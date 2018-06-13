PowerShot G9 X Mark II DIGIC 7 ve CMOS Sensör Desteği Aldı

Kendine has retro tasarımı, eşsiz görüntü kalitesi ve ultra ince yapısıyla dikkat çeken Canon PowerShot G9 X Mark II, bu yaz tatil çantalarının vazgeçilmezi oluyor. Yalnızca 206 gram ağırlığındaki PowerShot G9 X Mark II, fotoğraf makinelerinde en çok aranan hız, yüksek görüntü kalitesi, zor şartlar altında en iyi performans ve mobil cihazlarla bağlantı gibi sunduğu özellikleri sayesinde en yakın tatil arkadaşınız olacak.

Bu yazın en güzel anları Canon PowerShot G9 X Mark II ile ölümsüzleşiyor. Canon’un retro tasarımıyla dikkat çeken ultra ince fotoğraf makinesi, akıllı cihazlarla olan muhteşem uyumu sayesinde özellikle sık sık mobil olan tatilcilerin hayatını kurtarıyor. Reddot 2016 uluslararası tasarım ödüllü Canon PowerShot G9 X Mark II aynı zamanda Wi-Fi bağlantı özelliğiyle de tek tuşla internete bağlanma, fotoğrafları her zaman her yerde hızlı ve kolay bir şekilde depolama imkanı sunuyor.

Doğanın yüzlerce tonu makinenizde

DIGIC 7 ve CMOS sensörünün desteğini alan PowerShot G9 X Mark II, geliştirilmiş görüntü kalitesi ile yaz tatilinin en güzel zamanlarının en ince detayına kadar kayıt altına alınmasına yardımcı oluyor. Geniş sensörü ve f/2 – 4,9 diyafram aralığı sayesinde görüntüleme sırasında daha fazla ışık alan PowerShot G9 X Mark II, doğa aşıklarını büyüleyen karelere imza atıyor. Bluetooth bağlantısı ile akıllı cihazlara da kolay erişim sunan fotoğraf makinesinde cam gibi net anlar yakalama imkanı sunan 1 inç boyutunda 20 megapiksel BSI-CMOS sensör bulunuyor.

En güzel an PowerShot G9 X Mark II güvencesiyle kayıt altında

Canon PowerShot G9 X Mark II, sahip olduğu güçlü teknoloji sayesinde kullanıcısına aynı zamanda profesyonel fotoğrafçıların olmazsa olmazı DSLR benzeri bir deneyim de sunuyor. Canon PowerShot G9 X Mark II, ultra hızlı odaklama işleme sensörü sayesinde RAW modunda saniyede 8.2 kare seri çekim yaparak adeta anı yakalıyor.

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 2599 TL + KDV