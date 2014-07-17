Polypad Tablet Ekran Dokunmatik ve Servis Ücretleri Onarım Ücretleri
Polypad Ekran Değişim Ücretleri
Fiyatlar güncel olmayabilir. Konunun sonundaki telefondan bilgi alınız.
|Ürün Modeli
|LCD Ekran
|Dokunmatik
|LCD + Dokunmatik
|Arka Kasa
|Anakart
|Pil
|Poly Pad 9716 HD
|230 TL
|100 TL
|315 TL
|75 TL
|255 TL
|49 TL
|Poly Pad 9708 HD
|230 TL
|100 TL
|315 TL
|75 TL
|255 TL
|49 TL
|Poly Pad 7208 HD
|75 TL
|50 TL
|100 TL
|50 TL
|29 TL
|Poly Pad 7200 HD
|75 TL
|50 TL
|100 TL
|50 TL
|29 TL
|Poly Pad 528 HD
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|30 TL
|85 TL
|29 TL
|Poly Pad C508
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|30 TL
|85 TL
|29 TL
|Poly Pad C504
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|30 TL
|85 TL
|29 TL
|Poly Pad C518
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|30 TL
|85 TL
|29 TL
|Poly Pad T7
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|30 TL
|85 TL
|29 TL
|Poly Pad 8208 HD-Black
|110 TL
|80 TL
|160 TL
|50 TL
|120 TL
|39 TL
|Poly Pad 8208 HD-White
|110 TL
|80 TL
|160 TL
|50 TL
|120 TL
|39 TL
|Poly Pad 8216 HD-Black
|110 TL
|80 TL
|160 TL
|50 TL
|120 TL
|39 TL
|Poly Pad 8216 HD-White
|110 TL
|80 TL
|160 TL
|50 TL
|120 TL
|39 TL
|Poly Pad 1010 IPS
|188 TL
|120 TL
|265 TL
|60 TL
|205 TL
|49 TL
|Poly Pad T9
|105 TL
|70 TL
|145 TL
|70 TL
|115 TL
|39 TL
|Poly Pad 7708 IPS-B
|105 TL
|80 TL
|145 TL
|50 TL
|115 TL
|39 TL
|Poly Pad 7708 IPS-W
|105 TL
|80 TL
|145 TL
|50 TL
|115 TL
|39 TL
|Poly Pad Space 10.1 3G
|205 tl
|115 TL
|305 TL
|60 TL
|300 TL
|49 TL
|Poly Pad Space 10.1
|205 tl
|115 TL
|305 TL
|60 TL
|225 TL
|49 TL
|Poly Pad 7508 IPS
|115 TL
|85 tl
|190 TL
|50 TL
|125 TL
|39 TL
|Poly Pad 7408 IPS
|108 TL
|70 TL
|140 TL
|50 TL
|120 TL
|39 TL
|Poly Pad D-7408 IPS
|108 TL
|70 TL
|140 TL
|50 TL
|120 TL
|39 TL
|Poly Pad N-7408 IPS
|108 TL
|70 TL
|140 TL
|50 TL
|120 TL
|39 TL
|Poly Pad 7218 3G
|80 TL
|60 TL
|115 TL
|30 TL
|265 TL
|39 TL
|Poly Pad 8218 3G
|145 TL
|75 TL
|205 TL
|50 TL
|265 TL
|39 TL
|Poly Pad 8708 IPS
|165 TL
|80 TL
|195 TL
|50 TL
|185 TL
|39 TL
|Poly Pad 7108
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|30 TL
|85 TL
|29 TL
|Poly Pad 1018
|150 TL
|110 TL
|230 TL
|60 TL
|205 TL
|39 TL
|Poly Pad 9108
|135 TL
|70 TL
|170 TL
|50 TL
|190 TL
|39 TL
|Poly Pad 7118
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|30 TL
|100 TL
|29 TL
|Poly Pad D-524
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|30 TL
|85 TL
|29 TL
|Poly Pad i7
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|30 TL
|165 TL
|29 TL
|Poly Pad i8
|165 TL
|69 TL
|195 TL
|41 TL
|375 TL
|45 TL
|Poly Pad 9116 HD
|135 TL
|70 TL
|170 TL
|30 TL
|207 TL
|39 TL
|Poly Pad T92
|135 TL
|70 TL
|170 TL
|30 TL
|190 TL
|39 TL
|Poly Pad C7000
|125 TL
|125 TL
|150 TL
|Poly Pad Mini5
|60 TL
|60 TL
|75 TL
|Poly Pad C400
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|90 TL
|Poly Pad C5900
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|110 TL
|Poly Pad Kids
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|110 TL
|Poly Pad C5500
|75 TL
|60 TL
|100 TL
|110 TL
|Poly Pad W10
|75 TL
|50 TL
|100 TL
|90 TL
|Poly Pad 300
|75 TL
|50 TL
|100 TL
|90 TL
|Poly Pad 220
|75 TL
|50 TL
|100 TL
|90 TL
|Poly Pad 200
|75 TL
|50 TL
|100 TL
|90 TL
|Poly Pad 100
|75 TL
|50 TL
|100 TL
|90 TL
|Diğer Tamir Ücretleri
|Şifre kilidi çözme /yazılım yükleme
|40 TL
|USB / HDMI port soket değişimi
|40 TL
|Hoparlör / Mikrofon değişimi
|40 TL
|1 adet tuş değişimi
|30 TL
|2 adet tuş değişimi
|35 TL
|3 adet tuş değişimi
|40 TL
|Şarj Soketi değişimi
|30 TL
|Kulaklık Soketi değişimi
|30 TL
|SD kart yuvası değişimi
|30 TL
|USB alt board değişimi 7 inch
|45 TL
|USB alt board değişimi 8 inch
|60 TL
|USB alt board değişimi 9,7 inch
|90 TL
|USB Kablo
|10 TL
|HDMI Kablo
|25 TL
|Normal veya USB tüm adaptör, şarj cihazları
|20 TL
Servise Ürün Gönderme
- Yaşadığınız problemi ve iletişim adresinizi açık bir şekilde belirten bilgiyi ürününüzün kutu içeriğine ekleyin, Ürününüzü kargoda hasar almayacak şekilde mümkünse kendi kutusunda ve kutu içeriği tam bir şekilde paketleyin.
- 444 00 33 no'lu telefonu arayak UPS Kargo firmasından kurye talebinde bulunun. Kurye İsteyin bağlantısına tıklayıp online kurye çağrı formunu doldurarak da kurye talebinde bulunabilirsiniz.
- Anlaşma numaramız olan XY0685 kodunu gelen kurye ile paylaştığınızda ürününüz ücretsiz olarak tarafımıza ulaştırılacaktır.
- İstanbul ili içerisinde yasal sebeplerden dolayı kargo ücreti size aittir, bu nedenle istediğiniz bir kargo şirketi ile kargo ücretini karşılayarak ürünü tarafımıza gönderebilirsiniz ya da bizzat kendiniz getirebilirsiniz.
- Garanti kapsamı dışındaki ürünlerde hangi ilde bulunduğunuza bakılmaksızın kargo ücreti size aittir, bu nedenle istediniz bir kargo şirketi ile kargo ücretini karşılayarak ürünü tarafımıza gönderebilirsiniz.
Servis Adresimiz:
Herpa Poly Teknoloji Ticareti ve San. A.Ş.
Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad 7/4
Beşiktaş/İstanbul
0 850 222 76 59
Tel : 0 212 236 60 91 Pbx
Fax : 0 212 236 60 95
Merhaba
poly pad C7000 modeli pil fiyatını öğrenebilirmiyim.
iyi günler dilerim.
hi level tablet camı çatladı ne kadar fiyatı?cevap yazarasanız sevinirim
ben 30gun once polypad t92 tablet aldim ama dokunmatik ekrani kirildi ben afyondayim size nasil gonderecegim tableti bana yardimci olun lutfen
Biz servis degiliz aldiginiz here basvurun
Merhaba;
Polypad marka pad100 model tablet dokunmatik panel siparişi vermek istiyorum. Malzeme satışınız var mı?
İyi çalışmalar.
0534 448 78 78 nolu telefonu arayın. Numarayı buradan aldığınızı söyleyin. Ellerinde varsa yardımcı olacaklardır.
14.02.2015 tarihinde aldığım polypad marks 10.1 inç tabletim ayni gün içinde arizalanmis ankara optimum medya markt tan servise gönderilmiş arıza ve şikayet durumları belirtilmesine rağmen aynen yapıldığı varsilayilarak servisten gelmiştir defalarca telefon ile aranilmadina rağmen cevap verilmiyor. Tekrar servise gönderildi 1 gün dahi kullanılmadan yaklaşık 20 gündür ve daha fazla serviste onarılması bekliyor.Urunun netten takibi yapilmis 10 saniyede onarılmıştır bilgisi mevcut aynen geri geldiği takdirde tüketici haklari na başvurulacak bilginiz olsun
Sayın Ahmet Yılmaz, yanlış sayfaya bildirim yapıyorsunuz. http://www.polypad.com.tr/ adresini deneyin.
Merhaba
Ben 20.03.2015 tarıhınde polıypad T92 9’inc tablet aldım camı catladı fıyatı ne olur acaba
Burası servis değil.
Herpa Poly Teknoloji Ticareti ve San. A.Ş.
(0212) 236 6091
9108 taplet ekran fiyatı
Polypat 10.1 3g dokunmatik panel. Kirik. Fiyat ve ilesisim adresi verirseniz sevinirim acil
Konu sonuna eklendi. Servis biz değiliz bilginiz olsun.
Codengen Q tablet in caminin nerde kaca yaptiririz
insan bukadarmi igrenc urun yapar gorunus guzel tablet eve geliyo kullanmadan bozuluyo kullanici hatasi denilip tamir ucreti isteniyo 10gunluk tablet tamirden geldi dururken kendiliginden ses cikardi elime aldigimda kapandi acilmadi bakalim simdi ne hatasi ne kadar diyecek geri veremiyoruz nasil bir kurulus anlamak zor
Sorun neydi ki kullanıcı hatası dediler?
polypad tablet 2/3 aykullanım sonrası ekran dokunma algılama sorunu oluştu..
servis raporunda kasada cizikler vs.. 110tl ücret cıkardı..
HİÇ AMA HİÇ KİMSEYE TAVSİYE ETMEM HİÇ BİR ÜRÜNÜNÜ COK ZAYIF 0 KALİTE
İyi gunler. Ben diyarbakir teknosa da tablet aldim ilk gunden akşamdan sarja koydum sabah kalktigimizda cami catlamisti hava soguktu ısındiginda çatlatmıştır servise yolladım degisimi olur mu aradan 24 saat bile geçmemiş bilgi verirmisiz
Tamamen servise kalmış bir durum. Gönderin bir baksınlar.
Cube iwork8 WiFi Win10 + Android4.4 Tablet PC tabletimin dokunmatik ekranı kırıldı. Bu tabletin ekranı sizde varmı?
Ekran satışı yapmıyoruz.
03/01/2015 de ankara antares Media Markt poly pad MARKA tablet aldım. 1 ay sonra sensör iptal takıldı. bri kaç şikayetle 1 sene sonra25/01/2016 da ser gönderdim. cihaz dışarda tamir edilmiş diye garanti kapsamı dışı diye 145 tl hesap çıkardılar. bu suçlamayı kabul etmiyorum dedim. cihaz geri geldi. Tuş kilidi bile açılmaz olmuş. arızalı cihazları tamir edib tekrar paketleyib sat sonrada buna dışarda müdahale edilmiş diye müşteriye iftira at. ELEKTRONİK marketlerde bu marka başında gördüklerimi uyarmayı bir vazife biliyorum.
Polypad 7200HD tabletimin dokunmatik kirildi servisinizde varmi? Ayriyeten satisiniz varmi yoksa tableti size mi gondermem gerekiyor
media marktan 4 ay once aldıgım polypad q7xl tablet bır anda dokunmatıgı algılamadı ne yapmam gerekıyo aksılık cocugum ıkı gun sonra ameliyata girecek ve ben onu hastanede nasıl oyalayacagımı bılmıyorum
Servislik gibi gözüküyor. Ekran koruyucu ve ya kılıfı çıkartmayı deneyin. Bu sebeple de dokunmatik gidebilir. Çok geçmiş olsun.
Asus tableti kırıldı kaç liraya yapılır
Çok kötü bir ürün bunu satarken utanmıyorlar yazıklar olsun haram olsun artık insanlarda yüz kalmamış bukadar şikayet alan ürün nasıl satılır yazık çok yazık
polypad w10 dokunmatik kırık … nasıl alabilirim
tableti aldim eve gittim kurayim dedem acildi fakat ekran cizikgiler vardi iade etmek istedim fakat media mark kabul etmedi servise gonderdi servis kullanici hatasi dedi benden 150 tl ucret istedi boyle bir urunu almayin sakin. paranizla rezil olursunuz
Meraba bnm tabletimin cami kirik ve dokunmatigide calismiyo tabletimin ismi poly pas i70 acaba ne kadara cami olur lutfen bana yardimci olurmusunuz
Yazıda PolyPad numaraları bulunuyor. Aradınız mı?
Polypad Q8 aldim dream league soccer oyununda ve iki elli oyunlarda dokunmatigi basili tutuyorum yon vermek icin kendiliginden bosaliyo eski haline geliyo lutfen cozum???
Merhaba Polypad m8 pro tapletin ekranı kırıldı ekranını ne kadara ala biliriz ve nasıl iletişime geceriz bir bilgi veriniz
http://www.petabayt.com/polypad-tablet-ekran-dokunmatik-ve-servis-ucretleri/ burada iletisim bilgileri var.
Yeni aldım açma kapama düğmesi bozuk . İzmir’de ki servis adreslerini istiyorum.poly padişah a71 hd
Iyi günler ben gaziantepte teknosa mağasından poly pad m97 pro aldım ekranını kırdım ne kadara yapılır
merhaba polypad m10 dış cam kırıldı nerden temin ederim m10 serisinin adını resmi sitede bile bulamadım