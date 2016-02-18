PHILIPS TELEVİZYON UYDU KANAL KURULUM VE KANAL SIRALAMA KILAVUZU
Bu kılavuzumuzda Philips marka televizyonlar için kanal sıralama ve uydu kurulum ayarlarını anlatacağız. Sıralama yıl ve modele göre olacaktır. Aradığınız Philips model televizyonun modelini klavyenizden ctrl+f tuşuna basarak çıkan menüde arama yapabilir veya sitenin arama kutusunu kullanabilirsiniz.
Kanalları silinen arkadaşlar için Yüksel bey bir çözüm göndermiş.
Uygularsanız kanallarınız silinmeyecektir.
Kanallar Silindi Diyenler İçin Diyom. Bunu Yaptınız Zaman Bundan Sonra Artık Kanallariniz Silinmiyecek. Bende Hepsi Acıkmış Kapalı Yaptim. Sizlerde Yapınca Artık Silinmez
Ayarlar>uydu kurulumu>otomatik Kanal Güncelleme ( girin Kapalı yapin)>Kanal Güncelleme mesajı ( Tıklayın Kapali Yapin)
Philips Televizyon Modelleri (Yıllara Göre)
2014 Model 8000 Serisi
2014 Model 6000-7000 Serisi
2014 Model 4000-5000 Serisi
2013 Model 6000-7000-8000 Serisi
2013 Model 3000-4000-5000 Serisi
2013 Model 3008-3018 Serisi
2012 Model 6000-7000-8000 Serisi
2012 Model 4000-5000 Serisi
2012 Model 3000 Serisi
2011 Model 5000-6000-7000-8000-9000 Serisi
Bu kılavuzda, dahili uydu alıcılı Philips Televizyonunuzda Uydu ve Kanal kurulumunun nasıl yapılacağı ve kurulan kanalların tercihinize göre nasıl sıralanabileceği anlatılmaktadır. Kuruluma başlamadan önce Çanak anteninizin doğru takıldığı ve kablolamanın doğru bir şekilde yapıldığından emin olunuz.
Anlatım, modelden modele göre değişkenlik gösterdiğinden, sahip olduğunuz TV modeline göre verilen yönergeleri takip ediniz. Philips Televizyonunuzun Dahili Uydu alıcısı ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kullanma Kılavuzuna başvurunuz.
www.philips.com.tr/tv sayfasından Destek bölümüne girip, ilgili model numarası girildikten sonra, model ile ilgili sayfada Kılavuzlar ve Belgeler’in altında Kullanıcı El Kitabı indirilebilir.
Bu kılavuzdaki yönergelerin uygulanması ile ilgili bir problem yaşarsanız veya ürününüz ile ilgili yönergeler bu kılavuzda bulunmuyorsa 0 850 222 44 66 no’lu Philips TV Tüketici Danışma Hattına başvurup veya tuketici.danisma@tpvision.com adresine e-posta göndererek uzman yardımı alabilirsiniz.
Dilerseniz size en yakın Yetkili Philips servisine de başvurarak ücretli olarak Ev Servisi hizmeti de alabilirsiniz.
Yetkili Servis listesine www.philips.com.tr/tv sayfasından Destek bölümüne girip sağ altta bulunan Yetkili Servis Noktası bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Philips 8000 Serisi Televizyonlar (2014 Model)
Philips 55PFS8109/12
Philips 55PUS8809/12
Philips 55PUS8909C/12
Philips 65PUS9109/12
Philips 65PUS9809/12
KANAL ARAMA
1- Kumandanızdaki Ev tuşuna basıp Ayarlar simgesini seçin.
2- Uydu Kurulum’u seçin ve OK tuşuna basın.
3- Uydu Ara’yı seçin ve OK tuşuna basın.
4- Uyduları Kur’u seçin ve OK tuşuna basın.
5- Uyduları (LNB’leri) yeniden kurumak istediğinizden emin misiniz? Kurulu tüm uydu kanalları
kaldırılacak” uyarısını gördükten sonra Yeniden Kur’u seçip OK tuşuna basın.
6- Uydu çanak Anteninizden gelen kablo SAT 1 girişine bağlı ise Bir Tuner’i seçin ve OK tuşuna basın.
7- Çıkan ekranda Ayarlar’ı seçip OK tuşuna basın.
8- Kurulum Sistemi’ni seçip OK tuşuna basın.
9- 3 veya 4 Uydu (DiSEqC 1.0) seçip OK tuşuna basın.
10- Çıkan ekranda Arama’yı seçip OK tuşuna basın.
11- Televizyonunuz Uydu aramaya başlar ve uyduları bulması 20 dk’yı bulabilir. Uydu arama bittikten sonra Kur’u
seçip OK tuşuna basın.
12- Sıralanmamış’ı ve sonra Sonraki’ni seçip OK tuşuna basın. Televizyonunuzun tüm uydu kanalalrını bulması
sinyal seviyenize bağlı olarak 1 saati geçebilir.
13- Uydu ayarlarını, tüm uydu kanallarını ve uydu radyo istasyonlarını kaydetmek için Son’u seçin ve OK tuşuna
basın.
KANAL SIRALAMA
Uydu listesi içerisinde kanal sıralaması yapabilmek için favori (kişisel) liste oluşturulması gerekmektedir.
(Tüm liste içerisinde sıralama yapılamamaktadır) Bunun için:
1- Bir TV kanalı izlerken LIST (yatay 3 çizgi) tuşuna basarak kanal listesini açın.
2- Tüm kanalları görüntülemek için Kanallar ve Tümü'nü seçin (listenin üst kısmındaki sekmelerden).
3- Kanalları favori olarak seçmeye başlamak için (Yeşil) “Favorileri Düzenle” tuşuna basınız.
4- Favori listesine eklemek istediğiniz kanal üzerine yön tuşları ile gelerek kumandadan OK tuşuna basarak
istediğiniz kanalı favori listesine ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz kanal, kanal listesinde "Kalp" simgesi ile görülecektir.
5- Bitirmek için kumandanızdaki (Kırmızı çizgi) tuşuna (kumandadaki kırmızı renk tuşu) basın. Kanallar Favoriler listesine
eklenir.
6- Ekrana çıkan “Favori listenizi şimdi etkinleştirmek istiyor musunuz?” uyarısına “Tamam” ve OK dedikten sonra
favori listeniz açılacaktır.
Favori liste oluşturduktan sonra kanal sıralama işlemi için:
1- Bir TV kanalı izlerken LIST (yatay 3 çizgi)tuşuna basarak Kanal Listesi'ni açın. Yukarı sekmeden “Favorilere” tıklayın.
2- Kumandadan (kumandadaki renkli tuşlardan kırmızı tuş) tuşuna basın.
3- Taşımak istediğiniz kanal üzerine gelerek OK tuşuna basın ve sonrasında taşımak istediğiniz yerin numarasını
tuşlayarak veya yön tuşları ile taşımak istediğiniz yere giderek tekrar OK tuşuna basınız. Bu işlemi taşımak
istediğiniz her kanal için tekrarlayabilirsiniz.
4- Kanalları taşımayı sonlandırmak için (Kırmızı çizgi) Kapat tuşuna basınız.
Kılavuz sürekli güncellenecektir.
Kardeşim çözünürlüğü iyi olabilir ama menüsü kanal araması ve sıralaması bir rezalet tez zamanda umarım bu içeriğini değiştirir yoksa sefilleri oynar ben teknik bir elamanım bana danışan herkese başka markaları oneriyorum
Aynen katılıyorum aldığıma pişmanım
feyzi kardeşim haklı tek kelimeyle rezalet ötesi böyle menümü olur ya 2 saate yakın arama yaptım zor buldum şimdide dünden beri sıralama yapmaya çalışıyorum bir türlü düzeltemedim. yazıklar olsun markasınada televizyonunada
ismim fatih gerçekten menüsü rezalet 3 günde zor ayarladım bundansonra pilips televizyonu evime sokmam yazıklar olsun bunu yapan mühendislere.
bende d smart var kanal sıralaması 15 ten başlıyor. buyur bi ezaleti daha
philips 43PUS6401 aldım . kasasında imalat hatası var. düzeltmiyorlar. telefonda kendizi kurabilirsiniz diyorlar. sonra siz açmışsınız diyorlar rezalet. servis ilgisiz. sakın almayın ben pişman oldum. gerçek ekran tazeleme 200 hz. diye aldım 100hz. çıktı. uzaktan kumandanın üstünde size mal satmak için yapılmış bir düğme yapmışlar öküz gibi sırıtıyor.
rezaletin’de ötesinde birtelevizyon kanal ayarlası bir rezalet çok yavaş eve sokulacak bir marka deyil yarı fiyatına alsalar geri vereceğim cağın gerisinde kalmış
Abi iki gündür uğraşıyorum tam bir kafa yedirme işi bu nedir yahu çektiğim haram olsun verdiğimiz paralar birdaha eve dahi sokmam
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Merhaba philips 40 inch televizyon aldım güncelleme gerektirmez dediler internetsiz aldım ama hiç tat vermedi şuanda bütün kanallar yok oldu servisi aradık onların talimatıyla sadece iki kanal geldi ve saatlerdir uğraşıyoruz çok karışık menüsü çok sorunlu çok pişman oldum yani daha 3 ay oldu alalı kackere sorun çıkardı ne yapabilirim yardimci olurmusunuz
Televizyonunuzun tam modelini aratarak destek alabilirsiniz. Detaylı kurulum bilgisi verecek olan kılavuzu televizyon ile gelir. Ona da bakabilirsiniz. Kanal kurulumları bir çok insan için karışıktır. Semtinizin televizyoncusu ile anlaşın ve ona yaptırın kanal kurulumlarını. En azından tekrar bozulduğunda size durumu anlatabilir. Ona göre gerekeni yaparsınız. Tabi esnaf var esnaf var, seçim sizin.
menü tam bir rezalet… kolay kullanıma dair hiçbişi yok 4k gzel ama yayın yok hd olmayan kanallar iğrenç gösteriyor
GÖRÜNTÜ İNANILMAZ KÖTÜ ARKADAŞLAR philips 40PFDK5500/12 HD OLSUN OLMASIN İĞREN GÖSTERİYOR KESİNLİKLE BU MODELLERİ ALMAYIN
philips tv alacaklar kesinlikle almasin menu kanal kurulum cok karisik kanal gecisleri cok yavas ve donuyor kendi kendine kanal siliyor kanal ekleme yok arada bir ses tusuna art arda basinca kendi kendine kapaniyor yani anlayacagiz adamin sinirini ziplatan bir tv tam bir muhendislik rezaleti tecrubeli ve kullanmis biri olarak philips pismanliktir almayin
arkadaşlar philips pfk 4101 dahili uydu alıcılı led tv aldım.söylenenlerin aksine kanal değiştirme hızı benim tvde fena değil.görüntü kalitesi tasarım vs.iyi de bu kanal listesi şeması farklı bir hale getirilemez mi? ekranda çok yer kaplıyor ve istediğim kanalı rahat bulamıyorum.philips bununla ilgili yeni bir yazılım güncellemesi yaptı mı? yada dahili uydu alıcısı yerine merkezi uydu alıcısını kullansam kanal listesi ekranda standart alt alta olacak şekilde düzelir mi?
tek bir kanalı nasıl ekliyoruz ?
Tek bir kanal nasıl ekleniyor
Arkadaşların tüm olumsuz görüşlerine katılıyorum artı bir şey ilave etmek istiyorum.Garantisi bitti anında anakart arızası verdi 300 tl anakarta gitti.6 senelik samsung hala taş gibi çalışıyor.Bir daha philips mi, ASLA !
Aynen bende de 40pfl 8606 serisi mevcut;tamam görüntü felan süper ancak televizyon çok nadir kullanmama rağmen garanti süresi bittikten 6 ay sonra arıza yaptı;servisi Anakart yanmış dedi tamiratla beraber 670 fiyat verdi;bunu nasıl ayarlıyorlar bilmiyorum ama biz tüketicinin salak olduğunu sanmasınlar
Önceki favori listemi geri almak istiyorum mümkün mü ?
Tv modeli müsade ediyorsa kanal listesi harici bir belleğe kaydedilir. Yedek almadıysanız internet üzerinde araştırın, size uygun belki bulabilirsiniz.
Benimkinden menü çıkmıyor neden
Slm;
Philips marka tv aldım doğru düzgün kanal yok. Kanal ayarı için yetkili servisi aradım ama garanti dahilinde olmasına rağmen 50tl ücret talep ettiler. Bu diğer markalarda da böyle mi?
Televizyon satıcısı ile kanalların bir alakası yok. Servis ücreti almaları doğaldır. Garanti dahili arızalarda servis ücret talep etmez. Özel hizmet almışsınız. Muhtemelen Google da “philips yetkili servis” aratıp çıkan siteyi aradınız. Böyle durumlarda önce markanın destek sayfalarına ulaşın ve onlarla görüşün. http://www.philips.com.tr/c-m/tuketici-urunleri-destek
Bıktım valla resmen ben beğendim zorla aldırdım eşime çok suçluluk duyuyorum hem çok yavaş hem anında tüm kanallar siliniyor yine silindi uğraşıyorum kimseye tavsiye etmem kesinlikle satarken hiç birinden bahsetmediler hakkım kalsın ne diyim
Modelini yazarsanız belki çözüm bulunur. Destek aldınız mı hiç?
Kanalları güncelleyip kaydettim sonra bir güzel sıraladım sabah kalktığımda bütün sıralama değişmiş karman çorman. Tekrar tekrar 3 kere yaptım ancak yine bozuldu sıralama kafayı yedirtcek az kaldı
Samsung var bende de, kanal listesini usb ye kaydediyorum. Öyle bir özellik var mı bir bak istersen.
Kanal kurulumunda, uydu sadece eutelsat 7e çıkıyor (merkezi sistem). Kanal aramasını yaptıktan sonra tüm kanallar geliyor ama sadece trt yi açıyor. Diğerleri şifreli kanal diyor. Ne yaptıysam duzelmedi
bizim philips 8000 model tv türsatı bulmuyo ne yapabilirim yardımcı olabilir miiniz?
Zaten eklidir. Otomatik aramayi calistirmaniz yeterli.
Mrh benim phılıps 2014 model tv var kanallar silinmis kanal yüklü deyil diyor nasil tekrar yükleye bilirim.bu konuda yardimcı olabilirmisiniz.
merhaba tv kanallarım silindi uydu arayı seçtiğimde kanalları yeniden ayarlayı seçtiğimizde sıralanan bir paketten ve hiçbir kanal sıralanmaış diye iki seçenek çıkıyor burada ne yapmamız gerekiyor ? Daha önce sıralanan paketten seçeneğini seçip arama yaptığımda DİSEqC 1.0(3-4 LNB)yi seçerek devam ediyorum ekranda LNB1 arıyor çıkıyor yalnız kanal bulmuyor sinyal zayıf uyarısı çıkıyor sorun tam olarak nedir acaba bilen varsa yardımcı olsun lütfen
1 yıldır philipsin 6008 modelini kullaniyorum..Aklimda hep sony vardı…Eşşek likk yapıp teknosadaki satış elamanina uydum philis aldim..Her gün kendisini aniyorum….Anlarsiniz…boyle bir rezalet tv görmedim..kanal gexislerinden tutun..ekranin donmasi..kanal sıralaması taşıması. Ekranin kendiliginden açılıp kapanması….en soninda harici uydu alicsi taktım…Goldmaster…Ancak huzurum yerine geldi…Bir daha philips mi Allah düşürmesin…Verdigim paranın 1 kuruşunu haketmiyor..
Haram olsun aldığı para allahım düşman başına vermesin
Karıştırılmış program nasil duzelticez philips 👎
LG kurulumu kolay sıralama yapması kolay
Arkadaşların tüm söylediklerine katılıyorum tv nin garantisi bitti ekran kartı arıza verdi 300 tl ödedim kanallar kayboluyor o kadar dandik bir sistemi var ki 2 gündür kanallar gitti gelmiyo satarken öyle böyle övüyolar sattılar mı herkez kendi yoluna ben bu markayı cevremdekilere önermiyorum
2016 yılında 3.800 aldığım tv de HD yayını izleyemiyorum servisi arıyorum 50 tl istiyor
Televizyon modeliniz ile yardim talep edin. Bilgisi olan yardim edecektir. Tv yi 10 bine de alsaniz servis ayni parayi ister.
PHİLİPS TV Yİ SAVUNAN ARKADASLARBOS KONUSMAYIN BİLİYORSANIZ ANLATIN ORTALIK AYDINLANSIN 1000 KİŞİ SALAK SİZ AKILLISINIZ HERHALDE BEYİNSİZLER
AHMET kime küfrediyorsun?
Merhaba
Bende lg alıyordum satıcıya kandım aldım çok kötü değil menü olayına katılıyorum birde ses sistemi bağlanmıyor o çok kötü oldu
Arkadaşlar aldığınız Philips marka televizyonlar çok iyi.Televizyonlar içinde en iyi görüntü Philipte vardır.şikayetler genellikle kanal sıralamasında olmuş,şunu unutmayın Philipste mevcut listede kanal silemezsiniz sıralayamazsınız,Philips sizin kanallarınızı saklı tutuyor bu sizin için avantaj.Yapmanız gereken kanalları fovoriye atın ordan sıralayın bu kadar basit.
Favoriye nasil atiyoruz
Eskiden phillips kullanirdik tuplulerde cok iyidi. Ama lcd de kesinlikle samsung alin benden demesi. Kardesimde 2 tane samsung var biri 84 ekran biri 106 ekran. Uydu alici smart vs akıyor o derece. Bizim phillips sorunlarim ise. Bu modelde herkes ayni seyi soluyor modeli suan yazamicam neyse.
1 kanal gecisi kanser eder
2 uydu alicisi kanal bulamiyor dandik 101-a dan aldigim ht 1010 la izliyorum
3 smarti dandik ve tam ekran bise izleyemiyorsun sitede filmler vs
Neyse kesinlikle samsung alin en kotu lg 🙂
philips bitmiş artık eskisi gibi kaliteli zannettik aldık aynı çin malı kumandası çok kalitesiz kanallar kayboluyo tüplü tv den kalitesiz birdaha bende almam servise telefon ettik 37 gün oldu ne gelen ne giden
Bütün kumandalae Çin’de Üretiyor Niye desen ? Çünkü Kumandalardaki Kızıl Sinyal Verici Tek Çin’de Var Maliyeti Ucuz oldu İçin Bütün Televizyon Firması Kendi Kumandasini Üret miyor Çin’de Üretiyor Hemen Philips Suç Atmayin Karalama Yqpmayin. Philips Şuan Dunyada 3 Sırada En İyi Kaliteli Saglam Kullanışlı Üretti için.. Philips Çin’de Üretilmiyor .. Malasef .. PHİLİPS kullandi Malzeme Hepsi Germany .. Belki sizin Cihaz Fabrikasal hata Vardır O yüzden Olabilir.
1 aydır Turksat ı arıyorum.buluyor ,kanalları da buluyor,daha sonra hepsi kayboluyor.
Hantal,menüsü rezalet bir TV. buna 2 sene önce 2000 TL vermiştim. ama emin olun 500 lira etmez bir tv.sakın philips almayın.
Yeni awox aldım 950 tl ye102 ekran. Görüntü harika ,bu philips uyuzuna on basar.
Merhaba öncelikle phılıps 43 PUS 6201/12 televiyonum var aldığıma alacağıma pişman oldum. Nasil bir menü nasıl bir kanal sıralama tam bir zeka oyunu bunu yapan mühendislere sesleniyorum. herkez sizin gibi zeki olmayabilir bunun için biraz kısa net ve kolay bir menü tercih edin. Yerli markamız VESTEL teden biraz örnek alın yav bi televizyon bu kadar kötü olamaz inanın bana.
birde bir sorum olacak tek bir edet kanalı nasıl ekleyecegiz.
Manuel kanal güncellemesi
Kanal güncellemesini her zaman kendiniz
başlatabilirsiniz.
Kanal güncellemesini manuel olarak başlatmak için…
1 – AYAR (çark simgesi) tuşuna basın, ardından Anten/kablo
kurulumu’nu seçip Tamam’a basın.
2 – Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
3 – Kanal ara’yı seçin ve Tamam tuşuna basın.
4 – Şimdi başlat seçeneğini belirleyin ve Tamam’a
basın.
5 – Kanalları güncelle’yi seçin ve Tamam’a basın.
6 – Menüyü kapatmak için BACK tuşuna basın.
66. SAYFADA ANLATILIYOR.
https://www.download.p4c.philips.com/files/4/43pus6101_12/43pus6101_12_dfu_tur.pdf
Mrb philips let tv kullanıyorum yeni aldım ekranda usb bağlı değil diye bir seçenek çıkıyor 30 sn de bir onu nasıl kapatabilirim.
TV’nizi kapatın.
USB cihazınızı TV’nin yanındaki USB konektörüne takın.
Televizyonunuzu açın.
TV USB flaş aygıtı tanıyorsa, ana menüde BROWSE USB simgesi görüntülenir.
Yine aynı hata varsa tekrar deneme yapın
Philips Aldim..! Servis Hızlı Hizmet Harika Güzel Memnun Oldum Bu yönden Bir Bir Anlattilar Anlamadim Yerleri Tekrar anlattilar Müşteri Memnun Etmek için Caba Gösteriyor.. Kanall Menü Ayari Karışık Diyenler Acemi Kullanmayi Bilmeyemler İçin Karışık Olabilir. Menü Kolayı Kanall Düzenleme Kolay.. Ürün Güzel Philips Teşekkür ederim.. Canlı Net Görüntü Veriyor Kusursuz Tavsiye ederim
Philips Hem Sağlam Hemde Kullanışlı. Verdin Paraya Değer Hemen Bozulmaz Bu Ürün İki Büyük Şirket Üretiyor.. Kolay Kolay Arıza vermez.. Verdin Paraya Değer Fazlasiyla.. Kalite Diyorsan Philips Kolaylık Diyorsan Philips Paraya Değsin Diyorsan Philips Diyom.. 43 inc 109 ekran Var bende
Kanallat Silindi Diyenler İçin Diyom. Bunu Yaptınız Zaman Bundan Sonra Artık Kanallariniz Silinmiyecek. Bende Hepsi Acıkmış Kapalı Yaptim. Sizlerde Yapınca Artık Silinmez
Ayarlar>uydu kurulumu>otomatik Kanal Güncelleme ( girin Kapalı yapin)>Kanal Güncelleme mesajı ( Tıklayın Kapali Yapin)
Bunu Yapin Yeterli. Philips Şuan Beyaz eşyada En Kaliteli Sağlam Ürün Üretiyor. Bizler Eskiden Kolay şeylere Alıştık Vestel Menusu Kolaydi. Arçelik Menusu Kolaydi Samsung Menüsü Kolaydı. Ama Philips Simeins Bir Ayrıcalıktır Her Evde Philips kolay Kolay Girmez. Philips Hem Pahali Hemde Kalitede Üstün Kolay Kolay Ariza Vermez. Kolay Kolay Servis Çağırmaz. Menü Karışık Olabilir. Sen Sağlam Mj Ona Bak Paraya Değer mi Ona Bak. bir Çok Firmanin Çıkardı Televizyon PHİLİPS Test aşamasına Tuttular Philips Üstün Çıktı Kalite Bakimi. Ve Müşteri Memnun mu O yönden.. Hepiniz Kolay şeylere Alıştı için Philips Zor gelir en basta zamanla Alışırsınız
Bunu deneyip yapan varsa yorum yazsın arkadaşlar. Teşekkürler Yüksel Bey.
Denendi silinmedi Yüksel Beye Teşekkür ederiz
Teşekkürler geri bildirim için.
Kesinlikle philips almayın pişmanlıktır.
Kesinlikle almayin tam bir rezalet otesi piyasadaki en dandik tv yi al ama PHILIP si alma eski prestij yok ….
Philipsi oneren kisiler bence philips saticisi cunku hicbir kullanici memnun degil.
Murat Akin…! Philips Önerdim Diye Philips Demi? Çalışıyorum Güldürme Beni 😂😂. Ben 43 inç 109 ekran Var Bende 2016 son serisi Çıkan Philips Çalışan Biri değilim.. Philips Ufak Hatasi Görsem Kendisine İletirim Burdan Ve Çağrı Merkezine İletirim Ben Bu zamana Kadar Philips Bir Ufak Hatasini Gormedim. Tek sorun Menüsü Biraz Karışık O kadar. Gerisi Harika 3 Bin Tl Cihaz olsa Gözü Kapalı Philips Verrim. Bundan sonra Philips alacam Evlendim zaman Beyaz eşya hepsi Televizyon Hepsi Philips alacam. Bir Tanıdım Beyaz eşya aldi Memnun Kaç Sene den beri Bir ufak Hata vermdi Servis Cagirmadim dedi. Philips Kullandi Cihazlar En Kaliteli Sağlam Malzene Kullanıyor ..
Arkadaslar tek bir kanal nasil eklenir ? Acil yardım
Slm. 2014 senesinde avusturyada philips android tv aldım, 1600euroya. İyikide almışım. Adamlar yapmış… görüntü,ses,şıklık harika. Kumandası süper. Özellik dersen bilgisayarda olmayan özellikleri var. Bir tavsiyem, kanallarınızı favorilere ekleyin karışmaz silinmez. Elle hareket sistemi harika, kumandasız kullanın tv nizi. Paraya kıy hue ampülleri tak evine olayı ondan sonra izle. Zaten android olması ayrı bir güzelik. Bir tavsiye bu tv aldıysanız evinizde mutlaka wi-fi olmalı. İyi aksamlar.
yazıklar olsun philips e böyle karışık menümü olur kanalları kendi isteğimize göre dizemiyoruz haram zıkkım olsun
49 puk 7100 tv var kanallar güncelleme açık oldugundan silinmiş uygu ara kanal ara seçenegi ile arama yaptım kanalları buluyor fakat çoğu kanal yok (show atv fox kanal d kanal a vs )bulamıyor neden yapar
Phılıps alınacak bir tv değildir . Bin pişmanım kanalları ayarlamak, favori listesini oluşturmak için elektronik mühendisi olmak lazım yazılımı çok berbat yeni ve anlaşılır sade bir yazılım olmazsa phılpss marka tv artık kimse almaz, yazılan tüm yorumları okudum memnun olan kimse yok, servisi yardımcı olmuyor müşteri hizmetlerini aradım boş onulu ös benim için bitmiştir
Ben 49PFS4131/12 Kullaniyorum. Mükemmel bi televizyon. Evet geçişler biraz yavaş olabilir ama kalitesi fiyatina göre uygun. Kanal kurulumu gayet basit biraz televizyonla ugrasirsaniz kurulumu gorebilirsiniz.AMA ASLA BI SAMSUNG DEGILSINIZ.
Vay arkadaş ya.. bir dünya markasını bizim kadar gömen varmıdır acaba… alışmışsınız 30 liralık uydu alıcılarının kurulumuna.. gerçi onlarda bi zamanlar sıkıntıysı.. gelelim menüye hiçte karısık değil. Ayrıca adamlar size hızlandırılmıs menü sunmuş. Açın kılavuz okuyun netten araştırın hatta yorum yazdığınız şu sayfada a dan z ye hepsi anlatılmış. Biraz sayfanın yukarısına cıkıp bastan sona okumanız yeterli… uydumu yeniden kurdum kanallarımı aradım favori menümü olusturdum hepsi bu kadar… zaten kendileri sıralanıyolar hd kanallardan tutun normallerine kadar. Hepsi eski tvmin alışılmış listesi seklinde ayarlandı. Anlamadığım bi nokta daha var kumandayı beğenmeyen arkadaşlar var. Hayır yani nesini beğenmiyosunuz ? Alt tarafı kanal değiştirip ses açıp kapatıyoruz. Uzaya çıkmıyoruz 😀 madem tek kelimeyle rezalet oturun kendi tvnizi kendiniz yapın. Kaldıki netflix diye bi olay var. Dsmart alırım diye düşünüyodum ki suan öyle bi düşüncem asla kalmadı. 3 yasındaki oğlum altından girip üstünden cıkıyo ve kanallarımız dahil hiç bir yerine birşey olmadı sizin nasıl durduk yere gidip geliyo anlamıs değilim
MERHABA BENDE 3 YIL ÖNCE ALDIM ALDIĞIMDAN BERİ DONMA SORUNU YAŞIYORUZ KAPANIP AÇILIYO İKİ GÜNDÜZ FİŞİ TAKIYORUM KENDİLİĞİNDEN LOGOYU GÖSTERİP GERİ KAPAIYOR IŞIĞI YANMIYOR SÜREKLİ KAPANIP AÇILMAKTA BİLGİSİ OLAN VARMI YARDIMDI OLACAK KİŞİ
fabrika ayarlarına dönüş yapın, ve daha sonra uydu kanal kurulumdan kanal arama yapıp favori listesi olusturun, usbye yedek alın ve tvye de kopyalayın 😉 ayrıca ınternete kablolu baglanıp guncelleme yapın fabrıka ayarlarından sonra
Arkadaşım senin sorununda tıpkı benim başımdan geçen şeyler;benim sıkıntı da aynı başladı10 gün sonra hiç açılmadı servis çağırdım 50 tl servis ücreti verdim anakart yanmış 700 tutar dediler çok pahalı geldi yaptırmadım eğer piyangodan para bulursam belki yaptırmayı düşünüyorum!
Philips tv aldım cok pişmanım kanal kurulumu berbat nerdeyse eskiyi getir deseler hemen götürüp yerine baska marka tv alacam
Arkadaşlar, en objektif yorumu yapayım. Olumlu yönleri görüntü kalitesi çom iyi, sağlamlık açısından da güven veriyor ama gel gör ki kanal geçişleri rezalet, yeni kanal eklemek istersen özel eğitim alman gerekecek. Sıfırdan kanal ekleyeyim dersen gözünü açtığında kendini Bakırköy de bulabilirsin. Almaya niyeti olan var ise de sölim. Kardeşim git tüplü tv al en azından tek derdin tüp bitmesi olur. Saygılarımla…
Bu işlem bir kaç dakika sürebilir diyor..o dakika saat yada gün olarak değişmesi gerekli tam bir rezalet servis hiç ilgilenmedi bile alacak arkadaşlar kesinlikle uzak durun
Tek kelime ile “soygun” diyorum
muhteşem ötesi berbat”””
Ben samsung almıştım. ses te bi problem oldu hiç itiraz etmeden servis geldi aldı götürdü. iadesini ardından gezerken görüntü kalitesine kandık bunu aldık.. görüntü harici herşey tam bir sıkıntı..
uydu kurlumu yapamıyorum turksatı bulamıyor her yolu denedim