PlayStation Yarıyıl İndirimleri Başladı

PLAYSTATION’DAN YARIYIL TATİLİNE ÖZEL KAMPANYA

Yarıyıl tatili döneminde birçok konsol paketi, aksesuar ve oyun indirimli fiyatıyla satışa çıkıyor.

21 Ocak 2019 – Sony Eurasia, yarıyıl tatiline özel olarak seçili konsol ve aksesuarları ile oyunlarda indirim kampanyası başlattı. İndirim dönemi boyunca PlayStation®4 Pro, birbirinden güzel oyunlara sahip PlayStation®4 1 TB paketleri ve PlayStation®VR seti indirimli fiyatlarıyla satışta olacak.

18 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yarıyıl tatili kampanyası süresince PlayStation 4 Pro 3199 TL’den satılacak. Oyunlu ya da ikinci DualShock®4’e sahip 1 TB PlayStation®4 paketleri de 2499 TL fiyat etiketiyle sömestr indirimi boyunca satışta olacak. İçerisinde PlayStation®VR, PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarını barındıran PlayStation®VR paketi ise kampanya süresince 2699 TL’den 1799 TL*’ye iniyor.

Yarıyıl tatili kampanyası kapsamında, aynı tarihlerde, oyunlar da indirime giriyor. Geçtiğimiz günlerde tüm dünyada 9 milyondan fazla sattığı açıklanan Marvel’s Spider-Man oyunu 249 TL indirimli fiyat etiketiyle satışta olacak. Birçok mecra tarafından yılın oyunu olarak seçilen God of War 199 TL’ye, 2018’in en başarılı macera oyunlarından biri olarak gösterilen Detroit: Become Human ise 139 TL’ye satılacak.

Sony Eurasia’nın dağıtımını yaptığı Take-Two oyunları NBA 2K19, WWE 2K19, NBA 2K Playgrounds 2, Carnival Games ve GTA V ise 14 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında indirimli fiyatlarla satılacak. Square Enix’in son oyunu Just Cause 4 ise 18 Ocak ile 4 Şubat tarihleri indirimli tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

Yarıyıl kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan konsol ve aksesuarlar:

PS4 Pro 3.199 TL*

PS4 1 TB + ikinci DualShock®4 2.499 TL*

PS4 1 TB + Red Dead Redemption 2 2.499 TL*

PS4 1 TB + FIFA 19 2.499 TL*

PS4 1 TB + Call of Duty: Black Ops 4 2.499 TL*

PS VR + PS VR Worlds + PS Camera 1.799 TL*

DualShock®4 (siyah renk) 329 TL*

Yarıyıl kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan oyunlar:

Marvel’s Spider-Man 249 TL*

God of War 199 TL*

Detroit: Become Human 139 TL*

Just Cause 4 299 TL*

NBA 2K19 249 TL**

WWE 2K19 219 TL**

GTA V 159 TL**

NBA 2K Playgrounds 2 159 TL**

Carnival Games 139 TL**

*Tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır.

**Take-Two oyunlarının indirim tarihleri 14 Ocak – 21 Mart arasındadır.