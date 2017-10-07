Pirelli Project CARS 2 için Teknik Destek Sundu

Pirelli World Challenge Serisi ve Pirelli’nin motor sporları teknolojisi, Project CARS 2 oyun platformunda yerini aldı.

Slightly Mad Studios tarafından yapılan açıklamada Pirelli’nin teknik, tanıtım ve pazarlama işbirliği için Project CARS platformuna katıldığı duyuruldu. İşbirliği kapsamında Pirelli’nin motor sporları ve lastik teknolojisiyle birlikte Kuzey Amerika’nın GT-üretim premier serisi olan Pirelli World Challenge da Project CARS 2’de yer alacak.

Project CARS 2’nin 22 Eylül 2017 tarihinde yapılan lansmanında Kuzey ABD’nin en iyi GT arabalarının şampiyonasında oyuna dahil olacak.

Pirelli lastiklerinin kullanıldığı Pirelli World Challenge, Kuzey Amerika’nın premier seri üretim GT arabaların yarıştığı seri olup Project CARS 2’de de yer alan Long Beach, Circuit Of The Americas, Road America ve Mazda Raceway Laguna Seca gibi pistlerde düzenleniyor. GT3 arabaların gerçek donanımlarının yer alacağı oyunda kariyer modunda deneyimini yapabileceksiniz.

2017 Yılında En iyi Simülasyon Oyunu Ödülü

Gamescom’un düzenliği yarışmada en iyi simülasyon oyunu ödülünü alan Project Cars oyununda 180’den fazla araç yer alacak.

Pirelli World Challenge Başkanı ve CEO’su Greg Gill; “Pirelli World Challenge takipçilerimizin favori arabalarını ve pistlerini tam anlamıyla deneyimleme olanağı bulması, hem takipçilerin, hem yarış serisinin merakla bekleyebileceği yeni girişimlere yol açacak. PWC arabalarımızın da aksiyonun parçası olacağı Project CARS2 oyununun tanıtımı için heyecanlıyız.” dedi.

Pirelli Otomobil Yarışları Başkanı Mario Isola ise; “Slightly Mad Studios ile çalışmak ve süreçlerinin pek çok açıdan bizimkinin yansıması olduğunu görmek bizim için çok ilginç bir deneyimdi. Teknik ve sportif çözümlerimizi Project CARS 2’ye katmak benzersiz bir zorluk sunarken oyundaki lastiklerimizin gerçek dünyadaki lastiklerin simülasyonu olmasını sağlamak, teknik işbirliğimizin ana unsurlarından birini oluşturdu. Project CARS 2 pilotlarının, Pirelli’nin otomobil sporları mirasının temelindeki teknolojiyi hissettiğini bilmek bizim için önemli” dedi.