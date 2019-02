PlayStation Plus Mart 2019 PS4 Oyunları

PS3 ve PS Vita oyunları olmayan ilk ay.

Sony, Mart ayında The Witness, Call of Duty: Modern Warfare Remastered oyunlarının ücretsiz olarak Plus abonelerine verileceğini açıkladı.

2010 yazından bu yana Plus abonelerine ücretsiz oyun sunuyor. Bu ayı farklı kılan şey ise ilk defa PS3 ve Vita oyunları verilmeyecek. Sony toprak atmayı bıraktı, tabuta son çivileri de çakmaya başladı.

Bu noktaya kadar, Sony tipik olarak her ay altı ücretsiz oyun teklif etti. Her platforma 2 oyun verdi. Sony oyun kaybını telafi etmek için bulut sunucu 10GB limitini 100GB'a çıkarıyor.

PS4 Plus Oyunları

The Witness

Call of Duty: Modern Warfare Remastered