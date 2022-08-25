PlayStation 5 fiyatlarına zam geldi

Sony, yüksek küresel enflasyon oranları ve olumsuz döviz trendleri gibi zorlu ekonomik koşulları gerekçe göstererek tüm dünyada PlayStation 5’in fiyatını yükseltti.

Sony bir blog gönderisinde, Avrupa, İngiltere, Çin, Avustralya, Meksika ve Kanada’da satılan PlayStation 5’lerde 30 ila 100 dolar arası zam yapıldığını açıkladı. Karar alınır alınmaz zam hemen uygulanmaya başladı. Ayrıca Japon teknoloji devi 15 Eylül’de Japonya için yeni bir fiyat listesi yayınlayacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada “Mevcut küresel ekonomik ortam göz önüne alındığında bu fiyat artışı bir zorunluluk olsa da, en büyük önceliğimiz PS5 arz durumunu iyileştirmek. Böylece mümkün olduğunca çok sayıda oyuncu PS5’in sunduğu her şeyi ve gelecekte olacakları deneyimleyebilir” ifadelerine yer verdi.

Zam sonra PS5’in Avrupa’da satış fiyatı şu şekilde oldu:

Ultra HD Blu-ray disk sürücülü PS5 – 549,99 euro (önceden 499 euro)

PS5 Digital Edition – 449,99 euro (önceden 399 euro)

Zam kararı rakipleri Nintendo ve Microsoft da dahil olmak üzere birçok oyun devinin satışlarda yavaşlama gördüğü bir zamanda geldi.

Microsoft ve Nintendo, henüz oyun konsollarının fiyatlarını artırmadı.

PlayStation 5 ülkemizde 16 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Yapılan zammın Türkiye’ye nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor