PUBG LITE Sürpriz Hediyelerle Türkiye’de

Battle Royale efsanesinin ücretsiz oyunu PUBG LITE, özel sürprizlerle Türkiye’de!
PUBG Corp’un yeni, rekabetçi, hayatta kalma oyunu PUBG LITE, beta sürecine Türkiye’yi ekledi. Her modern masaüstü ve dizüstü PC’de oynanabilen oyunun, Türkiye ön kayıtları 9 Mayıs’ta başlıyor. Erken ön kayıt yapanları oyun içi hediyelerin beklediği oyun, 12 Mayıs’ta başlayacak canlı yayınlarla da takipçilerine çeşitli sürprizler yapacak!
BASIN BÜLTENİ (9 Mayıs 2019): PUBG Corporation, PUBG LITE beta test sürecinin Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişleyeceğini duyurdu. 9 Mayıs itibarıyla PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un ücretsiz sürümü PUBG LITE, Türkiye’deki oyuncular için ücretsiz ön kayıda açıldı.
Her bilgisayara, #herkesePUBGLITE
Türkiye’de milyonlarca oyuncuya sahip olan Battle Royale türündeki oyunda, bir adaya paraşütle atlayan 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Son hayatta kalanın kazandığı PUBG LITE, her modern PC ve dizüstü bilgisayarda oynanabilecek.
Oyunun sistem gereksinimleri aşağıdaki şekilde olacak:
Min. Sistem Gereksinimi
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimi
İşletim Sistemi
Windows 7/8/10 64 bit
Windows 7/8/10 64 bit
İşlemci
Intel Core i3 2,4 GHz
Intel Core i5 2,8 GHz
Bellek
4 GB
8 GB
Grafik işlemci
Intel HD Graphics 4000
NVIDIA GeForce GTX 6600
veya
AMD Radeon HD 7870
Depolama alanı
4 GB
DirectX sürümü
DirectX 11
PUBG LITE için 9 Mayıs’ta başlayan ön kayıt https://lite.pubg.com/tr/ adresinden ücretsiz gerçekleştirilebilecek.
Ön kayıt ve canlı yayınlara özel sürprizler
PUBG LITE canlı yayınları ise 12 Mayıs’ta başlayacak ve Facebook Live üzerinden gerçekleştirilecek. Canlı yayınlarda PUBG LITE Türkiye yetkilileri oyun ve kayıt süreciyle ilgili bilgi verecek ve soruları yanıtlayacak. Ayrıca ön kayıt yaptıranlara özel M416 Kaplan ve Çita Paraşütü hediye edilecek.
PUBG LITE hakkında daha fazla bilgi almak için Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını ve #herkesePUBGLITE etiketini takip edebilirsiniz.
Kimler Neler Demiş?