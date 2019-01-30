PS4 Kol Bilgisayarda Nasıl Kullanılır

Windows'ta PlayStation 4 kolunu kullanın

Bilgisayar oyunları oynarken bazen klavye yeterli olmuyor. Windows bilgisayarlarda oyun oynuyorsanız PS4'ün Dualshock adı verilen PS4 kolu ile konsol deneyimini bilgisayarda yaşamanız için rehberdir. PC'nizde kullanmak için bir PlayStation kolunu ayarlamak, kara büyü gibi görünebilir, ancak sistemler uyumludur ve ayarlama işlemi zor değildir.

Bilgisayarınızda Gamepad için kullanılabilir ve oyunun gerektirdiği bütün düğmeleri içerir. Ayrıca trackpad yani dokunmatik alanı da mouse gibi kullanılabilir. Tek dezavantajı ise ses jakı kullanılamaz. Kulaklık kullanmak istiyorsanız doğrudan bilgisayarınıza bağlamanız gerekiyor.

İhtiyacınız olan donanım ise PS4 Kol ve USB kablosudur. PS4 kolunuzu bilgisayarınıza artık Buletooth yolu ile de bağlayabiliyorsunuz. Sony bu desteği yakın bir zamanda sundu.

Ayrıca Wireless adaptör ile de bağlantı kurabileceğiniz bir Sony ürünü bulunmakta.

DUALSHOCK®4 USB Wireless Adaptor

Bluetooth 2 ve üstünü destekleyen tüm Bluetooth adaptörleri çalışmalıdır.

PC'de PS4 kolu nasıl kullanılır

DS4Windows'u indirin

PC'nizde PS4 DualShock 4 kontrol cihazını kullanmak oldukça basit olsa da, PC'nizde çalışabilmesi için ek bir yazılım yüklemeniz gerekeceğinden, tak-çalıştır özelliği yoktur.

Yazılım DS4Windows olarak adlandırılır ve PS4 kontrol cihazını PC'nize bağlamayı inanılmaz derecede kolaylaştırır.

DS4Windows, github üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

DS4Windows'u yükleyin

İndirilen Zip dosyasını bulun, üzerine sağ tıklayın ve 'Tümünü Çıkart…' seçeneğini seçin. Dosyaları nereye çıkarmak istediğinizi soran bir pencere açılacaktır. Onları zip dosyasını indirdiğiniz klasöre çıkarmayı seçebilir veya başka bir klasör seçebilirsiniz. Dosyalar çıkarıldıktan sonra hedef klasör açılacak ve iki dosya göreceksiniz. Biri, DS4Updater.exe programıdır. Bu güncellemeler için gerekli.

PC'nizde PS4 Dualshock kolu çalıştıracak kurulum prosedürünü başlatmak için ikinci dosya olan DS4Windows.exe'ye çift tıklayın.

DS4Windows'u ayarlayın

DS4Windows'u ilk kez başlattığınızda, ayarları ve profillerin kaydedilmesini istediğiniz yeri size soracak. Varsayılan 'Appdata' seçimini kullanmanızı öneririz.

Yeni bir pencere açılacaktır. PS4 DualShock denetleyicisini Windows 8 , Windows 8.1 ve Windows 10'da kullanabilmek için 'DS4 Sürücüsünü Kur' seçeneğini tıklayın .

Eğer Windows 7 veya daha ileri bir sürüm kullanıyorsanız , '360 Sürücüyü Yükle'yi tıklamanız da gerekir.

PS4 kumandasını PC'nize USB üzerinden bağlayın

Artık PS4 DualShock 4 denetleyicinizi PC'nize bağlayabilirsiniz. Bunu iki yolla yapabilirsiniz - bir USB kablosu veya Bluetooth ile.

PS4 DualShock kontrol cihazını PC'nize bir USB kablosuyla bağlamak için, normal bir mikro USB kablosuna ihtiyacınız vardır. Birçok modern akıllı telefonla gelir. Kabloyu hem DualShock denetleyicisine hem de PC'nize bağladıktan sonra, Windows bunu algılamalıdır ve PS4 denetleyicisini kullanarak PC oyunları oynamaya hazır olacaksınız.

PS4 kumandasını PC'nize Bluetooth ile bağlayın

PC'nizde PS4 DualShock 4 kontrol cihazını kullanmanın en iyi yanlarından biri, kablosuz olarak kullanabilmeniz ve oyun oynarken size daha fazla esneklik kazandırmasıdır.

PS4 DualShock 4 denetleyici Bluetooth kullanır, bu nedenle PC veya diz üstü bilgisayarınızın dahili bir Bluetooth alıcısı olduğundan emin olun.

PS4 denetleyicisini Bluetooth ile bağlamak için, denetleyicinin üstündeki ışık çubuğu yanıp sönmeye başlayana kadar ortadaki PS Düğmesini ve Paylaş düğmesini üç saniye basılı tutun.

Daha sonra PC'nizdeki Bluetooth ayarlarını açın. Windows 10'da, ekranınızın sağ alt köşesindeki Görev çubuğundaki konuşma balonu simgesine tıklayın. Bu işlem Eylem Merkezi'ni açar - oradan 'Bluetooth' düğmesini tıklayın ve ardından 'Kablosuz Denetleyici'yi seçin.

Sizden bir çift kodu girmeniz istenebilir. 0000 yazın. PS4 DualShock denetleyicisi şimdi PC'nize kablosuz olarak bağlanacaktır.

PS4 KOL TAMİRİ

Bunların dışında PS4 kolları kolayca bozulabilen aygıtlardır. Eğer PS4 Kol tamiri hizmetine ihtiyacınız varsa linkteki sayfayı kullanarak destek alabilirsiniz.