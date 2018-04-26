Philips TV 2018’de Yüzde Elli Büyüme Hedefliyor!

Philips TV; 2018’de Türkiye’de pazar payında yüzde 50 büyüme hedeflediğini açıkladı.

Philips TV’nin Antalya’da düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısınaPhilips TV Türkiye Ofisi ve tüm saha satış ekibinin yanı sıra, distribütörler de katıldı. Geliştirilen teknolojisi ve tasarımın esas alınarak oluşturulduğu yeni modellerin tanıtımı, eğitimler ve iş ortaklarıyla gerçekleştirilen söyleşilerle geçen kick-off toplantısında; Philips TV’nin 2018 hedefinin yüzde 50 oranında büyüme olduğu açıklandı.

“Philips TV olarak 2018’de ürünlerimizin büyük bir kısmını yerli üretime geçirmeye odaklandık”

Philips TV Türkiye Genel Müdürü Ünal Masalcı, kick-off toplantısında mevcut satışları artırmak için ülke ekonomisine katkıda bulunacak farklı yöntemler geliştirdiklerine değindi. Masalcı, yüzde 50 büyüme hedefine dikkat çeken konuşmasında “Philips TV olarak 2017’yi büyüyerek kapattık. Şimdi, 2018’de gelişen teknolojisi ve tasarımın esas alınarak oluşturulduğu yeni modellerimizle Pazar payını artırarak yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. Bunu yaparken de ülkemizin yararını esas alarak üretimin büyük bir kısmını yerli üretime kaydırmaya odaklandık” dedi. 2018 yılında gelişmelerin devam edeceğini ifade eden Philips TV Türkiye Genel Müdürü, “Bir sonraki hedefimiz ülkemizde üretilen ürünlerde ihracat adımı olacak. Bunun için çok çalışıyoruz” diye konuştu.

TP Vision hakkında:

TP Vision, Philips TV’nin seçkin marka lisans sahibidir, görsel ve dijital eğlence dünyasında önemli bir TV üreticisidir. TP Vision, Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Asya Pasifik’teki bazı ülkelerde Philips markalı TV’leri geliştirmeye, üretmeye ve pazarlamaya odaklanmıştır. Tasarımdaki uzmanlığımızı ve yenilikçi Philips TV mirasını, TPV teknolojisinin operasyonel kusursuzluğu, esnekliği ve hızıyla birleştirerek bunu gerçekleştiriyoruz. Bir araya gelen bu güçlü yönlerle pazara yüksek kaliteli TV’ler sunuyoruz: sofistike stiliyle akıllı ve kolay kullanım, yeni malzemeler ve ince tasarım. Tüketiciler için üstün TV deneyimi sunan ürünler yaratmayı hedefliyoruz. Philips TV’lerle birlikte TP Vision, eğlence sektöründe küresel ölçekte lider konumdadır. TP Vision, yukarıda belirtilen ülkelerde Philips TV’nin seçkin marka lisans sahibidir. TV şirketi, , dünyanın lider monitör ve LCD TV üreticisi, Çin’de Philips marka TV’ler satan ve pazarlayan TPV’ye yüzde 100 aittir. TPV Grubu yıllar içindeki büyümesini ölçek ekonomisini ve AR-GE, üretim, lojistik verimlilik ve kalitesindeki temel yeterliliklerini güçlendirerek sürdürmektedir. TP Vision, dünya çapında çeşitli ülkelerde yaklaşık 2000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

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