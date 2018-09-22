PTT’den Drone ile kargo teslimatı : PTT Kargo Drone

İki yüz yıllık geçmişi bulunan PTT'nin son teknolojik atılımı gurur duymamızı sağlıyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), alanında bir ilk gerçekleştirdi ve drone ile kargo teslimatının ilk adımlarını attı.

Teknofest etkinliğinde uçuruldu.

PTT kendi AR-GE çalışmaları ile yaptığı drone, Teknofest etkinliğinde uçuruldu. Yeni nesil drone çalışmacılığı teslimat sürecine hızlıca entegre dilerek, erişim ağının daha da genişletilmesi planlanıyor. PTT Kargo Drone adıyla hizmet verecek ve çok rotorlu insansız hava aracı olarak tanımlanıyor.

PTT Kargo Drone Müthiş özelliklere sahip

Drone, -20 ile 50 santigrat derece aralarında çalışabilme yeteneğine sahip. Yağmurlu havalarda da çalışabilecek cihazın çalışma süreci de oldukça hızlı. PTT Kargo Drone, kutusundan çıkartılarak paketin yüklenmesi ve havalanması 5dk içinde gerçekleşiyor. Aracın çok hızlı bir şekilde kullanılmasını da ayrıca önem teşkil ediyor.

Gerçek zamanlı veriler ile transfer yapan drone, 2KG yükle ile havada 20dk kalabiliyor. Tam otonom iniş ve kalkış yetenekleri de mevcut. Uçuş görevleri de otonom olarak gerçekleşebiliyor.

PTT Kargo Drone, paket tutma ve bırakma, yer kontrol istasyonuyla iletişimin kesilmesi durumunda geri dönme, acil iniş yapma ve askıda kalma gibi özelliklerine de sahip bulunuyor.