips Verrim. Bundan sonra Philips alacam Evlendim zaman Beyaz eşya hepsi Televizyon Hepsi Philips alacam. Bir Tanıdım Beyaz eşya aldi Memnun Kaç Sene den beri Bir ufak Hata vermdi Servis Cagirmadim dedi. Philips Kullandi Cihazlar En Kaliteli Sağlam Malzene Kullanıyor ..

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  41. ms dedi ki:
    18 Şubat 2017, 16:17

    Arkadaslar tek bir kanal nasil eklenir ? Acil yardım

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  42. Yakup dedi ki:
    23 Şubat 2017, 21:41

    Slm. 2014 senesinde avusturyada philips android tv aldım, 1600euroya. İyikide almışım. Adamlar yapmış… görüntü,ses,şıklık harika. Kumandası süper. Özellik dersen bilgisayarda olmayan özellikleri var. Bir tavsiyem, kanallarınızı favorilere ekleyin karışmaz silinmez. Elle hareket sistemi harika, kumandasız kullanın tv nizi. Paraya kıy hue ampülleri tak evine olayı ondan sonra izle. Zaten android olması ayrı bir güzelik. Bir tavsiye bu tv aldıysanız evinizde mutlaka wi-fi olmalı. İyi aksamlar.

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  43. nedim bey dedi ki:
    03 Mart 2017, 21:56

    yazıklar olsun philips e böyle karışık menümü olur kanalları kendi isteğimize göre dizemiyoruz haram zıkkım olsun

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  44. Erda dedi ki:
    05 Mart 2017, 22:43

    49 puk 7100 tv var kanallar güncelleme açık oldugundan silinmiş uygu ara kanal ara seçenegi ile arama yaptım kanalları buluyor fakat çoğu kanal yok (show atv fox kanal d kanal a vs )bulamıyor neden yapar

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  45. İsmail özgür dedi ki:
    10 Mart 2017, 20:46

    Phılıps alınacak bir tv değildir . Bin pişmanım kanalları ayarlamak, favori listesini oluşturmak için elektronik mühendisi olmak lazım yazılımı çok berbat yeni ve anlaşılır sade bir yazılım olmazsa phılpss marka tv artık kimse almaz, yazılan tüm yorumları okudum memnun olan kimse yok, servisi yardımcı olmuyor müşteri hizmetlerini aradım boş onulu ös benim için bitmiştir

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  46. Sarboz dedi ki:
    13 Mart 2017, 18:03

    Ben 49PFS4131/12 Kullaniyorum. Mükemmel bi televizyon. Evet geçişler biraz yavaş olabilir ama kalitesi fiyatina göre uygun. Kanal kurulumu gayet basit biraz televizyonla ugrasirsaniz kurulumu gorebilirsiniz.AMA ASLA BI SAMSUNG DEGILSINIZ.

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  47. Yılmaz dedi ki:
    14 Mart 2017, 04:06

    Vay arkadaş ya.. bir dünya markasını bizim kadar gömen varmıdır acaba… alışmışsınız 30 liralık uydu alıcılarının kurulumuna.. gerçi onlarda bi zamanlar sıkıntıysı.. gelelim menüye hiçte karısık değil. Ayrıca adamlar size hızlandırılmıs menü sunmuş. Açın kılavuz okuyun netten araştırın hatta yorum yazdığınız şu sayfada a dan z ye hepsi anlatılmış. Biraz sayfanın yukarısına cıkıp bastan sona okumanız yeterli… uydumu yeniden kurdum kanallarımı aradım favori menümü olusturdum hepsi bu kadar… zaten kendileri sıralanıyolar hd kanallardan tutun normallerine kadar. Hepsi eski tvmin alışılmış listesi seklinde ayarlandı. Anlamadığım bi nokta daha var kumandayı beğenmeyen arkadaşlar var. Hayır yani nesini beğenmiyosunuz ? Alt tarafı kanal değiştirip ses açıp kapatıyoruz. Uzaya çıkmıyoruz 😀 madem tek kelimeyle rezalet oturun kendi tvnizi kendiniz yapın. Kaldıki netflix diye bi olay var. Dsmart alırım diye düşünüyodum ki suan öyle bi düşüncem asla kalmadı. 3 yasındaki oğlum altından girip üstünden cıkıyo ve kanallarımız dahil hiç bir yerine birşey olmadı sizin nasıl durduk yere gidip geliyo anlamıs değilim

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  48. SEZER dedi ki:
    17 Mart 2017, 11:18

    MERHABA BENDE 3 YIL ÖNCE ALDIM ALDIĞIMDAN BERİ DONMA SORUNU YAŞIYORUZ KAPANIP AÇILIYO İKİ GÜNDÜZ FİŞİ TAKIYORUM KENDİLİĞİNDEN LOGOYU GÖSTERİP GERİ KAPAIYOR IŞIĞI YANMIYOR SÜREKLİ KAPANIP AÇILMAKTA BİLGİSİ OLAN VARMI YARDIMDI OLACAK KİŞİ

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    • ugur dedi ki:
      20 Mart 2017, 13:14

      fabrika ayarlarına dönüş yapın, ve daha sonra uydu kanal kurulumdan kanal arama yapıp favori listesi olusturun, usbye yedek alın ve tvye de kopyalayın 😉 ayrıca ınternete kablolu baglanıp guncelleme yapın fabrıka ayarlarından sonra

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    • Pomak efe dedi ki:
      25 Mart 2017, 19:23

      Arkadaşım senin sorununda tıpkı benim başımdan geçen şeyler;benim sıkıntı da aynı başladı10 gün sonra hiç açılmadı servis çağırdım 50 tl servis ücreti verdim anakart yanmış 700 tutar dediler çok pahalı geldi yaptırmadım eğer piyangodan para bulursam belki yaptırmayı düşünüyorum!

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  49. nedim sahin dedi ki:
    20 Mart 2017, 23:07

    Philips tv aldım cok pişmanım kanal kurulumu berbat nerdeyse eskiyi getir deseler hemen götürüp yerine baska marka tv alacam

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  50. Ciko dedi ki:
    22 Mart 2017, 21:24

    Arkadaşlar, en objektif yorumu yapayım. Olumlu yönleri görüntü kalitesi çom iyi, sağlamlık açısından da güven veriyor ama gel gör ki kanal geçişleri rezalet, yeni kanal eklemek istersen özel eğitim alman gerekecek. Sıfırdan kanal ekleyeyim dersen gözünü açtığında kendini Bakırköy de bulabilirsin. Almaya niyeti olan var ise de sölim. Kardeşim git tüplü tv al en azından tek derdin tüp bitmesi olur. Saygılarımla…

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  51. Murat dedi ki:
    24 Mart 2017, 22:36

    Bu işlem bir kaç dakika sürebilir diyor..o dakika saat yada gün olarak değişmesi gerekli tam bir rezalet servis hiç ilgilenmedi bile alacak arkadaşlar kesinlikle uzak durun

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  52. Çetin dedi ki:
    02 Nisan 2017, 18:28

    Tek kelime ile “soygun” diyorum

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  53. ismail dedi ki:
    02 Nisan 2017, 21:03

    muhteşem ötesi berbat”””
    Ben samsung almıştım. ses te bi problem oldu hiç itiraz etmeden servis geldi aldı götürdü. iadesini ardından gezerken görüntü kalitesine kandık bunu aldık.. görüntü harici herşey tam bir sıkıntı..

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  54. enez dedi ki:
    12 Nisan 2017, 12:05

    uydu kurlumu yapamıyorum turksatı bulamıyor her yolu denedim

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