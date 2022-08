PlayStation oyunları akıllı telefonlara geliyor

Sony, Savage Game Studios’u satın alarak şirketi PlayStation Studios‘a kattı. Sony bu satın alımın ardından akıllı telefon oyunları üzerinde de çalışacak. Sony’nin oyun stüdyosu için ödeyeceği tutar henüz açıklanmadı.

PlayStation Studios CEO’su Hermen Hulst, şirketin Savage Game Studios’u satın almak için ‘kesin bir anlaşmaya’ ulaştığını söyledi. Stüdyo, PlayStation Studios’un konsol bölümünden bağımsız olarak çalışacak. Yeni departman yeni ve mevcut PlayStation fikri mülkiyetlerine dayalı “mobil deneyimlere” odaklanacak.

Hulst, stüdyonun şu anda akıllı telefonlar için bir canlı hizmet aksiyon oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı. Savage CEO’su Mikhail Katkoff ise oyunun hala erken geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Sony, geliştirilme aşamasında olan oyun hakkında başka bir detay vermedi.

Savage Game Studios, 2020 yılında kuruldu ve esas olarak akıllı telefonlar için oyun yapmaya odaklandı. Şirket, Rovio, Zynga, Wargaming ve Insomniac gibi stüdyolarda deneyim sahibi olan Mikhail Katkoff, Nadjim Adjir ve Michael McManus tarafından yönetilmekteydi.

Sony’ye göre akıllı telefon oyunları, şirketin üzerinde çalıştığı PlayStation ve PC oyunlarını tamamlayacak. Hulst ayrıca belirli PlayStation oyunlarının PC’ye getirilmeye devam edileceğini de söyledi. Sony Spider-Man, God of War, Horizon: Zero Dawn, Days Gone ve Death Stranding gibi popüler PlayStation oyunlarını PC için yayınladı.

Şirket, bu yılın başlarında yaptığı açıklamda 2025 yılına kadar “tüm birinci taraf PlayStation oyunlarının yarısının” akıllı telefonlar veya PC’ye uyarlanacağını söylemişti.