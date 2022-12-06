PS5’ten Kredi Kartı Nasıl Kaldırılır

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PS5’ten kredi kartı nasıl çıkarılır? PlayStation, PlayStation Plus’a abone olan tüm müşterilerini her zaman baş üstünde tutmaya özen gösteren bir şirkettir. Çünkü bu onları her geçen gün geliştirir ve müşterilerini mutlu etmelerine olanak sağlar. Sorunsuz çevrimiçi oynayabilmeleri için onlara çok iyi sunucular verir ve ayrıca abonelerine, saatlerce oyun oynayarak eğlenebilecekleri aylık oyunlar da verir.
Bu aboneliği iptal edebilmek için, banka kartı ve kredi kartını kaldırmak gibi birçok yoldan yapılabilir. Bu şekilde yalnızca kartla ödeme yapıldığından ve PlayStation söz konusu karttan aylık olarak ücret aldığından, herkes abonelik ödemelerini kredi kartıyla ile yapar. Ancak bazı durumlarda aboneliğimizi iptal etmek isteyebiliriz yada güvenlik sebebi ile kredi kartımızın PlayStation hesabımızda kayıtlı kalmamasını isteyebiliriz.

PS5’te kredi kartını kaldırma adımları

Kredi kartı bilgilerinizi konsolda bırakarak çok güvensiz olmanız veya otomatik olarak ücretlendirildiği için ödemeye devam etmek istememeniz ve mali durumunuzu kontrol edememeniz durumunda, kredi kartını kaldırma işlemini nasıl yapabileceğiniz konusunda yardımcı olacağız. PS5 konsolumuzdan bir PlayStation hesabından kredi kartını kaldırma , işlem çok basit ve bunu birkaç basit adımda yapabiliriz ve birkaç dakika içinde kredi kartımızı başarıyla kaldırmış oluruz, işlem şu şekildedir:

1. Adım – Playstation Kullanıcılar ve Hesapları açma

Yapmamız gereken ilk şey konsolumuzu açmak, PS5’imizi açtıktan sonra ana ekrana gideceğiz ve ayarlarını açacağız. Bunun için ana menüde konsolun son seçeneğine gitmeliyiz. Ayarlara tıkladıktan sonra Kullanıcılar ve Hesaplar seçeneğine gideceğiz.

2. Adım – Ödeme Yöntemlerini açma

Bu ikinci adımda ve Kullanıcılar ve Hesaplar seçeneklerinde bulunduktan sonra, Hesaplar seçeneğini görene kadar gideceğiz. Ardından Ödemeler ve abonelikler seçeneğine ve son olarak Ödeme yöntemleri seçeneğine gideceğiz.

3. Adım – Kredi Kartını kaldırma

Ödeme yöntemi seçeneğine girdiğimizde, kredi kartını ortadan kaldırmak için hesaba kaydettiğimiz tüm ödeme yöntemlerini gözlemleyebileceğiz, sadece istediğimiz seçeneği seçmemiz gerekiyor. Bu durumda kredi kartı ve Kontrol cihazımızda sahip olacağımız seçenekler düğmesine basacağız ve sadece Sil’i seçmemiz gerekecek ve bu kadar basit, kredi kartını PlayStation hesabımızdan silebiliriz .

Biliyorsunuz ki, kredi kartınızı silmeniz , zaten yenilenmişse PS+ aboneliğinizi iptal etmez. Aboneliği iptal etmek için Abonelik Yönetimi bölümüne gitmemiz gerekir .

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