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PUBG’de Büyük Çöküş 100 Bin Kişi Oyunu Bıraktı

Doğukan 17 Şubat 2018 Haberler, Oyun Dünyası Yorum

PUBG oyunu ilk çıktığı tarihten beri 30 milyon satışı ile dünyadaki en popüler oyunlar arasına girmişti. Bütün Twitch yayıncıları bu oyunu oynamaktan zevk alıyordu. Fakat oyundaki hileler çoğalana kadar. Artık PUBG oyunu eskisi kadar popüler değil.

Oyunun durumunun gidişatına bakılırsa ilerleyen zamanlarda düşebilir gibi gözüküyor.

PUBG Oyununun İstatistikleri

Steam Charts üzerinden bakıldığında düşüş 30 gün öncesine kadar oyun iyi durumdaydı fakat 30 gün sonrasından sonra %5’lik bir düşüş ortada. PUBG severlerinin hepsi oyunda çok hile kullanan oyuncuların bulunduğundan şikayet ediyor.

Geçen günlerde firma yeni bir anti cheat sistemi geliştirdi ve hala geliştirmeye devam ediyor. PUBG eski oyuncularını geri kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak gibi gözüküyor.

Yeni güncellemeler, yeni donanımlar ve yeni sistemler bakalım kaybedilen oyuncuların dikkatini çekip oyuna geri dönebilecekler mi. İleri zamanlarda PUBG oyuncuları yükselecek mi yoksa daha çok düşüşemi geçecek merak ediyorum.

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Yorum

  1. Krissy Lynn
    17 Şubat 2018 at 23:11

    Pubg oynayamadan havası gitti.

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