PUBG’deki BÃ¼yÃ¼k KayÄ±ptan Sonra Hilelerin KaynaÄŸÄ± AÃ§Ä±ÄŸa Ã‡Ä±ktÄ±

GeÃ§en yazÄ±da PUBG kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n hile yÃ¼zÃ¼nden belli bir miktarda azaldÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetmiÅŸtim. Firma oyuncularÄ±n canÄ±nÄ± sÄ±kan hilelerin azalmasÄ±nÄ± istedi ve hile kaynaklarÄ±na gÃ¶z attÄ± ve hilelerin Ã§oÄŸunluÄŸunu sadece tek bir Ã¼lkeden geldiÄŸini gÃ¶rdÃ¼. Hilenin kaynaÄŸÄ± ise Ã‡in Ã§Ä±ktÄ±

Youxi Story’e gÃ¶re PUBG oyununu oynayan 30 milyon kiÅŸinin %46’sÄ± Ã‡inli oyuncular olduÄŸunu belirtti.

Bu nedenle bu hilelerin Ã§oÄŸunluÄŸunun Ã‡inden geldiÄŸinin bir kanÄ±tÄ± oldu. Bu kadar hilenin PUBG’nin iÃ§inde bulunmasÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz olmadÄ±. BildiÄŸiniz gibi dÃ¼nyada en popÃ¼ler olan PUBG her geÃ§en zaman iÃ§erisinde yeni hileler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor fakat PUBG Corp’un bu tÃ¼r hile kaynaklarÄ±na dur deme zamanÄ± geldi ve geÃ§iyor da.

PUBG Corp hileleri oyundan temizlemek iÃ§in bazÄ± modlar ile birlikte parti modlarÄ±nÄ± engellemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Ã‡in’de Ã¼lkeye Ã¶zgÃ¼n sunucular aÃ§mayÄ± planlÄ±yor. Oyunun yeni Anti Cheat sistemi shader modunu hile salgÄ±nÄ± bitene kadar geÃ§ersiz sayÄ±lacaktÄ±r. EÄŸer hileler kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra geliÅŸtiriciler shader moduna el atÄ±p izin verecektir.Hileler kÄ±sa sÃ¼rede yok edilse iyi olur Ã§Ã¼nkÃ¼ yok edilemezlerse PUBG hayranlarÄ±nÄ± kaybetmeye devam edebilir. Herkes bu hilelerin Ã¶nlenmesi iÃ§in bir umut iÃ§erisinde bekliyor.