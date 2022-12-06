PS5’ten Kredi Kartı Nasıl Kaldırılır

PS5’ten kredi kartı nasıl çıkarılır? PlayStation, PlayStation Plus’a abone olan tüm müşterilerini her zaman baş üstünde tutmaya özen gösteren bir şirkettir. Çünkü bu onları her geçen gün geliştirir ve müşterilerini mutlu etmelerine olanak sağlar. Sorunsuz çevrimiçi oynayabilmeleri için onlara çok iyi sunucular verir ve ayrıca abonelerine, saatlerce oyun oynayarak eğlenebilecekleri aylık oyunlar da verir.

Bu aboneliği iptal edebilmek için, banka kartı ve kredi kartını kaldırmak gibi birçok yoldan yapılabilir. Bu şekilde yalnızca kartla ödeme yapıldığından ve PlayStation söz konusu karttan aylık olarak ücret aldığından, herkes abonelik ödemelerini kredi kartıyla ile yapar. Ancak bazı durumlarda aboneliğimizi iptal etmek isteyebiliriz yada güvenlik sebebi ile kredi kartımızın PlayStation hesabımızda kayıtlı kalmamasını isteyebiliriz.