PUBG Mobile’e 4vs4 Takım Ölüm Maçı Geliyor

PUBG MOBILE, Çin’in dışında 400 milyon indirme ve 50 milyon günlük aktif kullanıcıyı geçerek yeni bir kilometre taşına ulaştı

LOS ANGELES – 12 Haziran 2019 – Dünyadaki tüm mobil oyuncular, Tencent Games ve PUBG Corporation tarafından bugün yayınlanan güncellemenin bir parçası olan takım ölüm maçı modunu deneyimleyebilirler. PUBG MOBILE, bu güncellemeyle, çok sayıda oyun içi eklentinin yanı sıra, hızlı tempolu çatışmalar için heyecan verici bir 4v4 savaş modu sunuyor

Bu yeni mod PUBG MOBILE oyuncularını “çorba parası” çıkartmak için iletişim kurmaya, birlikte çalışmaya ve hızlı düşünmeye yönlendiriyor. Birinci Şahıs Nişancı (FPP) ve Üçüncü Şahıs Nişancı (TPP) perspektiflerinde oynanabilen yeni mod, zaman kısıtlamalı yeniden canlanma ile takımları en çok skoru toplamak için yarıştıracak.

Yeni 0.13.0 güncellemesi, Tencent Games ve PUBG Corporation tarafından açıklanan yeni kilometre taşından hemen birkaç hafta sonra yayınlanıyor. App Annie’den alınan bilgilere göre, PUBG Mobile, Çin dışında 400 milyon indirilme ve 50 milyon günlük oyuncu ile bir kez daha etkileyici bir kilometre taşına ulaştı. PUBG MOBILE dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olarak, Golden Joysticks ödül töreninde ”Yılın Mobil Oyunu” ödülünü alırken diğer 2018 yıl sonu ödüllerindeki hakimiyetini bir çok başka adaylıklarla da devam ettiriyor. PUBG MOBILE aynı zamanda bu sene başında tanıttığı yeni “Oyun Yönetim Sistemi” ile daha sağlıklı oyun oynama hareketine öncülük ediyor.

Ölüm savaşı modu yeni gelen güncellemenin sadece bir parçası. Bu modun yanı sıra, yeni güncelleme ile Godzilla: Canavarlar Kralı temalı ödüller, oynanabilirlik eklentileri ve diğer kayda değer dengelemeleri de yanında getiriyor.

Bugünün içerik güncellemesiyle ilgili diğer ayrıntılar şu şekilde sıralanıyor:

Geliştirilmiş Kontrol Ayarları – Birinci Şahıs Nişancı (FPP) ve Üçüncü Sahıs Nişancı (FPP), özellikle yüksek atlama ve tırmanma için yeni bir düğme de dahil olmak üzere ekran kontrolü özelleştirme için benzersiz kontrol ayarlarına sahiptir;

Godzilla: Canavarlar Kralı Teması – PUBG MOBILE ve Godzilla: Canavarlar Kralı arasında süren işbirliğinin bir parçası olarak, göz korkutucu bir Godzilla teması, birçok tematik etkinlik, ödül ve daha fazlasını içerir;

Vikendi Ayak İzleri– Oyuncular artık düşmanlarının nerede olduğunu Vikendi tundra haritasında karda kalmaya başlayan ayak izlerini takip ederek bulabilecek.

Üçüncü Taraf Hile Karşıtı Sistem – Yeni eklenen bu uygulama sayesinde emülatör vb. uygulamalarla yapılan hileler tespit ve rapor edilebilecek.

Yeni Başarımlar – Oyuncular yeni eklenen takım ölüm savaşlarına ait başarımlarını kazanmak için kendilerini sınayabilecekler, bunlara ilk ve son öldürme, kazanma sayısı ve birçok yeni başarım dahildir.

Ek Sosyal Özellikler – Bugünün güncellemesi, maçların sonunda MVP vitrinleri, portatif dolap sisteminde yükseltmeler, popülerlik hediyesi ödülleri, karizma puanları ve daha fazlasını içeren birçok yeni sosyal özellik sunuyor.

PUBG MOBILE dünyanın en popüler mobil oyunları arasında büyümesine devam ederken, daha iyi bir oyun çevresi, daha dengeli ve sürdürülebilir bir oyun ekosistemi oluşturmaya olan bağlılığını sürdürüyor. PUBG MOBILE yeni “Oyun Yönetim Sistemi” ile oyunculara daha dengeli ve sürdürülebilir bir PUBG MOBILE deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Oyuncular, oyuna ilk giriş yaptıklarında Oyun Yönetim Sistemi’ne yaşlarını belirtiyor, 18 yaş altı oyuncuların ise oyuna giriş yaptıklarında gelen uyarı ekranını kabul etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda, sistem, oyuncuları ekrana gelecek uyarılar ile uzun süren oyun seanslarında ara vermeleri veya oyunu kapatmaları yönünde uyaracak. “Oyun Yönetim Sistemi”, yakın zamanda Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil olmak üzere, Endonezya, Hindistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Irak, Suudi Arabistan ve Mısır’da belirli alanlarda konuşlandırıldı. “Oyun Yönetim Sistemi”, diğer pazarlara da kademeli olarak açılacak.

Topluluk üyeleri için yapılacak Yaz Karnavalı söylentileri, ünlüler ve ‘TEAM UP!’ yaz teması ve daha fazlasını içeren yeni PUBG MOBILE duyuruları için gözünüzü açık tutun!

PUBG MOBILE, App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.