PTT ve Türk Mi İşbirliği ile İndirimli Xiaomi Satışı

PTT’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL İNDİRİM

PTT AŞ ve Türk Mi önemli bir iş birliğine imza attı. Protokol kapsamında başlangıç olarak PTT’nin İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te bulunan seçili iş yerlerinde Xiaomi marka ürünler avantajlı fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı. Xiaomi marka telefon ve aksesuarlarının satışı yakın zamanda PTT’nin 100 ayrı noktasında yapılacak.

179 yıllık tecrübesiyle Türkiye’yi geçmişten bugüne teknolojik yeniliklerle buluşturan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ve Xiaomi markasının Türkiye’nin en büyük yetkili distribütörü olan Türk Mi ile yaptığı iş birliği kapsamında PTT’nin İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te bulunan seçili işyerlerinde Xiaomi marka ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı.

PTT iş yerlerindeki teknoloji standlarında başlangıç olarak Xiaomi markasının Redmi Go, Redmi 6A, Redmi 7, Redmi Note 7 model akıllı telefonları, Mi Band 3 akıllı bilekliği, Mi 5000mAh – Mi 10000mAh powerbankları ve Mi Earbuds kulaklıkları satılıyor. Ürün çeşitliliğinin kısa zamanda arttırılacağı standlarda şu anda PTT’nin kuruluş yıl dönümüne özel yapılmış büyük indirimler mevcut.

Konuyla ilgili konuşan PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik; “Kurumumuz ile TürkMi arasında yapılan işbirliği ile birlikte Xiaomi marka ürünlerinin resmi Türkiye garantili satışı işyerlerimizde başladı. Ürünlerin satışa sunulduğu işyeri sayımızın kısa süre içerisinde 100 noktaya ulaşmasını hedefliyoruz. Şu anda satış yapılan iş yerlerimizde ise PTT’nin kuruluş yıldönümüne özel indirimler değerli müşterilerimizi bekliyor.” ifadelerini kullandı.

TürkMi Yönetim Kurulu Başkanı Bensen Safa: “TürkMi olarak PTT ile yapmış olduğumuz bu işbirliğini çok önemsiyoruz… Bilindiği üzere ilk 3 mağazayı açmıştık, satış grafiği olarak hızlı bir yükselişe sahibiz, bu noktada da hedefimiz olan şube sayısını hızla yakalamayı planlıyoruz… Bu noktalarda en yeni teknolojiyi satmayı kendimize ilke edindik ve yeni seri telefonları ve aksesuarları da en kısa zamanda satışa sunmayı planlıyoruz.” açıklamasıyla işbirliği hakkında görüşlerini bildirdi.