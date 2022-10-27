PlayStation Kasım ayı ücretsiz oyunları açıklandı

PlayStation Plus Kasım ayına özel ücretsiz vereceği üç oyunu duyurdu. Sony’nin PlayStation sahiplerine belli ücret karşılığında PlayStation Plus üyeliği sonucunda verdiği ücretsiz oyunlar açıklandı.

Bu ay verilecek ücretsiz oyunlar Harry Potter ve Nioh severleri mutlu edecek.

İşte oyun severlerin Kasım ayında ücretsiz oynayacakları üç oyunun listesi

Nioh 2 / Nioh 2 Remastered (PS5, PS4)

Heavenly Bodies (PS5, PS4)

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

PlayStation Plus üyeleri Kasım ayının ilk günü oyunlara ücretsiz bir şekilde erişebilecekler. Ayrıca PlayStation Plus aboneliğiniz devam ettiği sürece ve 5 Aralık’a kadar oyunları hesabına eklerseniz üyeliğiniz devam ettiği sürece oyunlara ücretsiz ulaşabilirsiniz.