PlayStation 4 Plus Temmuz 2018 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

PLAYSTATION 4 PLUS’IN TEMMUZ OYUNLARI BELLİ OLDU

PlayStation Plus üyelerinin Temmuz ayında ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekleri oyunlar belli oldu.

İstanbul, TÜRKİYE – 27 Haziran 2018 – Sony Interactive Entertainment (SIE), üyelerine PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar ve daha birçok ayrıcalıklı hizmet sunan PlayStation®Plus servisinin Temmuz ayı oyunlarını duyurdu. PlayStation®Plus üyeliği bulunan PS4 sahipleri, 3 Temmuz’dan itibaren Heavy Rain ve Absolver oyunlarını hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekler.

Heavy Rain (PlayStation 4)

Detroit: Become Human’ın yapımcısı Quantic Dream’in birden çok BAFTA ödülü kazanan psikolojik gerilim oyunu Heavy Rain, bu ay PlayStation®Plus üyeleriyle buluşuyor. Dört yabancıyı kontrol ederek gizemin çözülmeye çalışıldığı oyunun tüm akışı oyuncunun elinde. Oyun boyunca hızlı düşünmeniz, hızlı karar vermeniz ve tüm seçimleri dikkatli yapmanız gerekiyor çünkü hikayenin gidişatını değiştirerek kimin yaşayacağına karar vermiş oluyorsunuz. Ya da kimin öleceğine…

Absolver (PlayStation 4)

Absolver, oyuncuların maske ardına saklanan karakterleri yönettiği bir çevrimiçi multiplayer dövüş oyunu. Absolver’da karakterinizle diğer oyunculara karşı yarışabilir, bu müsabakalardan topladığınız puanlar ile karakterinizin silah, zırh ve yeni dövüş stilleri gibi özelliklerini açabilirsiniz. Absolver’da başka oyuncularla teke tek dövüşler ya da üçerli takımlarla dövüşler yapabilmek mümkün.

Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın

PlayStation Plus Temmuz ayı oyunları olan Heavy Rain ve Absolver’ı 3 Temmuz 2018 tarihinden itibaren kütüphanenize ekleyebilir, üyeliğiniz süresince oynayabilirsiniz. Henüz eklemediyseniz Haziran ayı bedava oyunları olan XCOM 2 ve Trials Fusion’ı 3 Temmuz’a kadar kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

PlayStation Plus Hakkında

Dünya çapında 31,5 milyondan fazla kullanıcı sayısına* ulaşan PlayStation Plus (PS Plus), Sony Interactive Entertainment’ın (SIE) sunduğu ücretli üyelik servisidir. PS Plus üyeliği bulunan oyuncular, PS4’te milyonlarla oyuncu ile çevrimiçi multiplayer oyunlar oynayabilir, her ay PlayStation’ın sunduğu 2 bedava oyuna sahip olabilir, sadece PS Plus üyelerine özel indirimlerden ve avantajlardan yararlanabilir ve kendilerine sağlanan 10 GB bulut depolama alanına oyun kayıtları yapabilirler.

PS Plus servisi için 1 aylık, 3 aylık ve 12 aylık üyelik seçenekleri bulunur. PS4 sahipleri ayrıca, PS Plus’ın 14 günlük ücretsiz deneme sürümü ile tam üyeliğin tüm avantajlarından yararlanabilirler.