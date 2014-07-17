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Polypad Tablet Ekran Dokunmatik ve Servis Ücretleri

PetaBayt 17 Temmuz 2014 Blog, Tabletler 37 Yorum

Polypad Tablet Ekran Dokunmatik ve Servis Ücretleri Onarım Ücretleri

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Polypad  Ekran Değişim Ücretleri

Fiyatlar güncel olmayabilir. Konunun sonundaki telefondan bilgi alınız.

Ürün ModeliLCD EkranDokunmatikLCD + DokunmatikArka KasaAnakartPil
Poly Pad 9716 HD230 TL100 TL315 TL75 TL255 TL49 TL
Poly Pad 9708 HD230 TL100 TL315 TL75 TL255 TL49 TL
Poly Pad 7208 HD75 TL50 TL100 TL50 TL29 TL
Poly Pad 7200 HD75 TL50 TL100 TL50 TL29 TL
Poly Pad 528 HD75 TL60 TL100 TL30 TL85 TL29 TL
Poly Pad C50875 TL60 TL100 TL30 TL85 TL29 TL
Poly Pad C50475 TL60 TL100 TL30 TL85 TL29 TL
Poly Pad C51875 TL60 TL100 TL30 TL85 TL29 TL
Poly Pad T775 TL60 TL100 TL30 TL85 TL29 TL
Poly Pad 8208 HD-Black110 TL80 TL160 TL50 TL120 TL39 TL
Poly Pad 8208 HD-White110 TL80 TL160 TL50 TL120 TL39 TL
Poly Pad 8216 HD-Black110 TL80 TL160 TL50 TL120 TL39 TL
Poly Pad 8216 HD-White110 TL80 TL160 TL50 TL120 TL39 TL
Poly Pad 1010 IPS188 TL120 TL265 TL60 TL205 TL49 TL
Poly Pad T9105 TL70 TL145 TL70 TL115 TL39 TL
Poly Pad 7708 IPS-B105 TL80 TL145 TL50 TL115 TL39 TL
Poly Pad 7708 IPS-W105 TL80 TL145 TL50 TL115 TL39 TL
Poly Pad Space 10.1 3G205 tl115 TL305 TL60 TL300 TL49 TL
Poly Pad Space 10.1205 tl115 TL305 TL60 TL225 TL49 TL
Poly Pad 7508 IPS115 TL85 tl190 TL50 TL125 TL39 TL
Poly Pad 7408 IPS108 TL70 TL140 TL50 TL120 TL39 TL
Poly Pad D-7408 IPS108 TL70 TL140 TL50 TL120 TL39 TL
Poly Pad N-7408 IPS108 TL70 TL140 TL50 TL120 TL39 TL
Poly Pad 7218 3G80 TL60 TL115 TL30 TL265 TL39 TL
Poly Pad 8218 3G145 TL75 TL205 TL50 TL265 TL39 TL
Poly Pad 8708 IPS165 TL80 TL195 TL50 TL185 TL39 TL
Poly Pad 710875 TL60 TL100 TL30 TL85 TL29 TL
Poly Pad 1018150 TL110 TL230 TL60 TL205 TL39 TL
Poly Pad 9108135 TL70 TL170 TL50 TL190 TL39 TL
Poly Pad 711875 TL60 TL100 TL30 TL100 TL29 TL
Poly Pad D-52475 TL60 TL100 TL30 TL85 TL29 TL
Poly Pad i775 TL60 TL100 TL30 TL165 TL29 TL
Poly Pad i8165 TL69 TL195 TL41 TL375 TL45 TL
Poly Pad 9116 HD135 TL70 TL170 TL30 TL207 TL39 TL
Poly Pad T92135 TL70 TL170 TL30 TL190 TL39 TL
Poly Pad C7000125 TL125 TL150 TL
Poly Pad Mini560 TL60 TL75 TL
Poly Pad C40075 TL60 TL100 TL90 TL
Poly Pad C590075 TL60 TL100 TL110 TL
Poly Pad Kids75 TL60 TL100 TL110 TL
Poly Pad C550075 TL60 TL100 TL110 TL
Poly Pad W1075 TL50 TL100 TL90 TL
Poly Pad 30075 TL50 TL100 TL90 TL
Poly Pad 22075 TL50 TL100 TL90 TL
Poly Pad 20075 TL50 TL100 TL90 TL
Poly Pad 10075 TL50 TL100 TL90 TL
Diğer Tamir Ücretleri
Şifre kilidi çözme /yazılım yükleme40 TL
USB / HDMI port soket değişimi40 TL
Hoparlör / Mikrofon değişimi40 TL
1 adet tuş değişimi30 TL
2 adet tuş değişimi35 TL
3 adet tuş değişimi40 TL
Şarj Soketi değişimi30 TL
Kulaklık Soketi değişimi30 TL
SD kart yuvası değişimi30 TL
USB alt board değişimi 7 inch45 TL
USB alt board değişimi 8 inch60 TL
USB alt board değişimi 9,7 inch90 TL
USB Kablo10 TL
HDMI Kablo25 TL
Normal veya USB tüm adaptör, şarj cihazları20 TL

Servise Ürün Gönderme

  • Yaşadığınız problemi ve iletişim adresinizi açık bir şekilde belirten bilgiyi ürününüzün kutu içeriğine ekleyin, Ürününüzü kargoda hasar almayacak şekilde mümkünse kendi kutusunda ve kutu içeriği tam bir şekilde paketleyin.
  • 444 00 33 no'lu telefonu arayak UPS Kargo firmasından kurye talebinde bulunun. Kurye İsteyin bağlantısına tıklayıp online kurye çağrı formunu doldurarak da kurye talebinde bulunabilirsiniz.
  • Anlaşma numaramız olan XY0685 kodunu gelen kurye ile paylaştığınızda ürününüz ücretsiz olarak tarafımıza ulaştırılacaktır.
  • İstanbul ili içerisinde yasal sebeplerden dolayı kargo ücreti size aittir, bu nedenle istediğiniz bir kargo şirketi ile kargo ücretini karşılayarak ürünü tarafımıza gönderebilirsiniz ya da bizzat kendiniz getirebilirsiniz.
  • Garanti kapsamı dışındaki ürünlerde hangi ilde bulunduğunuza bakılmaksızın kargo ücreti size aittir, bu nedenle istediniz bir kargo şirketi ile kargo ücretini karşılayarak ürünü tarafımıza gönderebilirsiniz.

Servis Adresimiz:

Herpa Poly Teknoloji Ticareti ve San. A.Ş.

Sinanpaşa Mah. Ortabahçe Cad 7/4

Beşiktaş/İstanbul

0 850 222 76 59

Tel : 0 212 236 60 91 Pbx
Fax : 0 212 236 60 95

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37 Yorum

  1. TANER
    28 Ağustos 2014 at 13:56

    Merhaba
    poly pad C7000 modeli pil fiyatını öğrenebilirmiyim.

    iyi günler dilerim.

    Cevapla
  2. sabri
    17 Eylül 2014 at 20:14

    hi level tablet camı çatladı ne kadar fiyatı?cevap yazarasanız sevinirim

    Cevapla
  3. ilhan semerci
    23 Eylül 2014 at 20:59

    ben 30gun once polypad t92 tablet aldim ama dokunmatik ekrani kirildi ben afyondayim size nasil gonderecegim tableti bana yardimci olun lutfen

    Cevapla
  4. akif
    24 Kasım 2014 at 03:36

    Merhaba;

    Polypad marka pad100 model tablet dokunmatik panel siparişi vermek istiyorum. Malzeme satışınız var mı?

    İyi çalışmalar.

    Cevapla
    • admin
      24 Kasım 2014 at 11:20

      0534 448 78 78 nolu telefonu arayın. Numarayı buradan aldığınızı söyleyin. Ellerinde varsa yardımcı olacaklardır.

      Cevapla
  5. ahmet yılmaz
    05 Mart 2015 at 15:58

    14.02.2015 tarihinde aldığım polypad marks 10.1 inç tabletim ayni gün içinde arizalanmis ankara optimum medya markt tan servise gönderilmiş arıza ve şikayet durumları belirtilmesine rağmen aynen yapıldığı varsilayilarak servisten gelmiştir defalarca telefon ile aranilmadina rağmen cevap verilmiyor. Tekrar servise gönderildi 1 gün dahi kullanılmadan yaklaşık 20 gündür ve daha fazla serviste onarılması bekliyor.Urunun netten takibi yapilmis 10 saniyede onarılmıştır bilgisi mevcut aynen geri geldiği takdirde tüketici haklari na başvurulacak bilginiz olsun

    Cevapla
  6. salih
    21 Mart 2015 at 11:58

    Merhaba
    Ben 20.03.2015 tarıhınde polıypad T92 9’inc tablet aldım camı catladı fıyatı ne olur acaba

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  7. PetaBayt
    21 Mart 2015 at 12:00

    Burası servis değil.

    Herpa Poly Teknoloji Ticareti ve San. A.Ş.

    (0212) 236 6091

    Cevapla
  8. durdu Köker
    21 Nisan 2015 at 22:30

    9108 taplet ekran fiyatı

    Cevapla
  9. Habip yalcin
    14 Haziran 2015 at 20:21

    Polypat 10.1 3g dokunmatik panel. Kirik. Fiyat ve ilesisim adresi verirseniz sevinirim acil

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  10. Didem korkmaz
    19 Haziran 2015 at 18:19

    Codengen Q tablet in caminin nerde kaca yaptiririz

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  11. gulden ozturk
    05 Ağustos 2015 at 16:18

    insan bukadarmi igrenc urun yapar gorunus guzel tablet eve geliyo kullanmadan bozuluyo kullanici hatasi denilip tamir ucreti isteniyo 10gunluk tablet tamirden geldi dururken kendiliginden ses cikardi elime aldigimda kapandi acilmadi bakalim simdi ne hatasi ne kadar diyecek geri veremiyoruz nasil bir kurulus anlamak zor

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  12. MUSTAFA ÇİMEN
    22 Eylül 2015 at 12:45

    polypad tablet 2/3 aykullanım sonrası ekran dokunma algılama sorunu oluştu..
    servis raporunda kasada cizikler vs.. 110tl ücret cıkardı..
    HİÇ AMA HİÇ KİMSEYE TAVSİYE ETMEM HİÇ BİR ÜRÜNÜNÜ COK ZAYIF 0 KALİTE

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  13. magdurrr
    23 Ocak 2016 at 21:13

    İyi gunler. Ben diyarbakir teknosa da tablet aldim ilk gunden akşamdan sarja koydum sabah kalktigimizda cami catlamisti hava soguktu ısındiginda çatlatmıştır servise yolladım degisimi olur mu aradan 24 saat bile geçmemiş bilgi verirmisiz

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  14. Salih K
    13 Şubat 2016 at 12:30

    Cube iwork8 WiFi Win10 + Android4.4 Tablet PC tabletimin dokunmatik ekranı kırıldı. Bu tabletin ekranı sizde varmı?

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  15. hasan
    14 Şubat 2016 at 22:22

    03/01/2015 de ankara antares Media Markt poly pad MARKA tablet aldım. 1 ay sonra sensör iptal takıldı. bri kaç şikayetle 1 sene sonra25/01/2016 da ser gönderdim. cihaz dışarda tamir edilmiş diye garanti kapsamı dışı diye 145 tl hesap çıkardılar. bu suçlamayı kabul etmiyorum dedim. cihaz geri geldi. Tuş kilidi bile açılmaz olmuş. arızalı cihazları tamir edib tekrar paketleyib sat sonrada buna dışarda müdahale edilmiş diye müşteriye iftira at. ELEKTRONİK marketlerde bu marka başında gördüklerimi uyarmayı bir vazife biliyorum.

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  16. muttalip
    01 Nisan 2016 at 18:06

    Polypad 7200HD tabletimin dokunmatik kirildi servisinizde varmi? Ayriyeten satisiniz varmi yoksa tableti size mi gondermem gerekiyor

    Cevapla
  17. rüzgar
    18 Nisan 2016 at 19:57

    media marktan 4 ay once aldıgım polypad q7xl tablet bır anda dokunmatıgı algılamadı ne yapmam gerekıyo aksılık cocugum ıkı gun sonra ameliyata girecek ve ben onu hastanede nasıl oyalayacagımı bılmıyorum

    Cevapla
  18. arda palu
    05 Mayıs 2016 at 19:10

    Asus tableti kırıldı kaç liraya yapılır

    Cevapla
  19. Manisa
    10 Mayıs 2016 at 21:10

    Çok kötü bir ürün bunu satarken utanmıyorlar yazıklar olsun haram olsun artık insanlarda yüz kalmamış bukadar şikayet alan ürün nasıl satılır yazık çok yazık

    Cevapla
  20. vedat
    08 Haziran 2016 at 19:03

    polypad w10 dokunmatik kırık … nasıl alabilirim

    Cevapla
  21. demir
    08 Ekim 2016 at 15:48

    tableti aldim eve gittim kurayim dedem acildi fakat ekran cizikgiler vardi iade etmek istedim fakat media mark kabul etmedi servise gonderdi servis kullanici hatasi dedi benden 150 tl ucret istedi boyle bir urunu almayin sakin. paranizla rezil olursunuz

    Cevapla
  22. Esra
    20 Ekim 2016 at 13:03

    Meraba bnm tabletimin cami kirik ve dokunmatigide calismiyo tabletimin ismi poly pas i70 acaba ne kadara cami olur lutfen bana yardimci olurmusunuz

    Cevapla
  23. Ömer
    30 Ocak 2017 at 18:10

    Polypad Q8 aldim dream league soccer oyununda ve iki elli oyunlarda dokunmatigi basili tutuyorum yon vermek icin kendiliginden bosaliyo eski haline geliyo lutfen cozum???

    Cevapla
  24. Ahmet
    16 Şubat 2017 at 16:50

    Merhaba Polypad m8 pro tapletin ekranı kırıldı ekranını ne kadara ala biliriz ve nasıl iletişime geceriz bir bilgi veriniz

    Cevapla
  25. Ayşe Yıldırım
    22 Şubat 2017 at 15:23

    Yeni aldım açma kapama düğmesi bozuk . İzmir’de ki servis adreslerini istiyorum.poly padişah a71 hd

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  26. Abdülbaki karademir
    15 Mart 2017 at 09:49

    Iyi günler ben gaziantepte teknosa mağasından poly pad m97 pro aldım ekranını kırdım ne kadara yapılır

    Cevapla
  27. nevzer yılmaz
    12 Haziran 2017 at 10:08

    merhaba polypad m10 dış cam kırıldı nerden temin ederim m10 serisinin adını resmi sitede bile bulamadım

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