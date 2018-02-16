Piyango Kazanan Evsiz Adamın Şimdi Evi Var (Magic of Rahat)

2014 yılında izleyeni göz yaşlarına boğan bir video Yotube üzerinde viral olmuştu. Evsiz bir adama piyango biletinden 1000$ ikramiye çıkıyor ve evsiz adam ikramiyenin yarısını bileti kendisine verenle paylaşıyordu.

Tabi ki videonun bilet kısmı bir düzmeceydi. Çünkü videoyu yayınlayan kanal şaka kanalı. Fakat paranın evsiz adama verilmesi ise tamemen gerçekti.

Video da Yotuber Rahat, önceden bayi ile anlaşarak göstermelik bir bileti evsiz adama veriyor ve içinde ne okramiye var bilmiyorum ama sana vermek istiyorum diyor.

Olaylar böyle başlıyor.

İsterseniz evsiz adamın piyango kazandığı videoyu izleyelim.

Gözleriniz dolu değil mi?

İşte bu videodaki Eric isimli evsiz adama aynı Youtuber 4 yıl aradan sonra şimdi bir ev verdi. Güzel ve şirin bir evi baştan sonra donatarak ve ekstaradan ödül çekleriyle evsiz adama teslim etti.

40 bin dolara mal olan bu işlemler, evsiz adamın bir yıl boyunca hayatını kurabilmesi için yeterli gözüküyor.

Dünya düz mü yuvarlak mı tartışması devam ederken, dünyanın halen dönebilmesinin sebebini bilmek güzel.

Biraz da eğlence diyerek yazımızı sonlandıralım

İyi seyirler.