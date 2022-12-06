PS5’ten Kredi Kartı Nasıl Kaldırılır

PS5’te kredi kartını kaldırma adımları
Rehber
Kredi kartı bilgilerinizi konsolda bırakarak çok güvensiz olmanız veya otomatik olarak ücretlendirildiği için ödemeye devam etmek istememeniz ve mali durumunuzu kontrol edememeniz durumunda, kredi kartını kaldırma işlemini nasıl yapabileceğiniz konusunda yardımcı olacağız. PS5 konsolumuzdan bir PlayStation hesabından kredi kartını kaldırma , işlem çok basit ve bunu birkaç basit adımda yapabiliriz ve birkaç dakika içinde kredi kartımızı başarıyla kaldırmış oluruz, işlem şu şekildedir:
1. Adım – Playstation Kullanıcılar ve Hesapları açma
Yapmamız gereken ilk şey konsolumuzu açmak, PS5’imizi açtıktan sonra ana ekrana gideceğiz ve ayarlarını açacağız. Bunun için ana menüde konsolun son seçeneğine gitmeliyiz. Ayarlara tıkladıktan sonra Kullanıcılar ve Hesaplar seçeneğine gideceğiz.
2. Adım – Ödeme Yöntemlerini açma
Bu ikinci adımda ve Kullanıcılar ve Hesaplar seçeneklerinde bulunduktan sonra, Hesaplar seçeneğini görene kadar gideceğiz. Ardından Ödemeler ve abonelikler seçeneğine ve son olarak Ödeme yöntemleri seçeneğine gideceğiz.
3. Adım – Kredi Kartını kaldırma
Ödeme yöntemi seçeneğine girdiğimizde, kredi kartını ortadan kaldırmak için hesaba kaydettiğimiz tüm ödeme yöntemlerini gözlemleyebileceğiz, sadece istediğimiz seçeneği seçmemiz gerekiyor. Bu durumda kredi kartı ve Kontrol cihazımızda sahip olacağımız seçenekler düğmesine basacağız ve sadece Sil’i seçmemiz gerekecek ve bu kadar basit, kredi kartını PlayStation hesabımızdan silebiliriz .
Biliyorsunuz ki, kredi kartınızı silmeniz , zaten yenilenmişse PS+ aboneliğinizi iptal etmez. Aboneliği iptal etmek için Abonelik Yönetimi bölümüne gitmemiz gerekir .