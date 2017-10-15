PUBG hile sistemi günde 6000 kişiyi banlıyor

PUBG hile sistemi günde 6000 ile 13000 arasında oyuncuyu banlıyor

Player Unknown’ın Battlegrounds’unda çok fazla hileciye rastlanmamış olabilirsiniz. Bu daha dikkatli olmanız gerektiği anlamına geliyor. Pubg anti cheat sistemi günde 6000 kişiyi banlıyor. Geçen Cuma tam 20 bin kişi banlandı.

BattlEye, Twitter hesabından bu durumu duyurdu ve günde 6000 bin ile 13 bin kişi arasında banlanan olduğunu söyledi. Toplamda ise 322 bin kişi banlanmış oldu.

PUBG, her gün ilerlemeye devam ediyor. 3 gün önce aynı anda 2 milyonun üzerinde online oyuncuya ulaştı. Steram istatistiklerine göre bu rakam 2.2 milyon. SteamAppy’e göre de oyunu toplam 16 milyon kişi oynuyor.

Siz oynarken bir hileci ile karşılaştınız mı?