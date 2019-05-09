PUBG LITE Sürpriz Hediyelerle Türkiye’de

Battle Royale efsanesinin ücretsiz oyunu PUBG LITE, özel sürprizlerle Türkiye’de!

PUBG Corp’un yeni, rekabetçi, hayatta kalma oyunu PUBG LITE, beta sürecine Türkiye’yi ekledi. Her modern masaüstü ve dizüstü PC’de oynanabilen oyunun, Türkiye ön kayıtları 9 Mayıs’ta başlıyor. Erken ön kayıt yapanları oyun içi hediyelerin beklediği oyun, 12 Mayıs’ta başlayacak canlı yayınlarla da takipçilerine çeşitli sürprizler yapacak!

BASIN BÜLTENİ (9 Mayıs 2019): PUBG Corporation, PUBG LITE beta test sürecinin Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişleyeceğini duyurdu. 9 Mayıs itibarıyla PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un ücretsiz sürümü PUBG LITE, Türkiye’deki oyuncular için ücretsiz ön kayıda açıldı.

Her bilgisayara, #herkesePUBGLITE

Türkiye’de milyonlarca oyuncuya sahip olan Battle Royale türündeki oyunda, bir adaya paraşütle atlayan 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Son hayatta kalanın kazandığı PUBG LITE, her modern PC ve dizüstü bilgisayarda oynanabilecek.

Oyunun sistem gereksinimleri aşağıdaki şekilde olacak:

Min. Sistem Gereksinimi

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi

Windows 7/8/10 64 bit

Windows 7/8/10 64 bit

İşlemci

Intel Core i3 2,4 GHz

Intel Core i5 2,8 GHz

Bellek

4 GB

8 GB

Grafik işlemci

Intel HD Graphics 4000

NVIDIA GeForce GTX 6600

veya

AMD Radeon HD 7870

Depolama alanı

4 GB

DirectX sürümü

DirectX 11

PUBG LITE için 9 Mayıs’ta başlayan ön kayıt https://lite.pubg.com/tr/ adresinden ücretsiz gerçekleştirilebilecek.

Ön kayıt ve canlı yayınlara özel sürprizler

PUBG LITE canlı yayınları ise 12 Mayıs’ta başlayacak ve Facebook Live üzerinden gerçekleştirilecek. Canlı yayınlarda PUBG LITE Türkiye yetkilileri oyun ve kayıt süreciyle ilgili bilgi verecek ve soruları yanıtlayacak. Ayrıca ön kayıt yaptıranlara özel M416 Kaplan ve Çita Paraşütü hediye edilecek.

PUBG LITE hakkında daha fazla bilgi almak için Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını ve #herkesePUBGLITE etiketini takip edebilirsiniz.