En yaygın PlayStation 4 sorunları ve çözümleri

PS4 ile ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? En yaygın sorunlara çözümlerimizi inceleyin

PlayStation 4 dikkat çekici bir oyun konsoludur. Ancak tüm oyun konsolları gibi ara sıra yaşanan sorunları artık normal karşılıyoruz. Sony, 2013'teki ilk lansmanından bu yana, çeşitli PS4 güncellemeleriyle konsolun aralıklı sorunlarını çözmeye çalıştı.

Sony, 2016 yılında PS4'ün iki farklı sürümünü daha yayınladı. Aynı adı taşıyan daha ince bir model ve 4K uyumlu PlayStation 4 Pro. İkisi de öncekilerden daha iyi performans sağlayan ve konsolun devam eden donanım sorunlarından bazılarının düzeltilmiş versiyonu oldu.

PS4 PRO bile kullansanız hala bazı hatalar alabilirsiniz. İşte rehberimiz PS4 ailesi sistemiyle ilgili sık karşılaşılan sorunları kapsar ve sizi en kısa sürede oyuna geri döndürmek için olası çözümler sunar.

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Sony Playstation resmi servis telefonu: 0212 391 0401

Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma 09:00 – 17:30

Sorunuza bağlı olarak size PSN hesap ayrıntılarınızı veya konsolunuzun seri numarasını soracaktır. SONY'yi aradığınızda lütfen bu bilgileri hazır bulundurun.

Ayrıca PS4 Konsol tamiri konusunda özel servislerinde yardımcı olabileceğini unutmayın.

PS4 Sorunları ve çözümleri

PROBLEM: YANIP SÖNEN MAVİ GÖSTERGE IŞIĞI

"Ölümün mavi çizgisi" gibi dramatik isimler alan bu hata canınızı sıkabilir. Xbox 360'ın “Red Ring of Death” yani "ölümün kırmızı yüzüğü" isminden geldiği aşikar. Yanıp sönen mavi çizgi konsolunuzun artık işlevsel olmadığının habercisi. XBOX 360'ta olduğu gibi cihazın öldüğü anlamına gelmez.

Cihaz kapanırken video çıkışının başarısız olduğunu gösteriyor. Bu durumda konsol TV'ye asla sinyal göndermez. Aslında cihazı kapatır ve çalışmasını önler. Sony, sorunun yalıtılmış bir olay olduğuna inanıyordu, ancak bir dizi olası düzeltmeyi vurgulayan bir sorun giderme kılavuzu da yayınladı . Sorun lansman sırasında daha yaygın olmasına rağmen, hala kullanıcıların küçük bir kısmı için ortaya çıkıyor ve konsolunuz 2013'ün sonları ile 2014'ün başları arasında üretildiyse bir sorun olma ihtimali daha yüksek.

Potansiyel çözümler

Sony yukarıda belirtilen sorun giderme kılavuzunda belirtildiği gibi, yanıp sönen mavi ışık, bazı donanım veya yazılım sorunlarının göstergesi olabilir. Bununla birlikte, deneyebileceğiniz bir dizi potansiyel çözüm var.

TV'nizin donanım yazılımını güncelleyin: Bir kaç kullanıcı, televizyonun donanım yazılımını güncellemenin ses-video sinyali eksikliğini giderdiğini belirtti. Özellikle İnternet bağlantısı olan daha yeni bir televizyonunuz varsa, televizyonun kullanım kılavuzuna bakın ve ürün bilgisini güncelleyin. Bunu yapmak, HDMI ayarlarını değiştirebilir ve cihazın uyumluluğunu düzeltebilir.

HDMI bağlantı noktalarını kontrol edin: HDMI kablonuzla birlikte gelen anormal bozukluklar veya hasarlar için TV'nizdeki HDMI bağlantı noktasına ve PS4'ünüze bakın. Mümkünse, alternatif HDMI kabloları test etmeyi deneyin.

Güç kaynağını kontrol edin: PS4'ün önündeki güç düğmesine en az yedi saniye süreyle veya sistem iki kez bip sesi çıkana ve kapanana kadar dokunun. Ardından, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve belirgin bir hasar ya da anormallik olup olmadığını görmek için konektörünü ve güç kablosunu kontrol edin.

Sabit sürücüyü kontrol edin: PS4'ün kapalı olduğundan emin olun, ardından HDD bölmesi kapağını dışarıya kaydırmadan önce AC güç kablosunu ve diğer bağlı kabloları çıkarın. Çıkarıldıktan sonra, sabit sürücüyü olası hasarlara karşı kontrol edin ve HDD yuvasına uygun şekilde oturduğundan emin olun.

Denetleyici sıfırlama: Her şeyin doğru bağlandığından emin olun. Sistem ışığı turuncu olana kadar denetleyicinizdeki PS düğmesini basılı tutun. Ardından, ışık beyaza dönene kadar PS düğmesini tekrar basılı tutun. Bu yöntemi test ettik ve PS4'ünüzün doğru şekilde başlatılmasını sağlayabilir.

PROBLEM: YANIP SÖNEN KIRMIZI GÖSTERGE IŞIĞI

Bu sorun bir önceki hata kadar ciddi fakat bir o kadar yaygın değildir. Bu hatada LED gösterge ışığı tekrar tekrar kırmızı yanıp sönecek, ardından sistem üç farklı bip sesi çıkardıktan sonra kapanacaktır. Sorun, PS4 kullanım kılavuzunda belirtildiği ve muhtemelen fan arızasının bir sonucu olarak Sony tarafından onaylandığı gibi aşırı ısınma sorunlarına bağlıdır. Ancak bazı kullanıcılar, konsolu ilk kez açtıktan birkaç dakika sonra sorunu bildirmiştir. Neyse ki sık görülen bir problem değil. Yeni cihaz bu sorunu veriyorsa iade etmeyi deneyin.

Potansiyel çözümler

Biraz dinlenin: PS4'ünüzün önündeki güç düğmesine en az yedi saniye boyunca veya sistem bip sesi çıkana ve kapanana kadar dokunun. Ardından, güç kaynağını kesin ve konsolun uzun bir süre boyunca dinlenmesini sağlayın veya tekrar açmadan önce yeterince soğuyana kadar bekleyin.

Geniş alan sağlayın: PS4'ünüzü yeterince havalandırılan bir alana yerleştirin, mümkün olduğunca halı ve benzeri hizmetlerden kaçınmak için yeterli nefes alan olmalıdır. Ek olarak, bazı kullanıcılar konsolu dikey olarak yerleştirmenin aşırı ısınmayı azaltmaya yardımcı olduğunu bildirdi.

PROBLEM: HASARLI HDMI BAĞLANTI NOKTASI VE HATALI HDMI KABLOLARI

PS4'e özgü veya yaygın olmayabilir, ancak bazı kullanıcılar PS4 ünitelerinde hasar görmüş bir HDMI bağlantı noktasından kaynaklanan sorunları bildirmişlerdir. Televizyonda ses veya video çıkışı olmamasına neden olan problem, genellikle konsolun yerleşik HDMI portu içindeki bükülmüş bir metal parçasından kaynaklanan bir bağlantı engelinden kaynaklanır. Eğilmiş bileşenin nedeninin bilinmemesine rağmen, bükülmüş parça artık HDMI kablosuyla düzgün bir şekilde bağlanamadığından, bağlantı noktasını etkin bir şekilde uyumsuz kılar. Ek olarak, bir nedenden ötürü işe yaramayan hatalı HDMI kabloları bildirilmiştir.

Konsolun piyasaya sürülmesinden sonraki PS4 gönderilerinde bu sorun çözülmüş olsa da, önceden sahip olunan bir birim satın alırsanız veya HDMI sorunları yaşıyorsanız, aşağıdaki olası cevapları aramak isteyebilirsiniz.

Potansiyel çözümler

HDMI bağlantı noktalarını kontrol edin: HDMI kablonuzla birlikte gelen anormal bozukluklar veya hasarlar için TV'nizdeki HDMI bağlantı noktasına ve PS4'ünüze bakın. Mümkünse, alternatif HDMI kabloları test etmeyi deneyin.

Metalin arkasını bükün: Konsolun HDMI portunda yukarı doğru bükülmüş bir metal parçasını açıkça görebiliyorsanız, bir pim veya küçük bir alet kullanarak hasarlı parçayı aşağı doğru bükün. Ayrıca, portun dişleri çıkarmadığından veya HDMI kablosunda herhangi bir ek hasara yol açmadığından emin olun. Eğer sorun buysa, konsol çalışmaya başlasa bile, Sony ile temasa geçip değiştirme talebinde bulunmak isteyebilirsiniz.

Farklı bir HDMI kablosu kullanın: Sony'den hatalı bir HDMI kablosu alacak kadar talihsizseniz, başka bir HDMI kablosu kullanın veya yeni bir tane satın alın.

PROBLEM: AŞINMIŞ PS4 KOL ANALOG TOPUZU

DualShock PS 4 kumanda cihazı hakkında pek çok şeyden hoşlanıyoruz, ancak analog çubukları üzerindeki yumuşak kauçuk dolgu, PES gibi hızlı hareket gerektiren bir oyun oynarken oldukça kolay aşınabilir ve yırtılabilir. Bu gibi durumlar için PS4 Kol analog topuzları satılmaktadır. 2 tanesi 10 TL gibi bir fiyattan bu kauçuk topuzlarla kolları yenileyebilirsiniz. Bu topuzlar aynı zamanda PS3 kolları içinde uygundur.

PROBLEM: DEPOLAMA ALANI AZALIYOR

İnce model ve daha güçlü PlayStation 4 Pro dahil en yeni PlayStation 4 sistemleri, 1 TB'a kadar dahili depolamayı artırdı. Fakat birkaç A kalite oyun için çok fazla alan gerekiyor. Bir şeyleri silmek zorunda kalmak istemiyorsanız diskinizi kolayca yükseltebilirsiniz. Bununla ilgili bir yazımız hazırlanmaktadır.

Harici disk: Konsolunuza bir USB harici sabit sürücü bağlayın. PS4 herhangi bir USB 3.0 uyumlu sabit sürücü ile çalışır. PS4'ün USB bağlantı noktalarından birine takın ve Genişletilmiş depolama alanı olarak biçimlendir seçeneğini seçin.

PROBLEM: PLAYSTATION NETWORK BAĞLANTI SORUNLARI

Ağa bağlanma sorunları, PS4 ile en sık görülen şikayettir ve genellikle kendilerini NW-31201-7 ve WV-33899-2 hataları olarak gösterir. PSN çok fazla devre dışı kalıyor ama en azından uzun süreler kapalı kalmıyor. Tipik olarak, ağ hataları ve servis bakımı (hata kodu CE-33991-5) gibi durumlarda beklemeniz gerekebilir. Bununla birlikte, bakım periyotları dışında, tekrar çevrimiçi olmak için kolayca uygulayabileceğiniz birkaç yöntem vardır.

Potansiyel çözümler

DNS ayarlarını değiştirme: Diğer tüm cihazlarınız ev ağınızda çalışıyorsa, ancak PS4'ünüze hala bağlanamıyorsanız, DNS ayarlarınızı değiştirmeyi deneyebilirsiniz. İlk önce, Ağ Ayarları'na gidin ve kullandığınız bağlantı türü için Özel'i seçin; Wi-Fi veya kabloludur. Ağınızı seçin, otomatik IP adresi ayarını seçin ve DHCP Ana Bilgisayar Adı için “kullanmayın” ı seçin. İki farklı DNS ayarlı bir bilgi istemi görünmelidir. Daha sonra, birincil DNS'i “8.8.8.8” ve ikincil DNS'yi “8.8.4.4” olarak ayarlayın. Konsol tekrar çevrimiçi olmanızı sağlamalıdır.

Çıkarın ve yeniden takın: PS4'ünüzü kapatın ve güç kaynağından çıkarın. Ardından, modeminizi ve yönlendiricinizi çıkarın. Birkaç dakika bekleyin ve modemi ve yönlendiriciyi tekrar güç kaynağına bağlayın. Her ikisi de tamamen açıldıktan ve tekrar çevrimiçi olduktan sonra, PS4'ünüzü tekrar güç kaynağına takın ve açın. Bu, hem PS4'ünüzü hem de ev ağınızı tamamen sıfırlar ve PS4'ünüzü tekrar çevrimiçi duruma getirebilir.

Ağınızı yeniden öğrenin: Teknoloji bazen komik olur ve PS4'ünüzü çevrimiçi hale getirmenin bir yolu da, tekrar ev ağınıza nasıl bağlanacağınızı öğretmektir. PS4'ünüze ağınızı unutmasını söyleyin ve ardından konsolunuzu yeniden bağlamak için gerekli adımları izleyin. Bu adımları yaparken aslında PSN sorunun da kendiliğinden çözülmesine denk gelmesi olasıdır.

PROBLEM: DİSK OTOMATİK OLARAK ÇIKARILIYOR VEYA HİÇ ÇIKMIYOR

Arızalı optik sürücülerle ilgili kullanıcı raporları PS4'ün piyasaya sürülmesinden bu yana bildirilen bir durum. Bazı raporlarda disklerin konsol tarafından çıkarılmaya çalıştığını ama çıkaramadığını bildiriyor.

Bu sorun, çoğunlukla dokunmatik kapasitif güç ve çıkarma düğmelerine sahip olan PS4 modellerinin başında geliyor. Bu modellerde çıkarma düğmesine dokunduğunuzda, bir lastik parçası diskin çıkarılmasına yardımcı olur. Buradaki sorun, aşırı ısınmanın kauçuğun şişmesine ve disklerin rasgele fırlamasına neden olabileceğidir. Sony, dokunmatik sensörleri mekanik düğmelerle değiştirerek daha sonraki modellerde bu donanım sorununu çözdü, ancak orijinal modelde olanlar için otomatik çıkarma riski de devam ediyor.

Konsolu dikey olarak yerleştirin: Çoğu kullanıcı konsolu dikey olarak çalıştırıldığında sorunun çözüldüğü söylüyor. Bu durumda, konsol için bir stand satın alın ve konsolu dikey olarak yerleştirmeyi deneyin. Sorun devam ederse, bir donanım sorunu olabilir ve değiştirilmesi gerekir.

Diski kendiniz çıkartın: Konsolunuz bir diski çıkaramıyorsa, PS4'ün önündeki güç düğmesine en az yedi saniye boyunca veya sistem bip sesi çıkana kadar dokunun. Ardından, AC güç kablosunu ve diğer bağlı kabloların bağlantısını kesin ve PlayStation sitesinde belirtilen çıkarma öğreticisini izlemeden önce konsolun ön panelini kaydırarak çıkarın.

Sıkışan diski çıkarma adımlarını izlemek için tıklayın.

Güç döngüsü: Konsolunuzu kapatın, tüm kabloları çıkarın ve güç düğmesini 30 saniye basılı tutun. Ardından, tüm kabloları tekrar takmadan ve sisteminizi açmadan önce en az iki dakika bekletin.

PROBLEM: DİSK OKUMA VE UYGULAMA HATALARI

Genellikle CE-35486-6 hata kodu olarak kendini gösteren disk okuma sorunları, diskinizin zarar görebileceği anlamına gelir. İndirilen oyunlarda da benzer bir sorun ortaya çıkabilir (hata CE-34878-0), bu durumda da problemi potansiyel olarak çözmek için benzer adımlar atılabilir. Sorun, yakın zamanda satın aldığınız fiziksel bir oyunda ortaya çıkıyorsa, disk bozuk olabilir ve onu değiştirmeyi veya iade etmeyi deneyebilirsiniz.

Güç döngüsü: Yukarıda belirtilen otomatik çıkarma hatası gibi, basit bir güç döngüsü de bazen disk okuma hatalarını çözebilir. Konsolunuzu kapatın, tüm kabloları çıkarın ve güç düğmesini 30 saniye basılı tutun. Ardından, tüm kabloları tekrar takmadan ve sisteminizi açmadan önce en az iki dakika bekletin.

Yeniden Yükle: CD oyunlar bile konsolunuza yüklenmiştir. Oyunu çıkart ve ekran simgesine git. Kumandanızdaki Seçenekler düğmesine basın ve oyunu sabit sürücünüzden silin. Diski takın; kurulum işlemi, konsolunuzun diski tanıdığını belirten otomatik olarak başlamalıdır. Çalışan sorunları olan dijital oyunlar için, uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemek de sorunu çözebilir.

Veritabanını yeniden oluşturun: Söz konusu diski çıkarın ve iki bip sesi duyana kadar güç düğmesini basılı tutarak konsolunuzu kapatın. Ardından, güç düğmesini yaklaşık beş saniye basılı tutun; bu, konsolunuzu güvenli modda başlatmalıdır. Şimdi, PS4 denetleyicinizi USB üzerinden konsolunuza takın ve yeniden yapılandırma veritabanını seçin. Bu sadece birkaç dakika sürebilir, ancak birkaç saat kadar sürebilir.

En son güncellemeleri yükle: Herhangi bir sistem veya uygulama güncellemesini kontrol edin. Varsa, güncellemeleri yükleyin ve konsolunuzu yeniden başlatın.

Sistemi başa alın: Bazen yeni bir başlangıç, diskleri ve uygulamaları sürekli okumayan bir konsola yardımcı olabilir. İlk önce, kaydedilmiş verilerinizin tümünü bir USB sürücüsüne veya buluta yedeklediğinizden emin olun. Ardından ayarlara gidin ve yeniden kurun. Sisteminiz ilk kurulumuna dönecek ve tüm uygulamalarınızı yeniden yüklemeniz gerekecek.

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