PUBG Yeni Çöl Haritası Görüntüleri Yayınlandı

Player Unknown Battlegorund (PUBG) oyununun yeni haritası Çöl’ün görüntüleri yayınlandı. Oyunun yaratıcısı Brendan GREENE Twitter’da paylaştığı görüntüleri yazının sonunda görebilirsiniz.

Aslında Ağustos ayında yayınlanması beklenen yeni Çöl Haritası, geçtiğimiz ay yayınlanacaktı. Ancak teknik sorunlar nedeniyle ertelendi. Brendan Greene, haritanın bu sene geleceğini ve gecikmeler sırasında haritaya yeni eklemeler yapıldığını ve PUBG yöneticisi ve tasarımcısı Brendan Greene: “Oyuna tek kişilik senaryo modu eklemeyi çok istiyordum fakat maalesef bu gerçekleşmeyecek.” diye de ekledi.

Yeni harita bir çö haritası olduğu kadar büyük bir kent alanı da içeriyor.

PUBG’nin yeni haritasının görüntüleri aşağıdan bakabilirsiniz.

Malesef yeni haritanın ne zaman geleceği konusunda kesin bir tarih yok.

Ancak oyunun Aralık ayında “erken erişim” kapsamından çıkması bekleniyor. Haritanın da aynı zamanda yayınlanması bekleniyor.